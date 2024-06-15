Когда состоится листинг в Hamster Kombat

Впрочем, не все верят, что это когда-то произойдет.

Hamster Kombat стал феноменом с аудиторией более 150 миллионов человек. Даже если вы не зарабатываете виртуальную криптовалюту в Telegram-боте, то наверняка это делают ваши друзья и знакомые, а кто-то из них точно присылал вам реферальную ссылку для входа в приложение.

Впрочем, все заработанные на данный момент внутриигровые миллионы пока не имеют никакой реальной ценности, и большой вопрос, когда они смогут получить хоть какую-то реальную стоимость.

Разбираемся, когда произойдет листинг токена HMSTR, сколько будет стоит хомяк и на каких биржах можно будет с ним работать.

Листинг, аирдроп и ретродроп

Незадолго до полноценного релиза валюты должен произойти аирдроп — бесплатная раздача HMSTR пользователям. В таких случаях криптовалюта зачисляется на кошельки за выполнение пользователями определенных заданий.

При этом стоит сказать, что проекты наподобие Hamster Kombat зачастую используют разновидность аирдропа под названием ретродроп. В таком случае будущая валюта раздается не новым пользователям, а уже устоявшейся аудитории приложения в качестве награды за лояльность и активные действия в игре.

При этом разработчики Hamster Kombat призывают не копить, а активно тратить внутриигровые капиталы. Похоже, решающее значение при подсчете вознаграждения будет иметь не количество средств на внутриигровом кошельке, а размер пассивного дохода вашего хомяка.

О важности пассивного дохода хомяка говорили и разработчики в Telegram.

На данный момент единственным кликером, появившемся на бирже, является Notcoin. Игра, в которой нужно было нажимать не на зверька, а на изображение огромной монеты, работает в экосистеме TON с одноименной нативной монетой.

Hamster Kombat также построен на экосистеме TON. В разделе AirDrop уже появилось первое задание — хомяку нужна привязка вашего кошелька TON.

Привязать кошелек в разделе AirDrop нужно уже сейчас.

Когда будет листинг хомяка

Появление HMSTR-токена на криптобиржах и возможность покупки и продажи монеты изначально планировалась в начале июня 2024 года, но впоследствии разработчики заявили о сдвиге даты на июль текущего года.

Согласно дорожной карте хомяка, перед выводом монеты на рынок должен начаться квест с названием Web 3 Pre-listing Quest. Скорее всего, он будет содержать задания, которые потребуется выполнить для получения бесплатных токенов.

Дорожная карта Hamster Kombat.

Но есть важное отличие Hamster Kombat от того же Notcoin — по заявлениям разработчиков, даже после листинга можно будет продолжать фармить монеты внутри приложения, чего нет у Notcoin, который завершил эту фазу проекта.

Где можно продать HMSTR — биржи листинга

Авторы успешного проекта Notcoin смогли произвести листинг своей валюты NOT сразу на нескольких площадках, среди которых Gate.io, Bitget, Bitfinex, OKX и даже самые известные и уважаемые площадки — Bybit и Binance.

В случае Hamster Kombat листинг монеты также должен состояться сразу на нескольких биржах. Первой площадкой, на которой релиз коина был косвенно подтвержден, стала BingX, подписавшаяся на Hamster Kombat в соцсетях.

Также валюту HMSTR уже можно найти в предмаркете на бирже Kucoin. Если все обещания создателей воплотятся в жизнь, то релиз произойдет на OKX, Gate.io, Bitget, HTX. Не исключается возможность выхода на Bybit и Binance.

Косвенно на эти биржи указывает и наличие их в самой игре, ведь пользователь может выбирать, на какой бирже торгует его хомяк.

Цена HMSTR

В случае расчета предполагаемой стоимости монеты хомяка опять же стоит обратиться к Notcoin. Капитализация на релизе составила более 1 миллиарда долларов, в то время как стоимость одной монеты равнялась примерно 0,012 доллара. Скорее всего, стоимость валюты Hamster Kombat может находиться приблизительно в тех же диапазонах и колебаться в районе от 0,02 до 0,06 доллара.

При этом на коэффициент обмена токенов на реальные деньги может влиять множество факторов, и точно предсказать будущую стоимость крайне сложно. Также важно, что в случае того же Notcoin уже в день старта произошла крупная просадка более чем на 60%, поэтому хорошо заработать смогли лишь самые быстрые. Впоследствии валюта вернулась к изначальным показателям.

Notcoin на Bybit.

Возможен такой сценарий: после первых продаж HMSTR с учетом аудитории более 150 миллионов монету могут начать активно раскручивать, создавая высокий спрос. Многие захотят купить ее, видя, как другие на ней зарабатывают.

В момент роста разработчики могут резко продать свои запасы, что обрушит курс HMSTR практически до нуля, оставив многих покупателей, инвестировавших реальные деньги, с большими потерями. Тем не менее на хомяке, похоже, действительно можно будет заработать значительные суммы.