Лучшие автоматические кофемашины 2025 года для дома

Дорогое, но вкусное удовольствие.

Кофе прочно вошел в рацион россиянина. Настолько, что его в нашей стране стали пить чуть ли не чаще, чем чай. Но растворимый кофе из магазина вряд ли сможет сравниться с напитком из кофейни, которая находится в паре кварталов от вас.

Впрочем, если вам не хочется выходить из дома, не выпив чашечку качественного кофе, ваш выбор — домашняя автоматическая кофемашина. С этим устройством вы сможете пить кофе у себя дома, и он не будет уступать напитку из кофейни по вкусовым качествам. Рассказываем о десяти лучших кофемашинах для дома.

10. KAFFIT A5

Стоимость: от 44 000 рублей

Где купить: магазин DNS

KAFFIT A5.

Китайская фирма, которая производит кофемашины как для бизнеса, так и для повседневного использования. Эта модель разработана для домашнего использования, поэтому у нее приятный дизайн, есть поддержка русского языка, а также небольшой экран для настройки самой машинки и напитка.

Кофе получается качественным, но не идеальным. Настройки не позволяют настроить процесс приготовления так, чтобы постоянно получать идеальный результат, поэтому качество колеблется от 4 до 5 единиц из 5. Также есть встроенный автоматический капучинатор, который хорошо взбивает молоко.

Еще один минус: из кофемолки молотый кофе может попадать внутрь корпуса кофемашины. Это может повлиять на работоспособность внутренних узлов кофемашины. Также у некоторых пользователей частенько ломалось крепление заварочного узла — выглядит оно довольно нежно, нужно быть аккуратным.

В целом это сбалансированная кофемашина. Она будет понятная для пользователя в плане интерфейса и прослужит достаточно долго, если будете относиться к ней бережно, разбирать ее и чистить от кофе, который попадет в корпус.

9. KAFFIT A3

Стоимость: от 43 000 рублей

Где купить: официальный магазин бренда

KAFFIT A3.

Это точная копия модели KAFFIT A5, но без дисплея. У кофемашины есть сенсорные кнопки с шестью автоматическими рецептами приготовления кофе. Получается, у вас тот же функционал, но за более низкий прайс.

Рекомендованная розничная цена ниже, чем у A5, всего на одну тысячу рублей. А на официальном сайте компании прямо сейчас данную модель можно приобрести и вовсе за 40 000 рублей. Так стоит ли переплачивать за дисплей?

8. DeLonghi Magnifica EVO

Стоимость: 50 000 рублей

Где купить: магазин М.Видео

DeLonghi Magnifica EVO. Фото coffeeness.de

Красивая кофемашина от популярного бренда. Аппарат будет служить вам долгие годы, так как фирма Delonghi считается одной из самых надежных на рынке.

На передней сенсорной панели есть 4 кнопки с заранее заготовленными рецептами кофе. Присутствует функция самоочистки и самопромывки — ухаживать за машинкой очень просто. Если чуть больше понимаете в приготовлении кофе — можете вручную выставить один из 13 режимов помола зерна.

Но есть и недостатки: капучинатор здесь ручной. Без должного опыта взбить молоко правильно у вас не получится. Ну и качество самого эспрессо оставляет желать лучшего: как машинку ни настраивай, идеального эспрессо вы не получите.

В целом данное устройство подойдет людям, которым нужен просто неплохой кофе и они не сильно разбираются в тонкостях приготовления напитка. Зато на кухне она будет выглядеть дорого — можно будет похвастаться перед друзьями.

7. Melitta E 957-201 Caffeo Solo & Perfect Milk

Стоимость: от 53 000 рублей

Где купить: магазин DNS

Melitta E 957-201 Caffeo Solo & Perfect Milk.

Кофемашина от старейшего немецкого бренда, проверенная годами. Надежный аппарат, способный делать стабильный качественный кофе. Для среднебюджетного сегмента это один из лучших вариантов.

