Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 21:15

Apple официально представила iOS 18 для iPhone: что нового в ней будет

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Фото macrumors.com
Telegram Дзен
Собственно, все то, что на Android есть уже давно.

10 июня Apple провела презентацию WWDC 2024, на которой не представила ни одного нового устройства, но на которой анонсировала iOS 18 — самую масштабную и долгожданную операционную систему для смартфонов iPhone. Рассказываем, что ожидает фанатов Apple iPhone через три месяца.

Дата выхода iOS 18 для iPhone

В сентябре новая операционка выйдет одновременно с iPhone 16. 11 июня iOS 18 станет доступна для закрытого бета-теста, а в июле для публичного бета-теста.

Что нового будет в iOS 18

Персонализация домашнего экрана: иконки можно будет передвинуть сверху вниз, а потом вправо или влево. В стиле Android. Кроме того, цвета иконок можно будет заменить за один клик. Хочешь красным, хочешь желтым, хочешь зеленым? Да любой цвет подсветки иконок можно будет выбрать.

Индивидуальная персонализация домашнего экрана в iOS 18.

Центр управления претерпел серьезные изменения и внешне, и внутренне: можно будет настраивать расположение элементов управления и их размеры. Появилась дополнительная страница, на которой можно будет разместить больше элементов. Пользователи смогут добавлять на страницы быстрого доступа иконки не только от самой Apple, но и от сторонних разработчиков.

На экране блокировки можно будет выбрать приложение для быстрого доступа. Наконец-то можно будет заменить надоевшее всем стандартное приложение «Камера» на любое другое приложение.

Обновленный центр управления.

В iOS 18 можно будет применять различные анимации к сообщениям. Например, сделать текст волнообразным или скачущим. Текст с анимациями смогут увидеть все пользователи мессенджера iMessage.

Приложение «Фото» было кардинально переработано. Теперь сетка с фотографиями находится в верхней части, а пространство для коллекции — в нижней. Приложение будет фильтровать изображения по разным категориям: в частности, по времени, людям, воспоминаниям.

Приложение Фото.

Пользователи смогут найти конкретного человека в библиотеке, используя поиск. Они также смогут изменять порядок коллекций по своему усмотрению.

В приложении «Сообщения» можно будет форматировать текст (например, делать его жирным) и отправлять отложенные (на время) сообщения.

Приложение Wallet получило функцию Tap to Cash, которая позволит отправлять деньги, просто поднеся свой телефон к телефону других людей.

Моментальное отправление денег.

Apple Mail наконец-то разделит ваши электронные письма на разные категории. Хотя письма будут автоматически классифицированы, пользователи смогут повторно классифицировать эти письма исходя из своих предпочтений.

Новая фишка Hide an App: теперь любое приложение можно будет защитить паролем или Face ID. Даже любую фотографию или текстовый документ.

Пользователи AirPods получают новую функцию, позволяющую давать команды Siri, кивая головой. На видео, представленном Apple, пользователь кивает головой горизонтально, чтобы проигнорировать телефонный звонок.

В iOS 18 появится игровой режим, при активации которого все приложения будут работать в фоновом режиме. Это позволит увеличить FPS в играх.

2
0
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Что такое Hamster Kombat: виртуальный хомяк покорил пользователей Telegram