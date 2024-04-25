10 игровых смартфонов 2024 года: лучшие решения от Infinix, Asus, Apple и других

Современные смартфоны давно превратились в полноценные игровые устройства. Их мощности хватает, чтобы с легкостью запускать самые требовательные тайтлы и получать полноценный игровой опыт. В данном материале собрали десять моделей, которые лучше всего подходят для мобильного гейминга.
Экран: диагональ 6,78, 2436х1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 108+2+0,8 Мп / 32 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик, стекло
Стоимость: от 23 000 рублей
Если финансы не позволяют приобрести флагман, а играть очень хочется, то можно обратить внимание и на бюджетники. Тем более совсем свежий Infinix Note 40 получил множество апгрейдов по сравнению с прошлой итерацией. За очень вкусную цену можно получить крепкий аппарат с высокой производительностью от чипа MediaTek Helio G99 Ultimate и 8 Гб ОЗУ.
Среди других достоинств устройства числятся большой AMOLED-экран с разрешением Full HD, внушительный запас памяти и подтянутая оптика, поддерживающая съемку видео в 2K, беспроводная зарядка, а также защита от влаги и пыли. Всего этого хватит с запасом не только для повседневных задач, но и для комфортного прохождения большинства тайтлов без зависаний.
Плюсы: Богатая комплектация, качественный экран, большой запас памяти, высокая производительность.
Минусы: Нет оптической стабилизации, нет ультраширокоугольного объектива, нет 3,5-мм миниджека. Играть лучше на средних настройках, иначе может глючить.
Экран: диагональ 6,8, 2460х1080, IPS, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 50+2 Мп / 8 Мп
Батарея: 6000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 15 000 рублей
Мощный бюджетник выделяется не только своим фирменным дизайном в футуристичной стилистике. Техническая начинка Tecno Pova 5 получилась весьма крепкой, благодаря чему смартфон легко справляется с разными задачами.
Тут и мощный аккумулятор с режимом быстрой зарядки, приятный IPS-экран, оптимальный процессор Helio G99. Это позволяет наслаждаться требовательными играми, включая Genshin Impact. Безусловно, в некоторых случаях придется понизить настройки графики до минимального, но за такую цену это не критично.
Плюсы: Высокая производительность, отличная автономность, приятный дизайн.
Минусы: Слабая камера.
Экран: диагональ 6,7, 2412х1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 7050
Память: 8 Гб / 128 Гб
Камеры: 100+2 Мп / 16 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 28 000 рублей
Стильный представитель бренда Realme работает на MediaTek Dimensity 7050. Именно это, а также 8 Гб оперативной памяти обеспечивают достойную мощность и поддержку 5G. Поэтому все данные обрабатываются быстро и эффективно, а приложения запускаются без задержек.
Дополняется все изогнутым дисплеем, который порадует плавностью изображения, глубокой прорисовкой, яркими цветами и высокой контрастностью. Вместительная батарея позволяет проходить игры без постоянной подзарядки. «Прошка» отлично подойдет тем, кто ценит красивый дизайн и приличные характеристики, в том числе подходящие и для активного гейминга.
Плюсы: Шикарный дизайн, отличная автономность, яркий экран, неплохие фотовозможности.
Минусы: Корпус скользит в руках.
Экран: диагональ 6,67, 2712х1220, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 64+8+2 Мп / 16 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 36 000 рублей
Выражение «топ за свои деньги» абсолютно точно характеризует Poco X6 Pro. За оптимальный ценник пользователь получает достойный аппарат, который отлично подходит для прохождения самых требовательных тайтлов.
В отличие от базовой модели Pro-версия стала гораздо мощнее. А все благодаря чипу MediaTek Dimensity 8300 Ultra и большому запасу памяти. Инженеры установили накопитель типа UFS 4.0 и быстрое ОЗУ LPDDR5, из-за чего устройство работает шустрее. На месте и прочие фишки в виде AMOLED-дисплея с 1,5K-разрешением, быстрозаряжаемой батареи, датчика приближения.
Плюсы: Высокая производительность, скорость работы, яркий и четкий экран.
Минусы: Не самая впечатляющая камера.
Экран: диагональ 6,7, 2400х1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2
Память: 12 Гб / 256 Гб
Камеры: 64+8+2 Мп / 16 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 40 000 рублей
Еще один достойный представитель бренда Poco. Модель Poco F5 — это крепкий середняк, который отлично подходит как любителям фото, так и ценителям мощной производительности. Высокая скорость работы обеспечивается процессором Snapdragon 7+ Gen 2, а AMOLED-дисплей выдает насыщенные цвета.
Всего этого, а также 256 Гб встроенной и 12 Гб оперативной памяти с лихвой хватает, чтобы справиться как с повседневными приложениями, так и с требовательными игрушками. Отличный выбор для тех, кто хочет получить универсальное устройство за вменяемые деньги.
Плюсы: Сбалансированные характеристики, яркий экран, хорошие фотовозможности, достойная автономность.
Минусы: Посредственная селфи-камера.
