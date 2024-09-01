Musk Empire, он же X Empire: что за кликер, когда будет листинг

Основатель компаний SpaceX и Tesla не создавал свой кликер, просто автор X Empire — его фанат.

Вы еще не устали от таполок, заполонивших Telegram? Хотите найти еще один проект, который с высокой вероятностью пополнит ваш электронный кошелек деньгами? Тогда мы хотим рассказать вам об X Empire, ранее именуемом Musk Empire. В этой статье мы расскажем, что такое X Empire, как быстро в нем заработать очки, а также о приблизительной дате листинга токена из этой игры.

Общая информация об X (Musk) Empire

X (Musk) Empire — это очередной кликер, обещающий игрокам возможность заработать реальные деньги. Этот проект схож с Hamster Kombat — здесь вам также нужно покупать карточки, чтобы увеличивать часовой заработок монет. Чем больше карточек вы приобретете, тем больше денег сможете заработать.

В X (Musk) Empire присутствуют и уникальные механики. Например, вы не сможете купить некоторые карточки, пока не достигнете определенного игрового уровня. Помимо этого, в игре есть такие разделы, как «Инвестиции» и «Сражения».

«Инвестиции» в X (Musk) Empire — это возможность быстро заработать, вложив деньги в тот или иной актив на внутриигровой фондовой бирже. Активы могут оказаться как удачными для вас — принесут проценты с покупки, так и нет — вы потеряете часть, а то и все вложенные деньги.

Что такое «Сражения?» А это своеобразный вид игры в «Камень, ножницы, бумага» с другими игроками. Перед тем как приступить к битве, вам нужно выбрать, за какую сумму вы будете сражаться. Сумма выбирается из пяти возможных контрактов: «Бронзовый», «Серебряный», «Золотой», «Платиновый» и «Алмазный». «Бронзовый» контракт самый дешевый, тогда как «Алмазный» — самый дорогой.

Выбрав контракт, вам предстоит определиться со стратегией, которую вы будете использовать на переговорах-сражениях. Всего на выбор три варианта: агрессивная, гибкая и защитная стратегии. Агрессивная побеждает гибкую, гибкая — защитную, а защитная — агрессивную. Если оба игрока выбрали одинаковую стратегию, то победит тот, у кого выше навык «Переговоры».

Как быстро прокачаться в X (Musk) Empire

Рассмотрим способы, которые помогут вашему игровому Илону Маску иметь высокую прибыль. В первую очередь покупайте карточки в разделе «Улучшить». Каждая карточка повышает разрабатываемые вами за час игровые деньги. Чем больше карточек вы купите, тем выше сумма прибыли.

Кроме того, такие приобретения повышают ваш игровой уровень, который необходим для открытия еще большего числа карточек. Схема проста: покупайте карточки, повышайте уровень, чтобы купить еще карточек. И так до бесконечности.

Не стоит забывать, что X (Musk) Empire — это кликер. Нажимайте на вашего персонажа как можно чаще, чтобы заработать больше валюты. Покупайте соответствующие улучшения, чтобы ускорить процесс такого заработка.

Если вы не играете в X (Musk) Empire постоянно, но хотите получать честно заработанные деньги, помните: прибыль копится только в течение трех часов, когда вы не играете. Поэтому заходите в игру каждые три часа.

Приглашайте в игру друзей по вашим реферальным ссылкам. Это принесет каждому из вас 5000 единиц игровой валюты, а если ваш друг будет повышать свой уровень, то за это вы получите денежный бонус. Кроме того, без приглашенных вами друзей вы не сможете открыть некоторые карточки.

Если вернуться к «Инвестициям». Доходность активов меняется ежедневно, что дает вам возможность зарабатывать каждый день. Вы можете найти информацию о правильной инвестиционной стратегии (или просто о том, куда можно вложить средства) в интернете, где публикуются данные о прибыльных активах.

В X (Musk) Empire вы также можете получать награду за ежедневный вход в приложение. Если заходить каждый день, то денежный бонус увеличивается. Если же вы пропустили какой-то день, то награда вернется к первоначальной.

Выполняйте задание в соответствующем разделе. Это может быть выполнение игровых миссий, просмотр видео, подписка на социальные сети проекта, приглашение друзей, решение «Ребуса дня» и «Загадки дня» и так далее. За каждое выполненное задание вы получите некоторое количество игровой валюты.

В игре вы также можете найти раздел «Зона хайпа». Если коротко, то его суть заключается в следующем: вы создаете видео с рекламой проекта, публикуете его в соцсетях. Чем больше просмотров наберет видео, тем больше монет получите.

Внутриигровые покупки за реальные деньги

Да, в игре есть микротрансакции. За них вы можете купить новый скин для персонажа, бусты для сбора прибыли в офлайн-режиме, а также «плюшевых мишек», которые заменят вам приглашенных по вашей ссылке друзей.

Когда состоится листинг в X (Musk) Empire

На данный момент есть предварительная информация о дате листинга токена от X (Musk) Empire. Листинг ожидается в конце сентября — начале октября. Эту информацию создатели игры опубликовали в своем Telegram-канале.

Кроме того, авторы X (Musk) Empire пообещали, что раздадут все токены, за исключением тех, которые необходимы для листинга, и оставят себе лишь небольшой процент для дальнейшего развития проекта.

Что нужно сделать для участия в аирдропе в X Empire

Создатели также назвали факторы, необходимые для аирдропа — получения токенов на цифровые кошельки. Среди них: общая сумма внутриигровой валюты, заработанной за время игры, почасовой доход и количество приглашенных людей.