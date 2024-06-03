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Сегодня, 22:40

В каких цветах выйдут новые смартфоны от Apple — iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Концепты iPhone 16.
Фото digitaltrends.com
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Базовая линейка может получить самое большое количество оттенков за всю историю компании.

Для многих поклонников продукции Apple очень важен цвет гаджета, хотя, по сути, все смартфоны и планшеты мы обычно прячем в чехлы. Тем не менее, какого цвета девайс — это то, что видит покупатель в момент покупки. До выхода новой линейки смартфонов от Apple остается три с небольшим месяца. Собрали в одном месте всю известную на начало лета 2024 года информацию о цветах iPhone 16.

iPhone 16. Каким будет iPhone 16: примерная дата выхода, прогноз на цены, характеристики

В каких цветах выйдут iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus (отличие Plus-версии только в увеличенном экране) будут доступны в семи цветах, пять из которых повторят цвета iPhone 15.

Китайский инсайдер Fixed focus digital сообщает, что базовый iPhone 16, как и iPhone 16 Plus, получит черный, розовый, желтый, зеленый, синий, белый и фиолетовый цвет. Если этот слух окажется в итоге правдой, то в таком случае цветовая палитра iPhone 16 станет самой широкой за всю историю компании.

Зеленый цвет будет больше похож на «мятный», а синий — на небесно-голубой. К сожалению, мы не знаем, как будут выглядеть два новых цвета, но фиолетовый, по информации инсайдеров, будет очень ярким. Что касается белого варианта, то Apple планирует сделать не чисто белый цвет, а серебристо-белый.

Возможные цвета iPhone 16.

В каких цветах выйдут iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должны получить четыре цвета. Это стандартные черный, белый, серый и ... Четвертым цветом может стать либо смесь цементно-серого и пустынного желтого, либо смесь серого и розового.

Сообщается, что Space Black (космический черный) будет очень похож на iPhone 14 Pro Max Space Black. А белый цвет напомнит о серебристом iPhone 14 Pro. А вот как будет выглядеть серый — пока неизвестно. Есть предположения, что он будет похож на натуральный титан в линейке iPhone 15 Pro Max.

Ходят слухи, что в iPhone 16 Pro откажутся от матового титана, присутствовавшего в iPhone 15. Вместо этого Apple планирует заменить матовый титан на глянцевый титан. В корпусе старших моделей iPhone 16 будет по-прежнему присутствовать титан, но поверхность устройств по краям напомнит о нержавеющей стали из прошлых до iPhone 15 Pro моделей. При этом новые устройства сохранят долговечность, присущую титановой поверхности. Впрочем, это лишь слух.

А вот кто надеялся на сохранение цвета Blue Titanium («синий титан» или цвет «морской глубины») увы, его в iPhone 16 Pro уже точно не будет.

Концепт iPhone 16 Pro.

Возможные цвета iPhone 16 и iPhone 16 Pro: и их сравнение с прыдущими моделями

Было бы неплохо, если бы Apple предлагала больше цветов для Pro-версий. Однако в iPhone 16 более дорогие модели вновь будут представлены в четырех цветах, когда базовый смартфон получит до семи цветов. Ограниченное количество цветов для iPhone Pro кажется минусом линейки и одновременно ее особенностью.

Название линейки Цвета базовой модели Цвета Pro-версий
iPhone 12

Черный
Белый
Красный
Зеленый
Синий
Фиолетовый

 Серебристый
Графитовый
Золотой
Тихоокеанский синий
iPhone 13

Звездный свет (жемчужно-белый)
Полночь (черный)
Красный
Синий
Розовый

Альпийский зелёный

Графитовый
Золотой
Серебристый
Небесно-голубой

Альпийский зелёный
iPhone 14 Сияющая звезда (белый)
Голубой
Темная ночь (черный)
Фиолетовый
Ярко-желтый		 Space Black (черный космос)
Золотой
Серебристый
Темно-фиолетовый
iPhone 15 Синий
Зеленый
Черный
Желтый
Светло-розовый		 Белый титановый
Натуральный титановый (серый)
Синий титановый
Черный титановый
iPhone 16 Черный
Розовый
Желтый
Зеленый (мятный)
Синий (небесно-голубой)
Белый
Фиолетовый

Черный
Белый
Серый
Пустынно-желтый (?)
Розово-серый (?)

Когда выйдут iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Как и всегда, где-то в сентябре Apple проведет презентацию новых iPhone, а спустя несколько дней iPhone 16 и iPhone 16 Pro поступят в магазины.

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