Из минусов можно выделить простоватый и устаревший дизайн, небольшие емкости под жидкости, зерно, маленький контейнер для слива. А также полуавтоматический капучинатор — взбивает молоко он автоматически, но после этого нужно переставлять стакан, чтобы налить кофе.

6. Nivona CafeRomatica NICR 560

Стоимость: 53 000 рублей

Где купить: магазин DNS

Nivona CafeRomatica NICR 560. Фото pcsolutions.ru

Кофемашина от немецкой фирмы, по всем характеристикам сопоставимая с кофемашиной Melitta c 7-го места. Такая же надежная, делает хороший стабильный эспрессо, есть полуавтоматический капучинатор. Из преимуществ можно выделить цветной понятный дисплей на русском языке, более современный дизайн и удобное управление с крутящимися ручками.

5. DeLonghi ECAM 290.61.B

Стоимость: 60 000 рублей

Где купить: магазин М.Видео

DeLonghi ECAM 290.61.B.

Это точно такая же машинка, как и аппарат с 8-го места нашего рейтинга, но с несколькими дополнительными функциями. В этой модели у нас появляется автоматический капучинатор — теперь взбить молоко для вас не будет проблемой.

Если прошлая модель могла приготовить автоматически только эспрессо, то данная кофемашина получила сенсорные кнопки для автоматического приготовления капучино и латте. Правда, за это улучшение придется переплатить 10 тысяч рублей.

4. Melitta CI TOUCH

Стоимость: от 81 000 рублей

Где купить: онлайн-маркет OZON

Melitta CI TOUCH.

Умеет готовить кофе из двух сортов зерен одновременно. Вы просто рычажком переключаетесь между двумя отсеками для зерна. Также она единственная, кто может приготовить большой латте макиато одним нажатием.

В целом она делает кофе на уровне лучших представителей нашего топа, имеет удобный и современный интерфейс. Но за качество приходится переплачивать.

3. Melitta Caffeo Barista T

Стоимость: от 83 000 рублей

Где купить: онлайн-маркет OZON

Melitta Caffeo Barista T.

Кофемашина премиального сегмента по цене среднего. Она имеет современный лаконичный дизайн, множество настроек напитков и сенсорные кнопки для быстрого приготовления кофе. Вы можете сами решать, с какой стороны у вас будет стоять капучинатор. Это удобно, если кофемашина стоит у стены.

В ней есть все функции из кофемашин нашего топа: приготовление одновременно двух чашек кофе, использование двух сортов зерна одновременно, приготовление больших объемов кофе, предсмачиватель. Устройство сделано с вниманием к деталям: их не увидит среднестатистический пользователь, но если вы кайфуете от тонкостей приготовления кофе, то эти детали обязательно заметите.

2. Nivona CafeRomatica NICR 790

Стоимость: от 84 000 рублей

Где купить: магазин DNS

Nivona CafeRomatica NICR 790.

Еще одна надежная и качественная кофемашина. Как и Melitta Caffeo Barista T, она имеет функцию предсмачивания. То есть перед проливом воды через кофе он смачивается водой. Как минимум это помогает улучшить вкус напитка.

Варит вкусный и насыщенный кофе, но при наличии качественных зерен. В плюсы можно отнести возможность перенастроить рецепты или добавить свои. Кофемашина проста в обслуживании и сама напоминает, когда ее надо промыть.

1. DeLonghi ECAM380.95.TB

Стоимость: 91 000 рублей

Где купить: магазин DNS

DeLonghi ECAM380.95.TB.

Все та же надежность Delonghi, но в дорогом внешнем виде. У вас будет красивый большой дисплей на русском языке, удобное управление, множество заготовленных напитков, которые вы сможете приготовить одним нажатием.

Но при сравнении двух видов кофе из качественного зерна с разными нотками вкуса вы получите примерно один и тот же кофейный вкус. Проще говоря, Delonghi не даст почувствовать разницу между сортами хорошего кофе.