Зачем платить больше? Лучшие аналоги наушников Apple AirPods

Для тех, кто умеет считать деньги.

Apple AirPods — одна из самых популярных моделей беспроводных наушников, но вместе с тем и одна из самых дорогих. И если вам не по карману это устройство или хочется изделие от другого бренда, то не беда — мы собрали 10 альтернатив.

JBL Wave Buds

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц

Импеданс: 16 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IP54

Время работы: 8 часов без кейса и 32 часа с кейсом

Цена: от 3600 рублей

Плюсы: хорошая автономность, защита по стандарту IP54, приятный звук.

Минусы: периодические обрывы связи.

JBL Wave Buds.

Начнем с бюджетных вариантов. Ибо, как уже отмечалось в начале статьи, Apple AirPods, как и их прямые аналоги, далеко не всем по финансам.

Довольно сбалансированная по характеристикам модель, хотя без «грешков» в случае с JBL Wave Buds все равно не обошлось. Периодически у гарнитуры «отваливается» звук, если отойти от нее на несколько метров. И четкой закономерности тут нет. Поэтому держите в уме этот недочет перед покупкой.

Honor Choice Earbuds X5 Pro

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц

Импеданс: 32 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IP54

Время работы: 9 часов без кейса и 40 часов с кейсом

Цена: от 3600 рублей

Плюсы: хорошая автономность, защита по стандарту IP54, приятный звук.

Минусы: за такую цену их нет.

Honor Choice Earbuds X5 Pro. Фото technophileph.com

Еще одна сбалансированная по характеристикам и очень доступная модель. С хорошим для своей стоимости звуком и прекрасной автономностью. Памятуя о проблемах с потерей связи у JBL Wave Buds, рекомендуем выбирать между Honor Choice Earbuds X5 Pro и нижестоящей Xiaomi Buds 4 Pro в бюджетном сегменте.

Xiaomi Buds 4 Pro

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц

Импеданс: 32 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IP54

Время работы: 9 часов без кейса и 36 часов с кейсом

Цена: от 3700 рублей

Плюсы: хорошая автономность, защита по стандарту IP54, высокая громкость.

Минусы: за такие деньги их нет.

Xiaomi Buds 4 Pro. Фото techadvisor.com

Buds 4 Pro иначе как аттракционом неслыханной щедрости, устроенным Xiaomi, не назовешь. И это не реклама. Мало какая модель в данном сегменте может предложить защиту от пыли и влаги по стандарту IP54 и целых 9 часов работы.

Samsung Galaxy Buds Pro 2

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц

Импеданс: 32 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IPX7

Время работы: 8 часов без кейса и 18 часов с кейсом

Цена: от 8100 рублей

Плюсы: приличное время работы без кейса, приятная стоимость, хорошее звучание, малый вес.

Минусы: неудобное расположение сенсорной клавиши, легко выскальзывают из ушей при активных действиях.

Samsung Galaxy Buds Pro 2. Фото techadvisor.com

Одна из самых популярных моделей на рынке. Баланс стоимости, качества звука и шумоподавления выдержан просто идеально. А еще Samsung Galaxy Buds Pro 2 очень легкое устройство, поэтому можно подолгу носить гарнитуру и не испытывать при этом какого-либо дискомфорта.

Правда, у этого есть и обратная сторона — модель не годится для занятий спортом, поскольку наушники могут легко выскользнуть и упасть на пол при активных действиях. Также кнопка управления гарнитурой расположена в верхней части, что наверняка покажется многим неудобным.

OnePlus Buds Pro 2

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 10 Гц

Импеданс: 32 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IP55

Время работы: 9 часов без кейса и 39 часов с кейсом

Цена: от 10 000 рублей

Плюсы: хорошая автономность, приятная стоимость, хорошее шумоподавление.

Минусы: периодические обрывы связи.

OnePlus Buds Pro 2. Фото techadvisor.com

Одна из самых автономных моделей за свои деньги. К тому же хорошо защищенная от попадания пыли и влаги. Также гарнитура порадовала хорошим шумодавом. При этом изредка могут наблюдаться разрывы связи, но здесь все традиционно зависит от конкретной модели смартфона или иного устройства.