Экран: диагональ 6,67, 2400х1080, AMOLED, 144 Гц
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Память: 12 Гб / 128 Гб
Камеры: 108+13+5 Мп / 16 Мп
Батарея: 4650 мАч
Материал корпуса: металл, пластик
Стоимость: от 74 000 рублей
Стильный гаджет, созданный специально для геймеров. Это подчеркивается не только дизайном устройства со светящимися линиями и необычным световым индикатором, но и двумя выдвижными триггерами. Их можно использовать как кнопки геймпада, что упрощает управление во время прохождения игр.
В основе смартфона лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который обеспечивает высокую производительность и низкое тепловыделение. К тому же инженеры предусмотрели дополнительную и весьма мощную систему охлаждения, помогающую справляться с требовательными программами.
Плюсы: Стильный дизайн, высокая производительность, выдвижные триггеры.
Минусы: Слабая автономность. Несмотря на систему охлаждения, при длительной нагрузке сильно нагревается.
Экран: диагональ 6,8, 2480х1116, OLED, 120 Гц
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Память: 12 Гб / 256 Гб
Камеры: 50+50+2 Мп / 16 Мп
Батарея: 6500 мАч
Материал корпуса: алюминий, закаленное стекло
Стоимость: от 82 000 рублей
Смартфон, буквально созданный для мобильного гейминга. В приятный корпус встроено флагманское железо: процессор Snapdragon 8 Gen 3, высокоскоростная оперативная память LPDDR5X, большой экран, система охлаждения со встроенным кулером и испарительной камерой.
Дополняется все большой автономностью батареи, достойными камерами и вместительной памятью. Также в устройство добавили множество дополнительных фишек, включая акселерометр, датчик освещенности и приближения, барометр, гироскоп, а также компас. Благодаря этому даже требовательные тайтлы будут летать на высочайших скоростях без задержек.
Плюсы: Мощное железо, яркий дисплей, отличная автономность, быстрая зарядка.
Минусы: Плохое качество ночной съемки, отсутствует поддержка HDR-видео, шумный встроенный вентилятор.
Экран: диагональ 6,6, 2340х1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 50+12+10 Мп / 12 Мп
Батарея: 4700 мАч
Материал корпуса: металл, пластик, стекло
Стоимость: от 93 000 рублей
Флагманский смартфон Samsung Galaxy S23+ выделяется красивым дизайном, наличием защиты от влаги и превосходной камерой. Стеклянный корпус с алюминиевой рамкой абсолютно немаркий, к тому же он очень приятно лежит в руке. Но главной фишкой стала мощная связка из чипа Snapdragon 8 Gen 2, графического ускорителя Adreno 740, 8 Гб оперативки и хранилища на 256 Гб.
Это премиальный аппарат с отличной производительностью, плавными анимациями и качественным экраном. Все это позволяет проходить на устройстве практически любые игры на максимальных настройках. Благо эффективная система охлаждения не позволяет ему перегреваться. К тому же Galaxy S23+ может работать прямо от розетки или внешнего аккумулятора, минуя батарею.
Плюсы: Высокая производительность, защита от влаги и пыли, отличная камера.
Минусы: Быстрая зарядка не такая уж и быстрая, может нагреваться с требовательными играми, в комплектации нет адаптера для зарядки.
Экран: диагональ 6,78, 2448х1080, AMOLED, 165 Гц
Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Память: 12 Гб / 256 Гб
Камеры: 50+13+5 Мп / 32 Мп
Батарея: 6000 мАч
Материал корпуса: металл, стекло
Стоимость: от 95 000 рублей
Ценители многофункциональных смартфонов точно оценят Asus ROG Phone 7. Данная модель работает на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающего высокую производительность и плавность. Дополнительно аппарат защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP54.
AMOLED-дисплей без вырезов и рамок приятно радует глаза четкой картинкой. Игровой режим позволяет перенаправить все ресурсы гаджета на качественный игровой процесс, а для охлаждения используется встроенный вентилятор. Довершают картину стильный дизайн с RGB-подсветкой и датчиками давления сбоку AirTrigger 5, которые можно использовать как триггеры.
Плюсы: Высокая производительность, встроенная система охлаждения, уникальные игровые функции.
Минусы: скромные фотовозможности, нет оптической стабилизации, желательно докупить AeroActive Cooler.
Экран: диагональ 6,7, 2796х1290, AMOLED, 120 Гц
Процессор: Apple A17 Pro
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 48+48+12 Мп / 12 Мп
Батарея: 4441 мАч
Материал корпуса: стекло, титан
Стоимость: от 150 300 рублей
Новая итерация «яблочных» смартфонов стала еще мощнее. Apple уже давно хочет войти на игровой рынок, чтобы стать одним из его лидеров, и iPhone 15 Pro Max должен в этом помочь. Благо мощностей процессора A17 Pro с запасом хватает, чтобы справиться с самыми требовательными играми и приложениями.
На месте и прочие достоинства — от яркого дисплея, передающего сочное изображение, до мощной батареи и влагозащиты. На устройство уже портированы такие ААА-проекты, как Resident Evil 4, Resident Evil Village и Death Stranding. К сожалению, на больших играх телефон мощно греется, поэтому нужно позаботиться о наличии дополнительных аксессуаров.
Плюсы: Высокая производительность, отличная камера, шикарный дисплей.
Минусы: Высокая стоимость, сильно греется на требовательных играх.