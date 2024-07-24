Топ смартфонов от Apple: от худших моделей iPhone к лучшим

В последние годы айфоны перестали радовать инновациями, но назвать их неудачными все же нельзя.

В 2007 году Apple навсегда изменила рынок смартфонов, представив чудо-агрегат под названием iPhone. Занятно, что некоторые аналитики поначалу пророчили устройству провал. Мол, кому нужно это непонятное нечто с большим экраном и отсутствием привычных кнопок? Что ж, время расставило все по местам и предложенный «яблочниками» функционал стал стандартом для смартфонов.

Но, как это часто бывает, на ярком солнце в виде знаменитого яблока хватало темных пятен. Вспомнили как самые удачные, так и не очень модели Apple iPhone.

Самые худшие модели iPhone от Apple

iPhone 4 (2010)

iPhone 4.

Пожалуй, самый крупный фейл в истории Apple. Из-за неудачной компоновки деталей iPhone 4 мог потерять связь при определенном хвате. Как позже станет известно, компанию предупреждали о несовершенстве конструкции, но та решила ничего не менять и выпустить устройство как есть.

Впоследствии Apple даже выпустила на рынок специальный чехол, решающий проблему. Правда, с ним iPhone 4 уже не выглядел столь дорого, как того хотелось бы юзерам. Не желающим «портить» облик смартфона приходилось держать его строго определенным образом. Больше похоже на несмешной прикол, но, увы, дела и впрямь обстояли именно так.

iPhone 3G (2008)

iPhone 3G.

На iPhone 3G впервые появился знаменитый App Store, позволивший устанавливать приложения от сторонних разработчиков. Ахиллесовой пятой флагмана стал неудачный корпус, пластиковые грани которого трескались по прошествии времени даже при самом аккуратном использовании.

iPhone 6 / 6 Plus (2014)

iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Фото cnet.com

И снова повторение истории с неудачной конструкцией. От флагманского устройства точно не ждешь того, что он будет легко гнуться, не правда ли? Как и в случае с iPhone 4, компания была в курсе потенциальных проблем, но ничего менять не стала. Мол, проканает и так. Не проканало. Со временем недуг исправили в новых ревизиях, но осадочек все же остался.

iPhone 5 (2012)

iPhone 5.

В 2012 году анодированное покрытие еще не было настолько выверенным. Поэтому владельцы iPhone 5, не пользовавшиеся чехлом, сталкивались со стремительным стиранием краски. К счастью, аппаратных проблем у модели не наблюдалось.

iPhone 7 / 7 Plus (2017)

iPhone 7 / iPhone 7 Plus. Фото digitalspy.com

И снова пример того, как внешний лоск может обернуться ужасной непрактичностью. Аппарат получился очень стильным, но совершенно неспособным противостоять внешним воздействиям без чехла. Как итог, потертости и царапины появлялись очень быстро и сводили на нет ощущение того, что ты держишь в руках премиальный девайс.

iPhone SE (2022)

iPhone SE 3.

Понятно, что серия SE всегда позиционировалась в качестве бюджетной линейки. Но в случае с Apple это все равно недешевое устройство, и в 2022-м выпускать аппарат с такими большими рамками — не очень. Внешний лоск всегда был важен для «яблочных» смартфонов, а здесь получается, что иные китайские модели за 10 000 рублей смотрятся не в пример эффектнее.

Самые лучшие модели iPhone от Apple

iPhone 5s (2013)

iPhone 5S. Фото abcnews.go.com

Одна из самых удачных моделей в линейке. Проблему с недолговечным покрытием корпуса решили, заодно снабдив устройство более мощным процессором и знаменитым сканером отпечатка пальца. Последний вызвал настоящий восторг у пользователей. При этом iPhone 5s не был первым смартфоном с подобной фичей, но именно он ее популяризировал.

iPhone 6s / 6s Plus (2015)

iPhone 6S / iPhone 6S Plus. Фото ijunkie.com

Линейка iPhone 6 была всем хороша, если бы не чертов гнущийся корпус. Apple решила данный конструктивный просчет и обновила железо под стать времени. Получился один из самых лучших флагманов 2015 года.

iPhone X (2017)

iPhone X. Фото digitaltrends.com

iPhone X стал одним из ведущих популяризаторов «безрамочной» конструкции и разблокировки смартфона с помощью фронтальной камеры. Конкурентам понадобился не один год на то, чтобы создать свой аналог, обладающий столь же высокой точностью распознавания лица.

iPhone XS Max (2018)

iPhone XS Max. Фото free3d.com

Где Apple, там и тренды. Помните, как многие поначалу критически относились к большим смартфонам, язвительно называя их лопатами? Сейчас 6 дюймов и больше стали стандартом, а одним из первых фаблетов как раз стал iPhone XS Max, который аудитория очень быстро полюбила.

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 15. Фото socientifica.com.br

В последние годы iPhone уже не поражают какими-то эксклюзивными фичами, поэтому логично упомянуть лишь последнюю серию. Стильные и мощные аппараты, способные запускать даже Resident Evil Village, а также хвастающиеся топовыми камерами. Цена кусается, но с флагманами Apple всегда было так.

iPhone (2007)

iPhone 1. Фото 3dmodels.org

Конечно, по сегодняшним меркам первый iPhone — настоящий динозавр. Но, как уже отмечалось в предисловии, именно он положил начало одной из самых успешных линеек гаджетов и задал моду на сенсорное управление.