HUAWEI Freebuds Pro 3

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 14 Гц

Импеданс: 32 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IP54

Время работы: 6,5 часа без кейса и 31 час с кейсом

Цена: от 12 000 рублей

Плюсы: отличный звук с возможностью настройки, добротная сборка, длительное время работы при использовании кейса.

Минусы: управление с помощью жестов требует привыкания.

HUAWEI Freebuds Pro 3. Фото techadvisor.com

Флагманская модель в линейке Bluetooth-гарнитур от Huawei. Следовательно, с качеством сборки и звучанием тут полный порядок. К тому же доступен фирменный эквалайзер для более точной настройки. Отдельной похвалы достойно солидное время автономной работы.

А вот система управления жестами кому-то наверняка покажется неудобной или, по меньшей мере, требующей привыкания.

Google Pixel Buds Pro

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц

Импеданс: 32 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IPX4

Время работы: 11 часов без кейса и 31 час с кейсом

Цена: от 12 000 рублей

Плюсы: приятная цена, отличное время автономной работы.

Минусы: дизайн на любителя, тихий звук при разговоре.

Google Pixel Buds Pro. Фото techadvisor.com

У данной модели два ключевых достоинства: привлекательная цена и впечатляющее время работы. Но и огрехов тоже хватает. Многие жалуются на недостаточную громкость микрофона в ряде случаев. Да и дизайн у Google Pixel Buds Pro какой-то совсем невзрачный для устройства от столь именитой компании.

Nothing Ear 3 (2024)

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц

Импеданс: 32 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IP54

Время работы: 8,5 часа без кейса и 40 часов с кейсом

Цена: от 12 700 рублей

Плюсы: эффектный дизайн, хороший звук, впечатляющее время работы с кейсом, защита от попадания пыли и влаги.

Минусы: маркий кейс.

Nothing Ear 3.

Гарнитура Nothing Ear 3 (2024) сразу же обращает на себя внимание благодаря стильному дизайну и нестандартному прозрачному кейсу. Правда, за красивый внешний вид приходится платить излишней маркостью. Время работы впечатляет, да и звук очень хорош для такой цены.

Sony WF-1000XM5

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц

Импеданс: 16 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IPX4

Время работы: 8 часов без кейса и 24 часа с кейсом

Цена: от 18 400 рублей

Плюсы: хорошее звучание и приличное время автономной работы.

Минусы: неудобное управление громкостью, специфические амбушюры.

Sony WF-1000XM5. Фото techadvisor.com

Данную модель хвалят за сбалансированное звучание. Некоторые, правда, отмечают недостаток баса, но такие вещи легко решаются с помощью эквалайзера. А вот что не понравилось, так это специфические пенные амбушюры. Они создают хорошую плотность и звукоизоляцию, но при этом сильно давят на уши. Длительное использование Sony WF-1000XM5 может обернуться дискомфортом.

Странно реализовано и управление громкостью. Нужно тапнуть по наушникам аж четыре раза, чтобы снизить уровень звука на... 5 процентов. А теперь представьте, какую «азбуку Морзе» придется отстучать для того, чтобы основательно убавить или, напротив, повысить громкость.

JBL Tour Pro 2 TWS

Тип: внутриканальные

Минимальная воспроизводимая частота: 20 Гц

Импеданс: 16 Ом

Активное шумоподавление: есть

Класс защиты: IPX5

Время работы: 10 часов без кейса и 40 часов с кейсом

Цена: от 20 000 рублей

Плюсы: впечатляющее время автономной работы, отличный звук, кейс с ЖК-дисплеем и дополнительными функциями.

Минусы: периодические обрывы связи.

JBL Tour Pro 2 TWS. Фото techadvisor.com

Ключевой фишкой модели является зарядный кейс с экраном, на который выводится информация о заряде, сообщениях и времени. Также его можно использовать для управления гарнитурой. Время работы с кейсом впечатляет.

А вот что огорчило, так это традиционная для большинства гарнитур от JBL «болячка» с периодическими разрывами связи. Но здесь, конечно, все индивидуально и зависит от подключаемого к JBL Tour Pro 2 TWS устройства.