Что купить от Xiaomi: лучшие смартфоны от китайского бренда

Китайский колосс.

Когда-то Xiaomi единолично правила на рынке середняков и бюджетников. Однако время идет, появились новые перспективные конкуренты, а китайский бренд продолжает выпускать интересные, а главное качественные смартфоны. Собрали десять устройств, на которые стоит обратить внимание.

1. Xiaomi Redmi A3x

Экран: диагональ 6,71, 1650x720, IPS, 90 Гц

Процессор: Unisoc Tiger T603

Память: 3 Гб / 64 Гб

Камеры: 8+0.08 Мп / 5 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Стоимость: от 7 000 рублей

Плюсы: стильный корпус, приятный дисплей, очень низкая цена.

Минусы: слабоватые камеры, нет NFC, нет влагозащиты.

Xiaomi Redmi A3x. Фото YouTube-канал ReviewsPK.

Крутой ультрабюджетник, который на голову превосходит почти всех конкурентов. Достаточно сказать то, что задняя панель Xiaomi Redmi A3x выполнена из стекла, а не дешевого пластика. Из-за этого корпус не только смотрится стильно, так и еще на нем не видно никаких царапин.

Неплохое для сегмента железо обеспечит производительность, достаточную для выполнения всех повседневных задач. За приятную картинку и плавные анимации отвечает 6,71-дюймовый IPS-экран. Устройство также получило аккумулятор емкостью 5000 мАч с ускоренной зарядкой 10 Вт. Хороший вариант для тех, кому нужен обычный телефон без всяких наворотов.

2. Xiaomi Redmi 12

Экран: диагональ 6,79, 2460x1080, IPS, 90 Гц

Процессор: MediaTek Helio G88

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+8+2 Мп / 8 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Стоимость: от 16 000 рублей

Плюсы: сбалансированные характеристики, достойная автономность.

Минусы: нет стереозвука, дисплей мог быть получше.

Xiaomi Redmi 12.

Крепкий и стильный аппарат, представляющий неплохое сочетание «цена-качество». Характеристики у смартфона как у стандартного середняка: ничего выдающегося, но для своей ценовой категории очень даже хорошо.

В него встроены достойный IPS-экран, неплохой процессор MediaTek Helio G88, приличные фотовозможности и хорошая автономность. Все это крепко собрано и удобно лежит в руке. Сама система работает плавно и шустро, без труда справляясь с самыми разными задачами.

3. Xiaomi Redmi Note 13

Экран: диагональ 6,67, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 685

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 108+8+2 Мп / 16 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 20 000 рублей

Плюсы: хорошая производительность, приятный экран.

Минусы: слабенькая оптическая стабилизация, перегруженная оболочка MIUI, из-за чего смартфон может подвисать.

Xiaomi Redmi Note 13.

Актуальный бюджетник от китайского бренда в первую очередь выделяется за счет своего экрана. 120-герцовый AMOLED-дисплей хорош и гарантирует комфорт и удобство в любую погоду при любой задаче. За высокую производительность отвечает чип Snapdragon 685 и 8 Гб ОЗУ.

На месте и все самые необходимые фишки, без которых в 2024 году стыдно выходить в свет: 3.5-мм миниджек для наушников, NFC-модуль, ИК-порт, стереодинамики, отдельный слот miroSD, подэкранный сканер отпечатков, ультраширокоугольный объектив, поддержка быстрой зарядки и защита IP54.

4. Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Экран: диагональ 6,67, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 920

Память: 6 Гб / 128 Гб

Камеры: 108+8+2 Мп / 16 Мп

Батарея: 4500 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Стоимость: от 21 500 рублей

Плюсы: хорошая производительность, приличная камера.

Минусы: слабая автономность, при нагрузке быстро греется и может тормозить.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus.

«Старичок» Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ даже сейчас смотрится крайне достойно. Устройство впечатляет своей мощностью, ведь на нем можно спокойно наслаждаться прохождением любимых игр на максимальных настройках. А еще у телефона стильный корпус, который приятно лежит в руке.

Тут и яркий AMOLED-экран, приличные оптические модули, много памяти, влагозащита IP53, ИК-порт и стереодинамики от JBL. А если села батарея, то из-за адаптера на 120 Вт зарядка займет около 15 минут. На фоне более мощных и свежих конкурентов он немного затерялся, но все еще остается достойным гаджетом.

5. Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Экран: диагональ 6,67, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99 Ultra

Память: 8 Гб / 128 Гб

Камеры: 200+8+2 Мп / 16 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Стоимость: от 28 000 рублей

Плюсы: отличный дисплей, мощные камеры, хорошая производительность.

Минусы: не поддерживается съемка видео в 4K, слабый ночной режим, маркий и скользкий корпус, не для гейминга.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro.

Данная модель заслуженно считается одним из лучших представителей среднебюджетного сегмента. «Прошка» не только сохранила, но и преумножила достоинства обычной версии. Хороший процессор и 8 Гб оперативной памяти обеспечивают шуструю и плавную работу системы, а дисплей радует глаза.

Всего доступно три версии аппарата, отличающиеся объемом хранилища, от 128 до 512 Гб. Что касается оптики, тот тут предусмотрены мощные камеры на 200+8+2 Мп с оптической стабилизацией. Из прочих наворотов выделяются быстрая зарядка, 3,5-мм разъем для наушников, защита от брызг IP54.

