Какой повербанк для смартфона купить? Лучшие устройства от Xiaomi и других

Недорогой, но полезный гаджет на каждый день.

Тихо и незаметно пауэрбанки (или повербанки) стали незаменимыми гаджетами для современного человека. Ведь никому не хочется оставаться с выключенным телефоном в дороге или во время прогулки. А чтобы было проще выбрать, собрали 10 лучших моделей внешних аккумуляторов от различных производителей.

1. ROCK P92 PD20W Travel Series

Цена: от 2 200 рублей

Фото ROCK P92 PD20W Travel Series

Модель, разработку которой финансировала Xiaomi, выделяется небольшой стоимостью и весьма любопытным внешним видом.

При этом пауэрбанк на 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку 20 Вт. Также в комплект входят два встроенных провода Lightning и USB-C. С этим гаджетом можно не беспокоиться, что ваш телефон невовремя выключится.

2. Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro

Цена: от 2 300 рублей

Фото Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro

За банальным дизайном корпуса скрывается невероятно качественное устройство. Инженеры Xiaomi добавили сюда индикатор заряда, емкость на 20 000 мАч, два разъема Type-A и один порт Type-C. И все это за привлекательные 2300 рублей.

Благодаря мощности в 45 Вт и поддержке быстрой зарядки этот пауэрбанк легко справляется с двумя смартфонами одновременно. Бонусом идет защита от перегревов и замыканий. Наверное, лучший бюджетный вариант.

3. Baseus Bipow Digital Display Powerbank

Цена: от 2 600 рублей

Фото Baseus Bipow Digital Display Powerbank

Сбалансированность — именно этим словом можно охарактеризовать Baseus Bipow. Среди достоинств аксессуара числятся не только объем в 20 000 мАч и мощность 20 Вт, но и быстрая зарядка, LED-индикатор, многоуровневая защита от короткого замыкания и скачков напряжения. Отличный вариант за небольшие деньги.

4. Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact

Цена: от 2 600 рублей

Фото Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact

Внешний аккумулятор объемом 10 000 мАч и мощностью 22,5 Вт. Гаджет настолько компактный, что легко помещается на ладони и весит всего ничего.

Благодаря разъемам USB-A и USB-C он способен заряжать три устройства одновременно, включая Nintendo Switch. Также предусмотрен режим малого тока, который порадует владельцев смарт-браслетов и наушников.

5. Romoss Sense 8P+

Цена: от 2 900 рублей

Фото Romoss Sense 8P+

Несмотря на бюджетность, пользователи найдут в Romoss Sense 8P+ все самое необходимое. Тут и внушительная емкость 30 000 мАч, мощность 18 Вт, несколько разъемов, защита от скачков напряжения, высоких температур и замыканий.

Вся нужная информация, включая уровень заряда и напряжения, выдается на LED-дисплей с внешней стороны. Благодаря таким характеристикам за один раз можно поставить на «питание» сразу несколько смартфонов.

6. Commo Aeon

Цена: от 4 200 рублей

Фото Commo Aeon

Commo Aeon — линейка портативных внешних аккумуляторов выпускаемых «Яндекс Маркетом». Всего представлено три варианта емкостью 10 000, 20 000 и 30 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и с тремя разъемами каждый.

Изготовлены они из качественных материалов с использованием покрытия Soft Touch. Приятным бонусом станет годовая гарантия от «Яндекса».

7. Baseus Blade

Цена: от 5 500 рублей

Фото Baseus Blade

Пауэрбанк от китайской компании выделяется впечатляющими цифрами 20 000 мАч. Этих показателей хватит не только на смартфон, но и даже на ноутбук.

Устройство оснащено двумя портами USB-A на 30 Вт и еще парой USB-C на 100 Вт, а также LED-дисплеем. Последний позволяет отслеживать состояние самого Baseus Blade, выходную мощность и ориентировочное время зарядки подключенного гаджета. Идеальный вариант для долгих поездок или прогулок.

8. Interstep PB10DQi Pro

Цена: от 6 900 рублей

Фото Interstep PB10DQi Pro

В комплект Interstep PB10DQi Pro входит не только внешний аккумулятор, но и зарядная станция на несколько устройств. Однако ничто не мешает отсоединить «банку» и закинуть его в рюкзак перед прогулкой.

Небольшой вес, приличная емкость, привлекательный дизайн и даже встроенные часы должны убедить в его покупке. Правда, вот цена немного кусается.

9. ZMI QB826G

Цена: от 10 000 рублей

Фото ZMI QB826G

Флагманская модель от суббренда Xiaomi может похвастаться впечатляющей емкостью и не менее выдающейся мощностью 210 Вт.

Следить за состоянием батареи помогает индикатор, показывающий все в процентах. Все это заключено в корпус из матового пластика. За один заход пауэрбанк способен зарядить целых два ноутбука, не говоря уже про телефоны.

10. NITECORE SUMMIT 10000

Цена: от 13 500 рублей

Фото NITECORE SUMMIT 10000

Дорогой аппарат, начинка которого запрятана в крепкий корпус из углепластика. При небольшом весе аксессуар отличается хорошей емкостью и мощностью.

Но главная фишка гаджета кроется в его морозоустойчивости: благодаря функции самообогрева он может спокойно работать на холоде вплоть до -40 градусов. Экстремалы и любители зимнего туризма точно оценят NITECORE SUMMIT 10000.