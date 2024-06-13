Топ за свои деньги? Лучшие смартфоны от китайского бренда Infinix

Дизайн смартфонов напоминает iPhone, но это для кого-то может быть минусом, а для кого-то и плюсом.

Компания Infinix за короткий срок смогла завоевать огромную аудиторию. Причина успеха проста: они продают качественные и сбалансированные смартфоны за небольшие деньги. И выражение «топ за свои деньги» куда лучше характеризует именно их устройства. А чтобы было легче выбирать, собрали для вас десять лучших телефонов от китайского бренда.

1. Infinix HOT 30i

Плюсы: хорошая производительность, мощная автономность.

Минусы: средние камеры.

Infinix HOT 30i. Фото techlusive.in

Несмотря на низкую стоимость, Infinix HOT 30i удивляет наличием многих фишек, присущим всем современным смартфонам. Пользователь получает неплохой IPS-экран, достойную автономность и даже модуль NFC.

Плавную работу аппарата обеспечивает чип Unisoc T606 и шустрый накопитель UFS 2.2, справляющийся с некоторыми требовательными тайтлами. А еще здесь приличный запас памяти, сканер отпечатков и стильный дизайн. Отличный вариант для тех, кому нужен недорогой, но качественный телефон.

2. Infinix HOT 40

Плюсы: быстрая зарядка, богатая комплектация, плавная работа системы.

Минусы: не самый яркий дисплей, медленный накопитель типа eMMC 5.1., для кого-то размеры окажутся слишком большими.

Infinix HOT 40. Фото YouTube-канал Eugoson Quorch

Даже при беглом взгляде на данную модель видно, что при создании смартфона разработчики явно вдохновлялись iPhone. Характеристики пусть и уступают «яблочным» устройствам, но выглядят весьма достойно. Тут и 6,78-дюймовый IPS-экран с Full HD и поддержкой Multitouch, и отличный набор камер, и стереодинамики, и внушительная автономность, и быстрая зарядка.

Отдельно порадует богатая комплектация, включающая силиконовый чехол и защитную пленку. Также не нужно беспокоиться о том, что память закончится, ведь заполнить хранилище — задача весьма трудная. Безусловно, на аппарате не получится сполна насладиться ААА-геймингом, но большинство игр он с легкостью потянет на средних настройках.

3. Infinix HOT 40 Pro

Плюсы: хорошая производительность, быстрый накопитель UFS 2.2.

Минусы: довольно тяжелый, нет оптической стабилизации.

Infinix HOT 40 Pro. Фото YouTube-канал Izzi Boye

Достоинства у Hot 40 Pro стандартные для устройств китайского бренда: сбалансированное железо, отличная производительность, приличные фотовозможности и повышенная автономность. И все это за приемлемые деньги.

Внутри стильного корпуса «прошка» скрывает 120-герцовый IPS-экран с разрешением Full HD+, чип Helio G99, надежный блок камер с тремя модулями, емкую батарею, отдельный слот microSD, стереодинамики, 3.5-мм миниджек и модуль для бесконтактной оплаты. Всего этого с запасом хватает не только для комфортного серфинга в интернете, но и для требовательных приложений.

4. Infinix NOTE 40

Плюсы: богатая комплектация, качественный экран, большой запас памяти, высокая производительность.

Минусы: нет оптической стабилизации, нет ультраширокоугольного объектива, нет 3,5-мм миниджека, при длительных нагрузках может глючить.

Infinix NOTE 40. Фото YouTube-канал ЗВЕРЬЕ

Крайне сбалансированный смартфон, способный удовлетворить любого пользователя, даже заядлого геймера. Благо Infinix Note 40 получил множество апгрейдов по сравнению с прошлой итерацией. За высокую производительность отвечает чип MediaTek Helio G99 Ultimate и 8 Гб ОЗУ.

Из других достоинств аппарата выделяются большой AMOLED-экран с разрешением Full HD, внушительный запас памяти, подтянутая оптика, поддерживающая съемку видео в 2K, беспроводная зарядка, а также защита от влаги и пыли IP54. И все это богатство доступно по весьма вкусной цене.

5. Infinix NOTE 30 Pro

Плюсы: яркий дисплей, хорошие фотовозможности, устойчивое к царапинам стекло, приличная автономность.

Минусы: нет защиты от влаги IP53, нет оптической стабилизации, нет ультраширокоугольного объектива.

Infinix NOTE 30 Pro. Фото YouTube-канал Izzi Boye.

Еще одно сбалансированное устройство, с легкостью справляющееся с любыми задачами. За приятный ценник пользователи получают компактный гаджет с множеством крутых фишек. Так, он оснащен ярким AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, выдающим четкую картинку в любое время суток.

Мощности процессора MediaTek Helio G99 хватает для шустрого запуска как повседневных приложений, так и требовательных игрушек. Дополняется все тройной камерой, стереозвуком от JBL, приличной автономностью, поддержкой быстрой зарядки и внушительным объемом памяти. Ну и стильный дизайн с матовой задней панелью доставит эстетическое удовольствие.