6. Xiaomi 13 Lite

Экран: диагональ 6,55, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+8+2 Мп / 32+8 Мп

Батарея: 4500 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Стоимость: от 30 500 рублей

Плюсы: красивый дизайн, высокая производительность, богатая комплектация.

Минусы: нет стереодинамиков, при длительных нагрузках нагревается и троттлит.

Xiaomi 13 Lite.

За легким корпусом и компактными габаритами скрыт настоящий зверь. В него встроено оптимальное железо, обеспечивающее высокую скорость, плавность и производительность. Яркий экран, мощный процессор, много памяти и емкая батарея — всего этого с запасом хватит для комфортного пользования.

И вся эта красота скрыта в стильном стеклянном корпусе. Дополнительно радует богатая комплектация, куда кроме самого смартфона и зарядника положили чехол и защитное стекло. Но и поскольку модель Lite, то и некоторые фишки тут отсутствуют типа защиты от брызг и беспроводной зарядки.

7. Xiaomi Poco X6 Pro

Экран: диагональ 6,67, 2712x1220, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 64+8+2 Мп / 16 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 35 000 рублей

Плюсы: высокая производительность, быстрота работы, приятный экран.

Минусы: нет миниджека для наушников, корпус маркий.

Xiaomi Poco X6 Pro.

Благодаря идеальному соотношению «цена-качество» смартфоны Poco давно обзавелись преданной аудиторией. И если хотите начать знакомство с суббрендом, то лучше всего делать это с Poco X6 Pro. Набор достоинств классический: отличная производительность, яркий дисплей, мощная автономность, стильный корпус.

Высокая скорость работы обеспечивается не только мощным процессором, но и быстрыми накопителями памяти UFS 4.0 и LPDDR5. Не разочаруются и любители фото- и видеосъемки, ведь у телефона отличный набор камер. Дополняется все NFC-модулем, поддержкой сверхбыстрой зарядки на 67 Вт, защитой IP54, стереодинамиками и HyperOS.

8. Xiaomi 13T

Экран: диагональ 6,67, 2712x1220, AMOLED, 144 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 50+50+12 Мп / 20 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Стоимость: от 43 000 рублей

Плюсы: широкий набор фотовозможностей, классный дисплей, высокая производительность, глянцевая задняя панель удобно лежит в руке.

Минусы: фронталка получилась слабоватой, глянцевое покрытие легко царапается.

Xiaomi 13T.

Один из лучших смартфонов китайского бренда. Устройство представляет собой сплав качественного экрана, мощного железа, хорошей камеры, приятной автономности, стильного внешнего вида и сверхбыстрой зарядки.

Мощности процессора MediaTek Dimensity 8200 Ultra с легкостью хватает для выполнения самых разных задач, от просмотра сериалов до гейминга. И за все это время не возникнет даже мыслей о перегреве или троттлинге. Любителей съемок модель радует отличным качеством фото и видео даже ночью. А смотреть на все это через 144-герцовый дисплей комфортно и приятно даже при ярком солнце.

9. Xiaomi Black Shark 5 Pro

Экран: диагональ 6,67, 2400х1080, AMOLED, 144 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Память: 12 Гб / 128 Гб

Камеры: 108+13+5 Мп / 16 Мп

Батарея: 4650 мАч

Материал корпуса: металл, пластик

Стоимость: от 74 000 рублей

Плюсы: сверхбыстрая зарядка, стильный дизайн, выдвижные триггеры.

Минусы: слабая автономность, при длительных нагрузках перегревается.

Xiaomi Black Shark 5 Pro.

У Xiaomi существует игровое подразделение Black Shark, которое в том числе выпускает смартфоны. Любителей проходить различные тайтлы на мобильных устройствах обязательно заинтересует модель Black Shark 5 Pro, ведь аппарат сочетает высокую производительность и геймерские фишки.

Из последнего тут дизайн со светящимися линиями и необычным световым индикатором. На боковой грани встроены два выдвижных триггера, которые можно использовать как кнопки геймпада, что упрощает управление во время прохождения игр. А чтобы устройство не перегревалось быстро инженеры предусмотрели дополнительную и весьма мощную систему охлаждения, помогающую справляться с требовательными программами.

10. Xiaomi 14 Ultra

Экран: диагональ 6,73, 3200x1440, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Память: 16 Гб / 512 Гб

Камеры: 50+50+50+50 Мп / 32 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: кожа, металл

Стоимость: от 140 000 рублей

Плюсы: высокая производительность, широкие фотовозможности, быстрая зарядка, отличная автономность, яркий экран.

Минусы: блок камер сильно выступает.

Xiaomi 14 Ultra.

Пусть китайский бренд сделал себе имя на бюджетных смартфонах, но компания не стоит на месте и активно заглядывается на флагманы. Последним их творением на данном поприще стал Xiaomi 14 Ultra. Это крайне дорогой флагман, который полностью оправдывает свой ценник.

Аппарат может похвастаться 120-герцовым LTPO AMOLED-дисплеем, обеспечивающим четкую картинку при любых условиях. Чип Snapdragon 8 Gen 3, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб хранилища и аккумулятор на 5000 мАч справятся с любой задачей, будь то зависание в интернете или запуск ААА-игры. А еще тут крутая оптика с матрицей Sony LYT-900, гибридным автофокусом и оптической стабилизацией. Управлять камерами можно при помощи специального чехла-насадки.