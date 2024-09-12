5 причин пропустить iPhone 16 и дождаться iPhone 17

Либо просто купите iPhone 15 — не многое потеряете.

10 сентября Apple представила новые смартфоны, которые опять ничем не удивили общественность. Американский гигант уже давно перестал радовать своих поклонников инновационными решениями.

Смартфоны меняются лишь точечно, поэтому многие просто не видят смысла в замене своих старых устройств (даже если это iPhone 13-й и 14-й) на новое, потому что большого прогресса в мощности и комфорте они все равно не получат.

Впрочем, некоторых это все равно не останавливает. Такие люди меняют старый айфон на новый, потому что... потому что им это позволяют финансы. Как показывают первые предзаказы, таких людей в России немало.

Добавление новой кнопки в iPhone 16, новое расположение камер в базовой версии, новые интересные цвета — это все хорошо и прекрасно, но от одного из крупных производителей гаджетов ждешь чего-то иного. Мы перечислили 5 пунктов, почему это поколение айфонов стоит пропустить.

60-герцовые экраны в iPhone 16

Apple до сих пор не обновила дисплеи базовых моделей — iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Даже многие бюджетные смартфоны, продающиеся за 20-30 тысяч рублей, уже давно имеют 90-герцовые и 120-герцовые AMOLED-экраны.

Частота обновления экрана — важный параметр в современных смартфонах. Он влияет на плавность изображения. Чем выше частота обновления, тем быстрее дисплей перерисовывает изображение. И, казалось бы, сейчас 120-герцовые экраны стали стандартом по умолчанию для флагманских телефонов. Но не для Apple.

В iPhone 16 и iPhone 16 Plus стоят 60-герцовые OLED-дисплеи — и это один из поводов их не покупать. Да, можно присмотреться к iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max, которые имеют увеличенные экраны до 6,1 и 6,3 дюймов, а также 120-герцовые AMOLED-дисплеи. Но в этом случае придется добавлять 200 долларов. Если таких денег нет, то лучше дождаться следующего года — Apple, как сообщают инсайдеры, исправит этот недостаток в базовых моделях iPhone 17.

Apple Intelligence находится в стадии разработки

Искуственный интеллект Apple Intelligence на словах казался чем-то интригующе новым. На практике Apple оказалась не готова представить полный функционал фичи в iPhone 16. Apple Intelligence будет дорабатываться несколько месяцев и не будет активен на старте iPhone 16. Некоторые функции искуственного интеллекта от Apple появятся только в октябре — и то только в виде беты.

Бесспорно, Apple можно лишь похвалить за попытку наверстать упущенное время, продвигая искуственный интеллект, который уже прочно вошел в топ-смартфоны Google. Но на ранних этапах любая новая фича сначала тестируется и дорабатывается, а потом выкатывается в законченном виде. Вероятно, именно в iPhone 17 Apple Intelligence приобретет окончательное лицо.

iPhone 16 — это тот же iPhone 15 на максималках

Первое, что вы можете заметить, взглянув на iPhone 16, — это то, что камера теперь расположена вертикально, а не диагонально, как у iPhone 13, 14 и 15. Но в остальном по своим характеристикам iPhone 16 очень похож на iPhone 15.

У непосвященного пользователя может сложиться мнение, что Apple просто переставляет камеры местами, чтобы новый айфон хоть чем-то отличался внешне от старого. Ведь и iPhone 15, и iPhone 14 было практически не отличить друг от друга — приходилось всматриваться, чтобы найти различия в дизайне.

iPhone 15 и iPhone 16. Фото macrumors.com/guide/iphone-15-vs-iphone-16

Не изменились ни частота экрана, оставшись на 60 герцах, ни яркость экрана с показателем 2000 нит в пике. Остались и те же камеры — как и iPhone 15, новый смартфон оснащен системой из двух камер с 48-мегапиксельной основной камерой и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Оба смартфона могут снимать фото и видео сверхвысокого разрешения, но iPhone 16 поддерживает макросъемку и пространственные фотографии и видео, чего нет у iPhone 15.

Да, в iPhone 16 установили процессор A18. Да, в iPhone 16 появилась новая кнопка, позволяющая приближать и отдалять изображение при съемке. В остальном — это iPhone 15 с чуть изменившимся дизайном и новым процессором.

iPhone 15 и 14 подешевеют, а iPhone 16 стоит дорого

Осенью выгоднее закупаться старыми моделями. Так, Apple после анонса iPhone 16 традиционно снизила цены на iPhone 14 и iPhone 15. Теперь iPhone 14 стоит 599 долларов, а iPhone 15 — 699 долларов. Обе модели подешевели на 100 долларов. Естественно, подешевеют айфоны и в России. Самый дешевый iPhone 14 в России сейчас стоит 50 тысяч рублей, а iPhone 15 — 62 тысячи рублей. В течение месяца стоит ожидать еще большего падения цен на эти модели.

iPhone 14 и iPhone 15. Фото YouTube / Future Mission

А вот iPhone 16 пока меньше чем за 113 тысяч рублей не купить. Понятно, что со временем цена стабилизируется и придет в нормальные значения, но даже с учетом этого — iPhone 16 не стоит тех денег, чтобы переплачивать в 2 раза.

В линейке iPhone 17 появится супер тонкий iPhone

Согласно инсайдерам, которые редко ошибаются в слухах про айфоны, во всех четырех моделях iPhone 17 появится 24-мегапиксельная фронтальная камера. Это кажется значительным скачком по сравнению с 12-мегапиксельной камерой в iPhone 16, особенно для тех, кто любит делать селфи.

Кроме того, если говорить про Pro-версии, то iPhone 17 Pro получит 12 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ в iPhone 16 Pro. Такой прирост памяти приведет к улучшению многозадачности и расширению функций Apple Intelligence, что сделает устройство более способным справляться со сложными задачами.

Концепт iPhone 17 Air. Фото macrumors.com

Изменения в дизайне — еще одна причина подождать линейку iPhone 17. По слухам, iPhone 17 Pro будет иметь более тонкий Dynamic Island благодаря корректировкам в аппаратном обеспечении Face ID. А самым интригующим слухом является потенциальный запуск полностью переработанной модели iPhone 17, которая может быть представлена как iPhone 17 Air или iPhone 17 Slim.

Ожидается, что эта версия будет супертонкой и иметь 6,6-дюймовый дисплей. iPhone Air (Slim) с процессором A19, одной задней камерой и собственным модемом 5G от Apple заменит iPhone 16 Plus в линейке смартфонов от Apple.