Apple официально представила iOS 18 для iPhone: что нового в ней будет

Собственно, все то, что на Android есть уже давно.

10 июня Apple провела презентацию WWDC 2024, на которой не представила ни одного нового устройства, но на которой анонсировала iOS 18 — самую масштабную и долгожданную операционную систему для смартфонов iPhone. Рассказываем, что ожидает фанатов Apple iPhone через три месяца.

Дата выхода iOS 18 для iPhone

В сентябре новая операционка выйдет одновременно с iPhone 16. 11 июня iOS 18 станет доступна для закрытого бета-теста, а в июле для публичного бета-теста.

Что нового будет в iOS 18

Персонализация домашнего экрана: иконки можно будет передвинуть сверху вниз, а потом вправо или влево. В стиле Android. Кроме того, цвета иконок можно будет заменить за один клик. Хочешь красным, хочешь желтым, хочешь зеленым? Да любой цвет подсветки иконок можно будет выбрать.

Индивидуальная персонализация домашнего экрана в iOS 18.

Центр управления претерпел серьезные изменения и внешне, и внутренне: можно будет настраивать расположение элементов управления и их размеры. Появилась дополнительная страница, на которой можно будет разместить больше элементов. Пользователи смогут добавлять на страницы быстрого доступа иконки не только от самой Apple, но и от сторонних разработчиков.

На экране блокировки можно будет выбрать приложение для быстрого доступа. Наконец-то можно будет заменить надоевшее всем стандартное приложение «Камера» на любое другое приложение.

Обновленный центр управления.

В iOS 18 можно будет применять различные анимации к сообщениям. Например, сделать текст волнообразным или скачущим. Текст с анимациями смогут увидеть все пользователи мессенджера iMessage.

Приложение «Фото» было кардинально переработано. Теперь сетка с фотографиями находится в верхней части, а пространство для коллекции — в нижней. Приложение будет фильтровать изображения по разным категориям: в частности, по времени, людям, воспоминаниям.

Приложение Фото.

Пользователи смогут найти конкретного человека в библиотеке, используя поиск. Они также смогут изменять порядок коллекций по своему усмотрению.

В приложении «Сообщения» можно будет форматировать текст (например, делать его жирным) и отправлять отложенные (на время) сообщения.

Приложение Wallet получило функцию Tap to Cash, которая позволит отправлять деньги, просто поднеся свой телефон к телефону других людей.

Моментальное отправление денег.

Apple Mail наконец-то разделит ваши электронные письма на разные категории. Хотя письма будут автоматически классифицированы, пользователи смогут повторно классифицировать эти письма исходя из своих предпочтений.

Новая фишка Hide an App: теперь любое приложение можно будет защитить паролем или Face ID. Даже любую фотографию или текстовый документ.

Пользователи AirPods получают новую функцию, позволяющую давать команды Siri, кивая головой. На видео, представленном Apple, пользователь кивает головой горизонтально, чтобы проигнорировать телефонный звонок.

В iOS 18 появится игровой режим, при активации которого все приложения будут работать в фоновом режиме. Это позволит увеличить FPS в играх.