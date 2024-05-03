10 лучших флагманских смартфонов от Apple, Xiaomi, Samsung и других

Самые дорогие устройства на рынке.

Флагманские смартфоны сочетают в себе все лучшее, что могут предложить производители. Это тот случай, когда высокая стоимость полностью оправдана высокими характеристиками. А чтобы было удобнее выбирать, собрали 10 лучших устройств премиумного сегмента, доступных на рынке в мае 2024 года.

1. Tecno Phantom X2

Экран: диагональ 6,8, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 9000

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 64+13+2 Мп / 32 Мп

Батарея: 5160 мАч

Материал корпуса: металл, пластик

Стоимость: от 27 000 рублей

Плюсы: мощные камеры, яркий экран, сбалансированное железо.

Минусы: нет стереозвука, нет защиты от влаги и пыли, слабая вибрация.

Tecno Phantom X2 — сбалансированный смартфон, в котором идеально сочетаются мощная начинка, крутой дисплей, приличный запас памяти, фирменный дизайн и низкий ценник. На гаджете можно как с комфортом смотреть сериалы и фильмы, так и проходить даже требовательные тайтлы.

Фото Tecno Phantom X2

Качественная оптика дополняется одним из лучших на рынке «ультрашириков», оптической стабилизацией и селфи-камерой на 32 Мп. У данного флагмана отличная автономность благодаря аккумулятору на 5160 мАч и поддержке 45-ваттного адаптера. Отличный вариант за сравнительно небольшие деньги.

2. Nothing Phone 2

Экран: диагональ 6,7, 2412x1080, OLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Память: 12 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+50 Мп / 32 Мп

Батарея: 4700 мАч

Материал корпуса: металл, стекло

Стоимость: от 72 500 рублей

Плюсы: достойная производительность, шикарный дисплей, стильный дизайн.

Минусы: нужно отдельно докупить адаптер для зарядки, нет влагозащиты, нет оптической стабилизации.

Флагман привлекает внимание стильным внешним видом с прозрачной крышкой и подсветкой Glyph Interface. Светодиоды умеют показывать уведомления, количество заряда в батарее, уровень громкости и даже отсчет времени в таймере. Внутри красивой оболочки спрятано более чем достойное железо.

Фото Nothing Phone 2

Мощности процессора с запасом хватает как для повседневных задач, так и для мобильного гейминга. А на 120-герцовом экране с разрешением Full HD+ и цветопередачей в 1 миллиард цветов вдвойне приятно наслаждаться просмотром видео или серфингом в интернете. На месте и прочие фишки в виде хорошей автономности, приятных камер, стереодинамиков и беспроводной зарядки.

3. Samsung Galaxy S23

Экран: диагональ 6,1, 2340x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+12+10 Мп / 12 Мп

Батарея: 3900 мАч

Материал корпуса: металл, пластик, стекло

Стоимость: от 82 000 рублей

Плюсы: компактные размеры, четкий дисплей, хорошие камеры, достойная производительность.

Минусы: слабая автономность, всего лишь 25-ваттная зарядка.

Среди главных достоинств прошлогоднего флагмана числятся мощное железо, отличные камеры с оптическим зумом и стабилизацией, ярчайший 120-герцовый AMOLED-экран. Благодаря этому гаджет радует высокой производительностью, плавной работой всех систем и сочной картинкой даже на солнце.

Фото Samsung Galaxy S23

Дополнительными преимуществами S23 стали влагозащита IP68, защищенное стекло Gorilla Glass Victus 2 и поддержка беспроводной зарядки. Многие наверняка оценят компактные размеры, благодаря чему устройство удобно лежит в руке.

4. Vivo X100 Pro

Экран: диагональ 6,78, 2800 x 1260, OLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 9300

Память: 16 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+50 Мп / 32 Мп

Батарея: 5400 мАч

Материал корпуса: металл, стекло, искусственная кожа

Стоимость: от 91 000 рублей

Плюсы: высокая производительность, симпатичный дизайн.

