Футуризм по-китайски: лучшие смартфоны от Tecno

Китайская компания Tecno крепко расположилась в сегменте бюджетных смартфонов. Это неудивительно, ведь их устройства выделяются не только хорошими характеристиками, но и стильным дизайном, давно ставшим фирменной чертой. Собрали десять лучших смартфонов от данного бренда.
Экран: диагональ 6,82, 1640x720, IPS, 90 Гц
Процессор: MediaTek Helio G85
Память: 8 Гб / 128 Гб
Камеры: 8 Мп / 16+2 Мп
Батарея: 7000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 11 500 рублей
Плюсы: отличная автономность, богатая комплектация, хорошая производительность для ультрабюджетника.
Минусы: плохая эргономика смартфона, дисплею не хватает четкости, нет оптической стабилизации, медленная зарядка.
Tecno Pova Neo 3 — качественный смартфон для ультрабюджетного сегмента. Аппарат высоко котируется из-за IPS-экрана, проверенного процессора MediaTek Helio G85, неплохих камер, вместительного хранилища, сканера отпечатка пальцев, 3.5-мм миниджека для наушников, NFC-модуля и отдельного слота microSD.
Но главное достоинство Neo 3 кроется в емкой батарее на целых 7000 мАч. Если его постоянно не подвергать высоким нагрузкам, то заряда с легкостью хватает на целый день. Ну и добивается все фирменным футуристичным дизайном с матовым задником. Отличный вариант для тех, кому нужен только базовый функционал, без всяких дополнительных наворотов.
Экран: диагональ 6,8, 2460x1080, IPS, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 8 Мп / 50+0,08 Мп
Батарея: 7000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 19 000 рублей
Плюсы: шикарная автономность, яркий дисплей, хорошая производительность.
Минусы: большие размеры, камеры могли быть получше.
Крутой бюджетник для людей, которым в первую очередь важен большой запас автономности. Долгое время работы без зарядки обеспечивается батареей на 7000 mAh, а если она сядет, то поможет быстрая зарядка на 33 Вт. Благодаря этому о поиске розетки можно забыть на пару дней.
Но гаджет выделяется не только вместительным аккумулятором, но и приличной начинкой. Тут и приятный IPS-экран с разрешением Full HD+, и мощный процессор MediaTek Helio G99 Ultimate, и неплохой набор камер, и стереодинамики, и 3.5-мм миниджек для наушников, и защита от влаги IP53. Всего этого добра хватает даже на то, чтобы запускать приличные игры на высоких и средних настройках.
Экран: диагональ 6,8, 2460x1080, IPS, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 6080
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 16 Мп / 50+0.08 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 19 800 рублей
Плюсы: хорошая производительность, сверхбыстрая зарядка, стильный дизайн.
Минусы: скромные фотовозможности, большие габариты, тяжелый вес.
Еще один достойнейший бюджетник от Tecno, подходящий и для зависания в интернете, и для гейминга. Аппарат представляет собой сплав стильного дизайна, плавного IPS-дисплея, быстрого процессора, неплохой автономности.
Футуристичность придает LED-подсветка. Ее можно использовать в качестве индикатора для уведомлений или состояния зарядки. Ну и стоит отметить сверхбыструю зарядку на целых 68 Вт. Все это в сумме превращается в сбалансированный смартфон, подходящий для самых разных задач.
Экран: диагональ 6,8, 2436x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 12 Гб / 256 Гб
Камеры: 50 Мп / 50+2+0.08 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: стекло
Цена: от 20 000 рублей
Плюсы: хорошая автономность, быстрая зарядка, сбалансированные характеристики, отличная комплектация.
Минусы: нет влагозащиты.
Одна из самых удачных моделей китайского бренда, ведь Tecno Camon 30 — это практически идеальное соотношение цены и качества. За очень приятный ценник пользователи получают крайне сбалансированное устройство со всем необходимым: ярким экраном, хорошей производительностью, приличным набором камер и солидной автономностью.
На 120-герцовом AMOLED-дисплее комфортно читать сообщения и смотреть видео. Мощный чип обеспечивает шуструю работу даже при высоких нагрузках. А любителей фото- и видеосъемки порадует оптика с автофокусом, оптическим стабилизатором и двойной LED-вспышкой. Дополнительно прилагаются NFC-модуль, отдельный слот для microSD, ИК-порт и 3.5-мм миниджек.
Экран: диагональ 6,78, 2436x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 108+2+0.08 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 21 000 рублей
Плюсы: хорошая производительность, яркий экран, шикарный дизайн.
Минусы: нет оптической стабилизации изображения.
Премиальная модель радует не только шикарным внешним видом, но и приятными характеристиками. На фоне других недорогих смартфонов Tecno Spark 20 Pro+ выделяется весьма сбалансированным железом, крутой оптикой, высокой производительностью и приличным запасом автономности.
