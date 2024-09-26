Сколько заработали на Хомяке? Hamster Kombat умер в глазах игроков

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26 сентября состоялся листинг Hamster Kombat. Радостное, вроде бы, событие. Наконец-то игроки что-то заработают за полгода мучений и просмотра рекламы. Ага, как бы не так. «Хомячья» монета умерла сразу же как только вышла на рынок.
На премаркете токен оценивался в $ 0,01. И многие надеялись, что после листинга монета взлетит в цене хотя бы в 2 раза. Мол, не надо смотреть на премаркет — на деле все должно быть получше. Эти люди, как оказалось позже, крупно ошибались. Вышло как раз с точностью до наоборот: монета резко полетела вниз и сейчас оценивается в мизерные $ 0, 007. Или 0, 6483 в рублях.
Кто не успел продать свои токены в первые 10 минут, тот может уже особо не спешить. Спокойно освободитесь от них и забудьте. Либо оставьте монетки для ... истории и опыта. Может быть, с годами вы откроете свой кошелек, посмотрите на них и улыбнетесь. Скажите: какой я был дурак, что верил в сказки.
Допустим, если вам начислили за аирдроп 1 500 токенов, уже с учетом удержанных 10% токенов, то при продаже всех токенов вы получите 10 долларов. В переводе на рубли — получится даже меньше 1000 рублей.
Обычно это происходит от отсутствия поддержки со стороны создателей монеты. Искусственного завышения цены не произошло, все стали освобождаться от своих монеток, а спроса на них не оказалось. Тот же DOGS за две недели прокачки дал чуть ли не в 2 раза больше своим игрокам, чем Hamster Kombat за полгода.
Создатели «Хомяка» выпустили планы на второй сезон и собираются провести еще один листинг весной 2025 года. Но так ли это сейчас важно? Разработчики кликера уже наглядно показали отношение к своей аудитории.
Есть, конечно, мнение, что таким образом разработчики хотят вытряхнуть из проекта слабых и нетерпеливых игроков, и что пампинг монеты произойдет позже, но может уже хватит себя успокаивать? Проект словил лютый антихайп, что в светлое будущее (и во второй сезон) как-то совсем не верится.
С другой стороны можно сказать: все ноют, что ничего не заработали. Но ведь никто не заставлял в это играть, никто не заставлял в это заходить каждый день. Никто, в конце концов, не вложил в это ни рубля. Так вот, если рассуждать так, то, получается, что наши ожидания — это наши же проблемы.
Никто не обещал золотых гор — никто их и не получил. Все золотые горы игроки придумали себе сами. Так какие теперь претензии к разработчикам?