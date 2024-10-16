Лучшие умные колонки 2024-2025

Современные умные колонки давно превратились из любопытных игрушек в полноценных помощников, обладающих широким набором возможностей.
На рынке представлено огромное разнообразие данных устройств. Чтобы вам было проще выбирать, собрали десять лучших моделей.
Мощность: 5 Вт
Голосовой помощник: «Маруся»
Дисплей: есть
Микрофоны: 2
Материал корпуса: пластик
Цена: от 3 500 рублей
Плюсы: компактные размеры, хороший звук, синхронизирован с VK.
Минусы: небольшая мощность.
Приятная и компактная умная колонка, которая глубоко интегрирована со всеми сервисами VK — например, с «VK Музыка». В пластиковый корпус встроен неплохой динамик и цифровой дисплей, отображающий время, погоду и прочие сведения. Ну а если его погладить, то гаджет мило «зажмурит глазки».
«Нео» с легкостью справляется со всеми основными задачами: включает треки, управляет другими домашними устройствами, читает ленту социсетей, автоматически подстраивает свечение экрана, а голосовой помощник «Маруся» отвечает на вопросы. Отличный подарок как для ребенка, так и для взрослого.
Мощность: 12 Вт
Голосовой помощник: «Маруся»
Дисплей: нет
Микрофоны: 2
Материал корпуса: металл, пластик
Цена: от 4 999 рублей
Плюсы: эргономичный дизайн, корпус из металла, хороший звук.
Минусы: иногда хромает распознавание речи.
Умная bluetooth-колонка от китайского гиганта радует не только эргономичным дизайном, но и широким набором возможностей. Корпус выполнен из металла, мощные динамики радуют приятным звучанием, а два микрофона обладают хорошей чувствительностью. И все это разнообразие за 5 000 рублей.
Благодаря встроенному ассистенту «Маруся» гаджет станет ценным дополнением для дома и верным другом для детей. Он умеет распознавать голоса и подбирать ответы исходя из того, кто именно к нему обращается. Устройство умеет не только находить ответы на вопросы, но и способно поддерживать разговор.
Мощность: 6 Вт
Голосовой помощник: «Алиса»
Дисплей: нет
Микрофоны: 4
Материал корпуса: пластик, ткань
Цена: от 5 800 рублей
Плюсы: приличная автономность, добротный функционал.
Минусы: нет дисплея.
Над разработкой данной модели работало сразу две компании: Prestigio делала железо, а «Яндекс» отвечал за функционал. В результате получился качественный девайс, который умеет абсолютно все, что могут конкуренты. Это небольшая колонка цилиндрической формы и с физическими кнопками для управления.
Оснащена неплохим динамиком, поддержкой Wi-Fi, опцией регулировки громкости и отключения микрофона. Но главная особенность Prestigio Smartmate кроется в емкой батарее на 4400 мАч, благодаря чему владельцам можно на много часов забыть о поиске розетки. Отличный вариант для тех, кто собирается в путь.
Мощность: 5 Вт
Голосовой помощник: Google Ассистент
Дисплей: нет
Микрофоны: 2
Материал корпуса: пластик, ткань
Цена: от 6 000 рублей
Плюсы: компактность, синхронизация с сервисами Google.
Минусы: нет встроенной батареи, качество звука хромает.
«Google Ассистент» в виде отдельного гаджета — именно так можно описать смарт-колонку Home Mini. Данная модель от Google сохранила все достоинства от старших версий, а заодно получив приятный дизайн и компактные размеры. Правда, автономность так и не завезли, но это сильно незначительный минус.
Функционал в меру разнообразный, но без каких-либо уникальных фишек. Разумеется, многое заточено на инфраструктуре Google, поскольку все работает через Google Assistant. Голосовой помощник отвечает на вопросы, управляет другими домашними устройствами, звонит, рассказывает прогноз погоды.
Мощность: 40 Вт
Голосовой помощник: «Салют»
Дисплей: нет
Микрофоны: 4
Материал корпуса: пластик, ткань
Цена: от 10 000 рублей
Плюсы: объемный звук, детектор шума, стильный дизайн.
Минусы: для доступа ко всем функциям нужна подписка «СберПрайм», голосовой помощник иногда путает команды.
Еще одна крутая альтернатива более дорогим устройствам. Смарт-колонка SberBoom выделяется необычным дизайном с пластиковыми ребрами по бокам на тканевой оплетке и делает упор на прослушивание музыки. Этому способствуют мощность в 40 Вт, удобное расположение динамиков и отражателей звука.
Из любопытных фишек выделяется детектор шума, с которым аппарат будет отправлять уведомления в случае обнаружения подозрительных звуков. К виртуальному ассистенту «Салют» конечно, есть вопросы, но в целом он хорошо справляется с возложенными задачами. Единственное, следует помнить о том, что функционал раскрывается во всей красе только с подпиской «СберПрайм».
