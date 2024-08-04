5 популярных способов как починить YouTube на ПК

Какой-то один из них должен обязательно вам помочь!

Замедление YouTube в России, ставшее одной из самых животрепещущих тем последних нескольких недель, в большей степени затронуло пользователей ПК. Но Windows хороша своей гибкостью по сравнению с мобильными ОС, поэтому всяческих лазеек тут тоже больше.

Собрали пять методов обхода ограничений, но сразу оговоримся, что какие-то из них могут со временем перестать работать.

1. Отправка ссылок на видео в Discord

Подобно многим мессенджерам, Discord позволяет просмотривать видео прямо в программе. Поэтому все, что нужно сделать — скопировать ссылку на интересующий вас ролик и кинуть в чат. Если вы не хотите, чтобы видео увидел кто-либо еще — создайте отдельный канал с одним пользователем в лице себя.

2. Просмотр YouTube в Steam

Пользователи Steam могут использовать фирменное приложение для просмотра YouTube. Это делается так:

3. Просмотр YouTube в Minecraft и Garry's Mod

Многие наверняка слышали о моде WebDisplays для Minecraft, позволяющем просматривать сайты прямо в самой игре. Этот способ тоже позволяет обойти ограничения скорости YouTube на ПК.

Как установить модификацию:

О том, как пользоваться самим модом, подробно рассказано в ролике.

Аналогичный мод есть для Garry's Mod:

О том, как пользоваться самим модом, подробно рассказано в ролике.

4. GoodbyeDPI

Эта программа позволяет маскировать пакеты от провайдеров.

Инструкция:

Если не помогло, то можно опробовать более сложный метод:

Сохраняем файл и запускаем service_install_russia_blacklist.cmd от имени администратора.

5. Расширение User-Agent Switcher

Рассмотрим его установку и использование на примере Google Chrome: