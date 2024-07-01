Футуризм по-китайски: лучшие смартфоны от Tecno

Симпатичные китайские смартфоны со своим футуристичным и уникальным дизайном.

Китайская компания Tecno крепко расположилась в сегменте бюджетных смартфонов. Это неудивительно, ведь их устройства выделяются не только хорошими характеристиками, но и стильным дизайном, давно ставшим фирменной чертой. Собрали десять лучших смартфонов от данного бренда.

1. Tecno Pova Neo 3

Tecno Pova Neo 3.

Плюсы: отличная автономность, богатая комплектация, хорошая производительность для ультрабюджетника.

Минусы: плохая эргономика смартфона, дисплею не хватает четкости, нет оптической стабилизации, медленная зарядка.

Tecno Pova Neo 3 — качественный смартфон для ультрабюджетного сегмента. Аппарат высоко котируется из-за IPS-экрана, проверенного процессора MediaTek Helio G85, неплохих камер, вместительного хранилища, сканера отпечатка пальцев, 3.5-мм миниджека для наушников, NFC-модуля и отдельного слота microSD.

Но главное достоинство Neo 3 кроется в емкой батарее на целых 7000 мАч. Если его постоянно не подвергать высоким нагрузкам, то заряда с легкостью хватает на целый день. Ну и добивается все фирменным футуристичным дизайном с матовым задником. Отличный вариант для тех, кому нужен только базовый функционал, без всяких дополнительных наворотов.

2. Tecno Pova 6 Neo

Фото YouTube-канал Izzi Boye

Плюсы: шикарная автономность, яркий дисплей, хорошая производительность.

Минусы: большие размеры, камеры могли быть получше.

Крутой бюджетник для людей, которым в первую очередь важен большой запас автономности. Долгое время работы без зарядки обеспечивается батареей на 7000 mAh, а если она сядет, то поможет быстрая зарядка на 33 Вт. Благодаря этому о поиске розетки можно забыть на пару дней.

Но гаджет выделяется не только вместительным аккумулятором, но и приличной начинкой. Тут и приятный IPS-экран с разрешением Full HD+, и мощный процессор MediaTek Helio G99 Ultimate, и неплохой набор камер, и стереодинамики, и 3.5-мм миниджек для наушников, и защита от влаги IP53. Всего этого добра хватает даже на то, чтобы запускать приличные игры на высоких и средних настройках.

3. Tecno Pova 5 Pro 5G

Tecno Pova 5 Pro 5G. Фото photo.khl.ru

Плюсы: хорошая производительность, сверхбыстрая зарядка, стильный дизайн.

Минусы: скромные фотовозможности, большие габариты, тяжелый вес.

Еще один достойнейший бюджетник от Tecno, подходящий и для зависания в интернете, и для гейминга. Аппарат представляет собой сплав стильного дизайна, плавного IPS-дисплея, быстрого процессора, неплохой автономности.

Футуристичность придает LED-подсветка. Ее можно использовать в качестве индикатора для уведомлений или состояния зарядки. Ну и стоит отметить сверхбыструю зарядку на целых 68 Вт. Все это в сумме превращается в сбалансированный смартфон, подходящий для самых разных задач.

4. Tecno Camon 30