Яркий 120-герцовый изогнутый AMOLED-дисплей поддерживает разрешение Full HD+. Благодаря мощному процессору MediaTek Helio G99 Ultimate устройство с легкостью справляется как с повседневными задачами, так и с мобильным геймингом. Селфи-камера и блок на 108+2+0.08 Мп позволяют делать классные фото и видео в 2K-разрешении. Отличный вариант за небольшие деньги.
Экран: диагональ 6,8, 2436x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 6080
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 108+2+0.08 Мп
Батарея: 6000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 24 000 рублей
Плюсы: хорошая производительность, отличный дизайн, быстрая зарядка.
Минусы: нет оптической стабилизации, не поддерживает съемку в 4K-разрешении, нет оптического зума, не вывозит требовательные игры.
Смартфон Tecno Pova 6 Pro позиционировался как геймерское устройство, подкрепляя слова процессором Dimensity 6080. Но не стоит верить рекламе: его мощности не хватает для действительно требовательных тайтлов. Но во всем остальном гаджет получился действительно достойнешим.
Яркий экран, плавная и шустрая работа системы, хорошая автономность, поддержка быстрой зарядки, приличные камеры — всех этих фишек с запасом хватает для комфортного пользования. И вся эта красота вложена в стильный корпус с шикарным дизайном со светодиодной подсветкой на задней панели. Это крепкий середняк с неправильным позиционированием.
Экран: диагональ 6,7, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 8050
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 64+2+2 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: керамика, кожа, стекло
Цена: от 25 000 рублей
Плюсы: сбалансированное железо, быстрая зарядка, интересный дизайн.
Минусы: нет ультраширокоугольного объектива, плохо снимает в темноте.
Смартфон для тех, кто ценит сбалансированность характеристик. Бюджетник оснащен всем самым необходимым: ярким 120-герцовым AMOLED-экраном с поддержкой Always-On Display, крепким процессором, приличным аккумулятором, емким хранилищем на 256 Гб, достойной оптикой с оптостабом.
Остальные достоинства также стандартные: NFC-модуль, стереодинамики, 3.5-мм миниджек, быстрая 33-ваттная зарядка, отдельный слот microSD. Мощности гаджета хватает не только для просмотра видеороликов или листания соцсетей, но и для прохождения даже требовательных игр. Однозначный топ за свои деньги.
Экран: диагональ 6,8, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 9000
Память: 12 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 50+50+13 Мп
Батарея: 5160 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 45 000 рублей
Плюсы: приятный дисплей, хорошая производительность.
Минусы: нет оптической стабилизации, один динамик, отсутствует влагозащита.
Флагманский смартфон, который собрал в себе все достоинства бренда: стильный дизайн, хорошую оптику и мощное железо. Крутой AMOLED-экран полностью исключает проблемы с ШИМом, а также обеспечивает плавность анимаций и комфортное использование даже в суперъяркие солнечные дни.
На высоте и производительность. Мощнейший чип с легкостью справляется с высокими нагрузками, позволяя наслаждаться ААА-геймингом без перегрева. Благодаря крутому набору камер и сопутствующих функций не подводят и фотовозможности. Модель сполна оправдывает высокий для бренда ценник.
Экран: диагональ 6,9, 2640x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 8050
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 64+13 Мп
Батарея: 4000 мАч
Материал корпуса: металл
Цена: от 45 000 рублей
Плюсы: два крутых дисплея, хорошие фотовозможности, шикарный дизайн.
Минусы: нет влагозащиты, нет мини-джека, отсутствует оптическая стабилизация, довольно заметная складка на экране.
Да, Tecno добралась и до раскладных смартфонов. И Phantom V Flip щеголяет не только любопытной концепцией, но и крутой начинкой. В первую очередь стоит отметить два отличнейших AMOLED-экрана с разрешением Full HD+. Благодаря этому просмотр сериала или чтение новостей будет только в радость.
У аппарата широкий спектр фотовозможностей, обеспечиваемый хорошим набором камер с поддержкой LED-вспышки и съемки 2K-видео. Неплохой процессор гарантирует плавную работу даже во время активного гейминга. Небольшая емкость батареи нисколько не сказывается на длительности времени работы. Отличный вариант для тех, кто хочет выделяться из толпы.
Экран: диагональ 6,8, 2780x1264, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 8200 Ultimate
Память: 12 Гб / 512 Гб
Камеры: 50 Мп / 50+50+50 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: кожа, металл
Цена: от 54 000 рублей
Плюсы: хорошая производительность, отличная камера.
Минусы: слабая ночная съемка.
Мощнейший камерофон, ни в чем не уступающий лидерам рынка. Любителей фото- и видеосъемок порадуют фронталка на 50 Мп и три модуля с оптическим стабилизатором и 3-кратным оптическим зумом на те же самые 50 Мп. Дополнительно выдавать отличные снимки помогает фирменный алгоритм вычислительной фотографии Tecno PolarAce.
Также не подводят и остальные параметры. У телефона приятный LTPO AMOLED-дисплей, мощный чип MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 12 Гб оперативной и 512 внутренней памяти. Быстрая зарядка дополняет неплохую автономность. Нашлось место и для плюшек поменьше: влагозащиты IP54, стереодинамиков и NFC-модуля.