6. Infinix Zero 30 4G

Плюсы: приятный дизайн, яркий дисплей, хорошая автономность.

Минусы: нет ультраширокоугольного объектива, средний стереозвук, к некоторым особенностям интерфейса необходимо привыкать.

Infinix Zero 30 4G. Фото YouTube-канал TBH Labs

Отличный бюджетник, который в первую очередь выделяется своей качественной камерой. Тут и шикарная фронталка на 50 Мп с двойной LED-вспышкой, и основной блок, выдающий классные фотографии и видео. А сполна оценить всю эту красоту можно на 120-герцовом скошенном в обе стороны AMOLED-экране.

Не подводят и прочие характеристики: проверенный процессор Helio G99, батарея на 5000 мАч, фирменные динамики JBL, NFC и защита IP54. Благодаря этому устройство с легкостью переключается между приложениями. Это надежный смартфон, подходящий для самого широкого спектра задач.

7. Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition

Плюсы: богатая комплектация, расширяемая память, отличная производительность.

Минусы: невпечатляющая автономность, средняя фронтальная камера.

Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition. Фото YouTube-канал DimaViper

Компания Infinix устроила коллаборацию с креативной группой BMW Group Designworks. Результатом их сотрудничества стала лимитированная версия смартфона Infinix Note 30 VIP с подзаголовком Racing Edition. И буквально каждый элемент эксклюзивного аппарата выполнен в гоночной стилистике.

Задняя панель корпуса покрыта экокожей, которая во время звонка просвечивается тремя полосами BMW. Полный порядок и с железом: тут и шикарный экран, и мощный процессор, и гигантский запас памяти, и разнообразные фотовозможности, и батарея с функцией обходной зарядки.

Кроме самого телефона в комплектацию входят беспроводная зарядка на 15 Вт, беспроводные наушники Infinix XE27 и парочка сувениров. В плане производительности это одна из лучших моделей китайского бренда.

8. Infinix NOTE 40 Pro

Плюсы: высокая производительность, яркий экран, богатая комплектация.

Минусы: нет 3,5-мм миниджека, нет оптической стабилизации, чехол периодически соскальзывает с граней.

Infinix NOTE 40. Фото YouTube-канал Izzi Boye

Одна из лучших моделей в линейке Infinix, которая выделяется отличными характеристиками. Внутри стильного корпуса находятся продвинутый Helio G99 Ultimate, 8 Гб ОЗУ, хранилище на 256 Гб, емкий аккумулятор с поддержкой беспроводной зарядки MagCharge, NFC-модуль и защита IP54.

За красивую картинку отвечает 120-герцовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями и защитой Corning Gorilla Glass, что позволяет насладиться четким изображением даже при солнечной погоде. Смартфон может похвастаться мощными камерами, выдающими крутые снимки при любом освещении. А помимо плавности можно запустить игры на средних или высоких настройках.

9. Infinix GT 10 Pro

Плюсы: яркий дисплей, отличные фотовозможности, высокая производительность, стильный дизайн.

Минусы: нет оптической стабилизации, нет ультраширокоугольного объектива, нет влагозащиты.

Infinix GT 10 Pro. Фото YouTube-канал Vy Vo Xuan

Мощный смартфон, в котором пользователи найдут все необходимое: производительность, стильный дизайн, автономность, богатый функционал. За все это отвечают процессор Dimensity 8050, яркий AMOLED-экран, батарея на 5000 мАч, защита IP53, 8 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти.

Из других фишек выделяются приличный набор камер, быстрая зарядка, 3.5-мм миниджек для наушников, NFC-модуль и отдельный слот microSD. Дополнительную изюминку придает футуристичный корпус с LED-подсветкой в блоке камер. Благодаря этому устройство идеально подходит не только для повседневного использования, но и для любителей фотографировать и играть.

10. Infinix NOTE 40 Pro+ 5G

Плюсы: высокая производительность, крутой дисплей, большой функционал, поддержка 5G, встроенные функции ИИ.

Минусы: несмотря на более мощный процессор, производительность по сравнению с прошлой итерацией не повысилась в разы.

Infinix NOTE 40 Pro Plus 5G.

В отличие от базового Infinix NOTE 40 Pro данная модель работает на более продвинутом процессоре Mediatek Dimensity 7020. Также от стандартной «прошки» версия Plus отличается 12 Гб оперативки против 8 Гб, наличием ИК-порта, стабилизации изображения, поддержкой более мощной зарядки и 5G.

По остальным параметрам оба устройства идентичны. Здесь также стоит приятный AMOLED-дисплей с поддержкой 120 Гц и с защитой Corning Gorilla Glass, 256 Гб внутренней памяти, есть защита от влаги и пыли, внушительная автономность и приличные камеры. У компании получился достойный смартфон, который практически не уступает флагманским моделям от других производителей.