Мощность: 20 Вт
Голосовой помощник: Siri
Дисплей: нет
Микрофоны: 4
Материал корпуса: пластик, ткань
Цена: от 13 200 рублей
Плюсы: небольшие размеры, широкий набор опций, привязка к сервисам Apple.
Минусы: качество звука просело, не автономна.
Младшая версия HomePod нисколько не уступает старшей итерации. Девайс умеет буквально все, что требуется от устройств такого рода. Она глубоко интегрирована с экосистемой Apple и способна занять место центра умного дома. Колонка способна звонить, искать информацию и даже замерять температуру в доме.
Другая прикольная фишка кроется в том, что пользователь может отправлять голосовые сообщения с iPhone прямиком на девайс. Однако уменьшение габаритов сказалось на звуке. Нет, качество все еще хорошее, даже лучше многих аналогов. Но все же, HomePod mini звучит тише, не настолько чище и детальнее. И даже так это все еще отличное соотношение в плане «цена-качество».
Мощность: 30 Вт
Голосовой помощник: «Алиса»
Дисплей: нет
Микрофоны: 4
Материал корпуса: пластик, ткань
Цена: от 15 000 рублей
Плюсы: приятная подсветка, качественное звучание, хороший микрофон.
Минусы: нет экрана, звук стал тише.
На сегодняшний день это один из самых оптимальных гаджетов в своем сегменте. «Яндекс Станция 2» стала логичным развитием идей, заложенных создателями в первую версию. Только теперь все оформлено в более аккуратный дизайн.
Он обладает всем необходимым, что требуется от смарт-колонок: прокаченный голосовой помощник «Алиса», поддержка протокола Zigbee, совместимость с большинством устройств умного дома, LED-панель с приятной подсветкой, отдельное приложение. И это далеко не полный перечень возможностей аппарата. Отличный вариант для домашнего пользования и за приемлемые деньги.
Мощность: 24 Вт
Голосовой помощник: «Алиса»
Дисплей: есть
Микрофоны: 4
Материал корпуса: пластик, ткань
Цена: от 17 000 рублей
Плюсы: компактность, отличный функционал, приятная подсветка.
Минусы: работает только от розетки.
Данный гаджет можно охарактеризовать как более дорогой аналог «Станции 2». Смарт-колонка выделяется компактными размерами, округлыми гранями и приплюснутым квадратным корпусом с тканевой сеткой, незаметными кнопками управления и LED-дисплеем на торце.
Несмотря на скромные габариты, аппарат поддерживает весь необходимый функционал. Тут и голосовая помощница «Алиса», и четыре встроенных микрофона, и распознавание голосов, и три громких динамика, и автонастройка яркости, и отображение времени, и еще много всего. А еще «Миди» поддерживает протокол ZigBee, что превращает ее в центр управления умного дома.
Мощность: 65 Вт
Голосовой помощник: «Алиса»
Дисплей: есть
Микрофоны: 7
Материал корпуса: пластик, ткань
Цена: от 35 000 рублей
Плюсы: громкий звук, взаимодействует с телевизором, стильный дизайн.
Минусы: цена кусается.
Флагманская «Станция Макс» от «Яндекс» заслуженно считается одной из лучших смарт-колонок на рынке. Гаджет стильно выглядит, качественно звучит и умеет все, что требуется от подобных устройств. Монохромный экран не только показывает время, но и радует веселыми анимациями и мордочками.
Также «Станция Макс» отлично проявляет себя в связке с телевизором. Через HDMI она может показывать встроенный «Кинопоиск» или более 100 каналов в хорошем разрешении, а также поддерживает установку других онлайн-кинотеатров. А еще тут гибкие настройки, прокачанный нейросетями виртуальный помощник, продвинутый контроль над домом и множество других опций.
Мощность: 50 Вт
Голосовой помощник: Siri
Дисплей: нет
Микрофоны: 4
Материал корпуса: пластик, ткань
Цена: от 42 500 рублей
Плюсы: множество датчиков, качественный звук.
Минусы: нет дисплея, многие функции завязаны на экосистеме Apple.
Премиальная смарт-колонка от именитого бренда, которая сполна оправдывает свой высокий ценник. Так, устройство на голову превосходит всех остальных конкурентов по качеству звучания. На любой громкости при любом жанре музыки HomePod 2 выдает сочный и чистый звук лишенный неприятных искажений.
Вся мощь гаджета раскрывается в связке с iPhone, ведь так пользователь получает доступ к инфраструктуре Apple. Здесь представлен огромный выбор возможностей, будь то управление домом, звонки по телефону или встроенные датчики температуры, влажности и шума. На месте и голосовой помощник Siri.