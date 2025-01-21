Лучшие автоматические кофемашины 2025 года для дома

21 января, 23:30
Кофе прочно вошел в рацион россиянина. Настолько, что его в нашей стране стали пить чуть ли не чаще, чем чай. Но растворимый кофе из магазина вряд ли сможет сравниться с напитком из кофейни, которая находится в паре кварталов от вас.
Впрочем, если вам не хочется выходить из дома, не выпив чашечку качественного кофе, ваш выбор — домашняя автоматическая кофемашина. С этим устройством вы сможете пить кофе у себя дома, и он не будет уступать напитку из кофейни по вкусовым качествам. Рассказываем о десяти лучших кофемашинах для дома.
Стоимость: от 44 000 рублей
Где купить: магазин DNS
Китайская фирма, которая производит кофемашины как для бизнеса, так и для повседневного использования. Эта модель разработана для домашнего использования, поэтому у нее приятный дизайн, есть поддержка русского языка, а также небольшой экран для настройки самой машинки и напитка.
Кофе получается качественным, но не идеальным. Настройки не позволяют настроить процесс приготовления так, чтобы постоянно получать идеальный результат, поэтому качество колеблется от 4 до 5 единиц из 5. Также есть встроенный автоматический капучинатор, который хорошо взбивает молоко.
Еще один минус: из кофемолки молотый кофе может попадать внутрь корпуса кофемашины. Это может повлиять на работоспособность внутренних узлов кофемашины. Также у некоторых пользователей частенько ломалось крепление заварочного узла — выглядит оно довольно нежно, нужно быть аккуратным.
В целом это сбалансированная кофемашина. Она будет понятная для пользователя в плане интерфейса и прослужит достаточно долго, если будете относиться к ней бережно, разбирать ее и чистить от кофе, который попадет в корпус.
Стоимость: от 43 000 рублей
Где купить: официальный магазин бренда
Это точная копия модели KAFFIT A5, но без дисплея. У кофемашины есть сенсорные кнопки с шестью автоматическими рецептами приготовления кофе. Получается, у вас тот же функционал, но за более низкий прайс.
Рекомендованная розничная цена ниже, чем у A5, всего на одну тысячу рублей. А на официальном сайте компании прямо сейчас данную модель можно приобрести и вовсе за 40 000 рублей. Так стоит ли переплачивать за дисплей?
Стоимость: 50 000 рублей
Где купить: магазин М.Видео
Красивая кофемашина от популярного бренда. Аппарат будет служить вам долгие годы, так как фирма Delonghi считается одной из самых надежных на рынке.
На передней сенсорной панели есть 4 кнопки с заранее заготовленными рецептами кофе. Присутствует функция самоочистки и самопромывки — ухаживать за машинкой очень просто. Если чуть больше понимаете в приготовлении кофе — можете вручную выставить один из 13 режимов помола зерна.
Но есть и недостатки: капучинатор здесь ручной. Без должного опыта взбить молоко правильно у вас не получится. Ну и качество самого эспрессо оставляет желать лучшего: как машинку ни настраивай, идеального эспрессо вы не получите.
В целом данное устройство подойдет людям, которым нужен просто неплохой кофе и они не сильно разбираются в тонкостях приготовления напитка. Зато на кухне она будет выглядеть дорого — можно будет похвастаться перед друзьями.
Стоимость: от 53 000 рублей
Где купить: магазин DNS
Кофемашина от старейшего немецкого бренда, проверенная годами. Надежный аппарат, способный делать стабильный качественный кофе. Для среднебюджетного сегмента это один из лучших вариантов.
Из минусов можно выделить простоватый и устаревший дизайн, небольшие емкости под жидкости, зерно, маленький контейнер для слива. А также полуавтоматический капучинатор — взбивает молоко он автоматически, но после этого нужно переставлять стакан, чтобы налить кофе.
Стоимость: 53 000 рублей
Где купить: магазин DNS
Кофемашина от немецкой фирмы, по всем характеристикам сопоставимая с кофемашиной Melitta c 7-го места. Такая же надежная, делает хороший стабильный эспрессо, есть полуавтоматический капучинатор. Из преимуществ можно выделить цветной понятный дисплей на русском языке, более современный дизайн и удобное управление с крутящимися ручками.
Стоимость: 60 000 рублей
Где купить: магазин М.Видео
Это точно такая же машинка, как и аппарат с 8-го места нашего рейтинга, но с несколькими дополнительными функциями. В этой модели у нас появляется автоматический капучинатор — теперь взбить молоко для вас не будет проблемой.
Если прошлая модель могла приготовить автоматически только эспрессо, то данная кофемашина получила сенсорные кнопки для автоматического приготовления капучино и латте. Правда, за это улучшение придется переплатить 10 тысяч рублей.
Стоимость: от 81 000 рублей
Где купить: онлайн-маркет OZON
Умеет готовить кофе из двух сортов зерен одновременно. Вы просто рычажком переключаетесь между двумя отсеками для зерна. Также она единственная, кто может приготовить большой латте макиато одним нажатием.
В целом она делает кофе на уровне лучших представителей нашего топа, имеет удобный и современный интерфейс. Но за качество приходится переплачивать.
Стоимость: от 83 000 рублей
Где купить: онлайн-маркет OZON
Кофемашина премиального сегмента по цене среднего. Она имеет современный лаконичный дизайн, множество настроек напитков и сенсорные кнопки для быстрого приготовления кофе. Вы можете сами решать, с какой стороны у вас будет стоять капучинатор. Это удобно, если кофемашина стоит у стены.
В ней есть все функции из кофемашин нашего топа: приготовление одновременно двух чашек кофе, использование двух сортов зерна одновременно, приготовление больших объемов кофе, предсмачиватель. Устройство сделано с вниманием к деталям: их не увидит среднестатистический пользователь, но если вы кайфуете от тонкостей приготовления кофе, то эти детали обязательно заметите.
Стоимость: от 84 000 рублей
Где купить: магазин DNS
Еще одна надежная и качественная кофемашина. Как и Melitta Caffeo Barista T, она имеет функцию предсмачивания. То есть перед проливом воды через кофе он смачивается водой. Как минимум это помогает улучшить вкус напитка.
Варит вкусный и насыщенный кофе, но при наличии качественных зерен. В плюсы можно отнести возможность перенастроить рецепты или добавить свои. Кофемашина проста в обслуживании и сама напоминает, когда ее надо промыть.
Стоимость: 91 000 рублей
Где купить: магазин DNS
Все та же надежность Delonghi, но в дорогом внешнем виде. У вас будет красивый большой дисплей на русском языке, удобное управление, множество заготовленных напитков, которые вы сможете приготовить одним нажатием.
Но при сравнении двух видов кофе из качественного зерна с разными нотками вкуса вы получите примерно один и тот же кофейный вкус. Проще говоря, Delonghi не даст почувствовать разницу между сортами хорошего кофе.