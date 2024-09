Где, когда и по какой цене можно купить iPhone 16 в России

Бешеная переплата на все модели. Не стоит ли подождать несколько месяцев?

Apple приучила, что ни один календарный цикл не обходится без яблочного «урожая». Этот год подарил фанатам компании очередной смартфон нового поколения. В России его встретили на ура: количество предзаказов на iPhone 16 выросло почти в 3 раза, если сравнивать с аналогичной ситуацией прошлого года.

Так что, невзирая на хейтеров, спрос на «яблочные» смартфоны среди россиян все еще есть. Речь идет не только о тех, чей телефон безнадежно устарел — многие стремятся покупать свежие модели iPhone, чтобы идти в ногу со временем.

Однако так ли уж iPhone 16 отличается от прошлогодних моделей? Прежде чем подыскивать подходящий магазин и сравнивать цены, попробуем разобраться, стоит ли вообще игра свеч — а в случае с айфоном, десятков тысяч рублей?

iPhone 16 — осторожный апдейт или рывок вперед?

iPhone 16. Фото Apple

По традиции новая линейка смартфонов представлена четырьмя моделями: iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также более продвинутыми iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

В базовых моделях изменился дизайн — во-первых, вернулось вертикальное расположение камер, во-вторых, в этот раз цвета корпусов стали насыщеннее.

Теперь в iPhone 16 и iPhone 16 Plus есть универсальная кнопка Action Button, которая позволяет ускорить запуск разных приложений и процессов — раньше всех с ней познакомились владельцы прошлогодних «прошек».

Кроме того, увеличилось время автономной работы. Так, проигрывать видео на iPhone 16 можно будет на 2 часа дольше, чем на предыдущей модели, а для iPhone 16 Plus этот показатель вырос на 1 час.

iPhone 16 Pro. Фото Apple

Новоиспеченные флагманы iPhone 16 Pro и 16 Pro Max могут похвастаться самыми крупными экранами в истории Apple: 6,3 дюйма и 6,9 дюйма соответственно. Оба флагмана представлены в 4 цветах, включая золотистый «пустынный».

Камеры у iPhone 16 Pro и 16 Pro Max также претерпели некоторые изменения — например, широкоугольная получила 48 МП. Как и в базовых моделях, увеличилось время автономной работы — на сегодняшний день iPhone 16 Pro Max может с гордостью носить статус «самого автономного айфона от Apple».

Однако все перечисленные изменения вряд ли можно отнести к революционным. Ключевое нововведение, ради которого потенциальные покупатели готовы раскошелиться, сводится к более мощному железу — и, как следствие, поддержке системы искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Новые смартфоны будут оснащены Apple Intelligence. Фото Apple

Нововведение выглядит «вкусно» по нескольким причинам: улучшенный виртуальный помощник Siri, расширенные возможности работы с изображениями, помощь в генерации текстов. Правда, появится все это далеко не сразу — пройдут месяцы, прежде чем Apple Intelligence получит полный функционал. А о русском языке пока что говорить не приходится.

Впрочем, цены на новые айфоны по обыкновению впечатляют не меньше — по крайней мере, в России.

Цены на iPhone 16 в России кусаются

Фото Apple

Предзаказать новые айфоны уже можно во многих крупных сетевых магазинах. Давайте сравним цены в некоторых из них.

DNS

iPhone 16 128 ГБ — 112 899 рублей

iPhone 16 256 ГБ — 125 999 рублей

iPhone 16 512 ГБ — 159 299 рублей

iPhone 16 Plus 128 ГБ — 129 599 рублей

iPhone 16 Plus 256 ГБ — 149 399 рублей

iPhone 16 Plus 512 ГБ — 179 999 рублей

iPhone 16 Pro 128 ГБ — 152 199 рублей

iPhone 16 Pro 256 ГБ — 165 399 рублей

iPhone 16 Pro 512 ГБ — 199 799 рублей

iPhone 16 Pro 1 ТБ — 224 399 рублей

iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 189 199 рублей

iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 219 999 рублей

iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 249 899 рублей

М.Видео-Эльдорадо

iPhone 16 128 ГБ — 112 999 рублей

iPhone 16 256 ГБ — 125 999 рублей

iPhone 16 512 ГБ — 164 999 рублей

iPhone 16 Plus 128 ГБ — 89 999 рублей

iPhone 16 Plus 256 ГБ — 116 900 рублей

iPhone 16 Pro 128 ГБ — 152 999 рублей

iPhone 16 Pro 256 ГБ — 165 999 рублей

iPhone 16 Pro 512 ГБ — 199 999 рублей

iPhone 16 Pro 1 ТБ — 224 999 рублей

iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 189 999 рублей

iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 219 999 рублей

iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 249 999 рублей

МТС

iPhone 16 128 ГБ — 114 990 рублей

iPhone 16 256 ГБ — 129 990 рублей

iPhone 16 512 ГБ — 159 990 рублей

iPhone Plus 16 128 ГБ — 134 990 рублей

iPhone 16 Plus 256 ГБ — 149 990 рублей

iPhone 16 Plus 512 ГБ — 179 990 рублей

iPhone 16 Pro 128 ГБ — 154 990 рублей

iPhone 16 Pro 256 ГБ — 169 990 рублей

iPhone 16 Pro 512 ГБ — 199 990 рублей

iPhone 16 Pro 1 ТБ — 229 990 рублей

iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 194 990 рублей

iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 224 990 рублей

iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 254 990 рублей

restore

iPhone 16 128 ГБ — 114 990 рублей

iPhone 16 256 ГБ — 129 990 рублей

iPhone 16 512 ГБ — 159 990 рублей

iPhone 16 Plus 128 ГБ — 134 990 рублей

iPhone 16 Plus 256 ГБ — 149 990 рублей

iPhone 16 Plus 512 ГБ — 179 990 рублей

iPhone 16 Pro 128 ГБ — 154 990 рублей

iPhone 16 Pro 256 ГБ — 169 990 рублей

iPhone 16 Pro 512 ГБ — 229 990 рублей

iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — 194 990 рублей

iPhone 16 Pro Max 512 ГБ — 224 990 рублей

iPhone 16 Pro Max 1 ТБ — 254 990 рублей

Когда iPhone 16 завезут в российские магазины

Фото Apple

Мировые продажи начнутся 20 сентября. В Россию iPhone 16 сможет попасть только через параллельный импорт — скорее всего, это случится уже в октябре.

Из всех упомянутых ритейлеров restore берется доставить предзаказанный смартфон раньше всех — в срок до 6 недель. На сайте М.Видео-Эльдорадо написана другая дата выдачи — до 7 ноября.

А вот МТС начало продаж не указывает, но можно предположить, что они выпадут на 11 ноября, ведь предзаказы как раз завершатся днем ранее. Продажи в DNS стартуют 30 ноября — довольно поздно в сравнении с другими ритейлерами.

Сколько жители России переплатят за новый айфон

Фото Apple

Самое время посмотреть на рекомендуемые цены iPhone 16. Для 128-гигабайтной версии базовой модели она составляет 799 долларов — около 73 тысяч рублей при подсчете курса. Наценка получилась немаленькой.

Впрочем, не стоит забывать о других факторах, влияющих на финальную стоимость — например, нужно учитывать логистические затраты. Да и поверх рекомендованной суммы тем же американцам придется заплатить налог, а это значит, что продаваться смартфон будет в любом случае дороже.