Минусы: нужно привыкнуть к нестандартной оболочке, корпус скользкий.

Vivo X100 Pro — гаджет премиум-класса с нестандартным дизайном и упором на фотовозможности. Для этого у «прошки» предусмотрена мощная оптика с сверхширокоуголкой, 4.3-кратным оптическим зумом, стабилизацией и приятной фронталкой. Получаются крайне детализированные снимки в любых условиях.

Фото trustedreviews.com/reviews/vivo-x100-pro

Но и в остальных аспектах смартфон также хорош. Чипа Dimensity 9300, дисплея с 2K-разрешением и высокой автономности с запасом хватает для запуска любых приложений и игр. Есть даже такие фишки, как влагозащита IP68, ТАС-модуль, ИК-порт и беспроводная зарядка. Самое то для любителей поснимать.

5. OnePlus 12

Экран: диагональ 6,82, 3168x1440, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Память: 12 Гб / 256 Гб

Камеры: 64+50+48 Мп / 32 Мп

Батарея: 5400 мАч

Материал корпуса: металл, стекло

Стоимость: от 99 000 рублей

Плюсы: высокая производительность, яркий дисплей.

Минусы: слабая защита от воды, при длительных нагрузках сильно нагревается.

Топовая модель от знаменитого бренда по многим параметрам превосходит своих конкурентов. Создатели не поскупились на мощное железо, ярчайший LTPO AMOLED-дисплей и крутые камеры. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3, с легкостью вывозящий даже самые требовательные игрушки.

Фото OnePlus 12

А еще в OnePlus 12 неприлично много памяти, вплоть до 1 Тб, и работающая в формате LPDDR5X оперативка. Фотовозможности гаджета не уступают профильным камерофонам. Поддерживается проводная, беспроводная и обратная зарядка. Единственное, что расстраивает, так это слабоватая защита от влаги.

6. Honor Magic 6 Pro

Экран: диагональ 6,8, 2800x1280, OLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Память: 12 Гб / 512 Гб

Камеры: 180+50+50 Мп / 50 Мп

Батарея: 5600 мАч

Материал корпуса: металл, стекло

Стоимость: от 110 000 рублей

Плюсы: высокая производительность, неплохая автономность, отличные фотовозможности, 3D-сканер лица.

Минусы: скромные видеовозможности, слабый оптический зум, дизайн простоват.

Пожалуй, Honor Magic 6 Pro мог бы претендовать на звание самого «скучного» флагмана. Набор его достоинств максимально стандартный: мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, четкий дисплей LTPO OLED, 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти, дактилоскопический сенсор и NFC.

Фото phonearena.com/reviews/honor-magic-6-pro-review_id6172

Выделяется только крутой набор камер с объективами 180, 50 и 50 мегапикселей. Вместительная батарея на 5600 мАч поддерживает быструю зарядку и спокойно работает даже при экстремальных температурах. В целом, устройство можно охарактеризовать как крепкий середняк среди устройств премиумного сегмента.

7. Xiaomi 14 Ultra

Экран: диагональ 6,73, 3200x1440, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Память: 16 Гб / 512 Гб

Камеры: 50+50+50+50 Мп / 32 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: кожа, металл

Стоимость: от 150 000 рублей

Плюсы: высокая производительность, широкие фотовозможности, быстрая зарядка, отличная автономность, яркий экран.

Минусы: блок камер сильно выступает.

Результатом многолетнего сотрудничества Xiaomi и бренда Leica стала линейка Xiaomi 14. Возглавило новое семейство смартфонов флагманское устройство Xiaomi 14 Ultra. И если над внешним видом долго не думали, взяв за основу дизайн с 13-й серии, то над начинкой потрудились куда основательнее.

Фото Xiaomi 14 Ultra

Владельцев гаджета ожидает приятный LTPO AMOLED-дисплей, мощный чип Snapdragon 8 Gen 3, беспроводная зарядка на 80 Вт и аккумулятор на 5000 мАч. Но главная гордость модели кроется в целой россыпи крутых камер с матрицей Sony LYT-900, гибридным автофокусом и оптической стабилизацией. При желании его можно превратить в профессиональный фотоаппарат.

8. Google Pixel 8 Pro

Экран: диагональ 6,7, 2992x1344, OLED, 120 Гц

Процессор: Google Tensor G3

Память: 12 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+48+48 Мп / 10,5 Мп

Батарея: 5050 мАч

Материал корпуса: металл, стекло

Стоимость: от 150 000 рублей

Плюсы: один из лучших камерофонов на рынке, постоянная поддержка разработчиков, встроенные ИИ-функции.

Минусы: медленная зарядка, нужно докупить адаптер.

Один из лучших «камерофонов» на рынке, который к тому же работает удивительно быстро и без всяких лагов. Дело не только в мощном железе и поддержке разработчиков, но и в оболочке из «чистого» Android, из-за чего система не нагружается лишними приложениями.

Фото za.ign.com/google-pixel-8-pro/184182/review/google-pixel-8-pro-review

У Pixel 8 Pro полный порядок с фотовозможностями. За это отвечает тройная камера с пятикратным оптическим зумом, захватом изображения на 126 градусов, отличным режимом ночной съемки и прочими фишками.

Из других достоинств стоит отметить четкий дисплей с разрешением QuadHD+, емкую батарею, наличие беспроводной зарядки, хорошую защиту от влаги, стереодинамики, ИИ-функции для обработки фотографий.

9. iPhone 15 Pro Max

Экран: диагональ 6,7, 2796х1290, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Apple A17 Pro

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 48+48+12 Мп / 12 Мп

Батарея: 4441 мАч

Материал корпуса: стекло, титан

Стоимость: от 150 300 рублей

Плюсы: мощная камера, крутой дисплей, титановый корпус.

Минусы: высокая стоимость, сильно греется на требовательных играх.

Последняя итерация «яблочного» смартфона была обречена на попадание в данный список. Ведь в iPhone 15 Pro Max нашлось место последним технологическим наработкам Apple. За мощность отвечает процессор A17 Pro и 8 Гб оперативной памяти, с легкостью справляющиеся со всеми задачами.

Фото cnn.com/cnn-underscored/electronics/iphone-15-pro-hands-on

Дополняется все топовой камерой, крутым дисплеем, титановым корпусом и достойной автономностью, даже несмотря на емкость батареи в 4441 мАч. Железо и софт отлично оптимизированы, что позволяет добиваться высокой производительности. Конкурентам остается только завидовать.

10. Samsung Galaxy S24 Ultra

Экран: диагональ 6,8, 3120x1440, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Память: 12 Гб / 512 Гб

Камеры: 200+50+12+10 Мп / 12 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: стекло, титан

Стоимость: от 158 000 рублей

Плюсы: высокая производительность, отличная камера, топовый экран, хорошая автономность, встроенные нейрофункции.

Минусы: смартфон довольно большой и тяжелый, при нагрузке ощутимо греется, некоторые функции Galaxy AI недоступны на русском языке.

Флагманская модель, которая может похвастаться действительно топовыми характеристиками. Внутри прочного корпуса из титана и стекла скрывается мощное железо, большой запас памяти, навороченный AMOLED 2X-дисплей с разрешением 4K UHD и аккумулятор на 5000 мАч.

Фото Samsung Galaxy S24 Ultra

Среди уникальных фишек гаджета выделяются виртуальный помощник Galaxy AI со встроенными ИИ-функциями, стилус S-Pen и шикарная оптика, которой все равно в каких условиях снимать. Смартфон идеально подходит для решения самых разных задач — от просмотра видео на YouTube до прохождения ААА-игр.