Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 22:30

Все анонсы с презентации Apple, или Каким получился iPhone 16

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
Telegram Дзен

Новые смартфоны получили интересные цвета, но внешне вновь поменялись несильно.

Осень — традиционная пора анонсов от Apple. В 2024-м компания провела презентацию новых продуктов вечером 9 сентября. Из нашего материала вы узнаете о следующем поколении iPhone, Apple Watch, и не только.

Мероприятие стартовало с социальной рекламы и громких слов главы Тима Кука о том, что компания производит не просто гаджеты, а целую экосистему устройств на все случаи жизни. Серию анонсов открыла новая модель «умных часов».

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10.

Гаджет получил самый большой экран в истории линейки и самый тонкий корпус толщиной всего 9,7 мм. Форма тоже изменилась, став более закругленной.

Обложка. В Apple Watch Series 10 экран будет больше, а сами часы станут тоньше

Дисплей превосходит по размеру даже Apple Watch Ultra, а яркость выросла на 40%. Правда, чтобы увидеть отличия, нужно смотреть на экран под углом.

Под стать увеличенному дисплею и новый циферблат под названием Flux, выводящий больше полезной информации.

Apple Watch Series 10.

Прочие особенности:

Увеличенная скорость зарядки — 80% всего за полчаса.
Watch Series 10 можно погружать под воду на глубину до 50 метров.
Процессор S10, поддерживающий все фишки искусственного интеллекта.
Возможность вывода звука через встроенные динамики.
Корпус из титана и стильные ремешки золотого, серого и черного цветов.

Обложка. Сколько стоят Apple Watch Series 10 и когда их можно будет купить

Стоимость новинки — 399 долларов за модель с GPS и 499 за версию с модулем сотовой связи. Продажи начнутся 20 сентября.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra.

К сожалению, новая версия премиум-часов ничем не отличается от прошлогодней, кроме черного цвета и нового ремешка. Стоимость — 799 долларов.

AirPods 4

AirPods 4.

Четвертое поколение знаменитых беспроводных наушников примечательно переработанным форм-фактором. По заверению Apple, благодаря этому устройство будет лучше сидеть в ухе. Звук тоже вырос на порядок благодаря усовершенствованным динамикам.

AirPods 4.

Уменьшились и габариты кейса — он стал самым маленьким в линейке. За версию с активным шумоподавлением Apple попросит 179 долларов, а за «урезанную» — на 50 долларов меньше. Продажи стартуют 20 сентября.

Обложка. Объявлены цена и дата начала продаж AirPods 4

AirPods Max

AirPods Max.

Обновленная версия полноразмерных наушников получила улучшенное шумоподавление и несколько новых цветовых решений. В продаже новые AirPods Max появятся 20 сентября по старой цене в 549 долларов.

iPhone 16 и 16 Plus

iPhone 16 и 16 Plus.

Гвоздь программы — линейка новых смартфонов от Apple. Как утверждают в компании, iPhone 16 буквально «создали с нуля» с учетом особенностей ИИ Apple Intelligence. Диагональ экрана в обычной версии — 6,1 дюйма, а в Plus — 6,7 дюйма. От внешних воздействий дисплеи защищены более прочным стеклом, но от дополнительной защиты все равно не стоит отказываться.

Обложка. iPhone 16 будет представлен в 5 цветах

Одной из ключевых особенностей новинки стала клавиша Action, меняющая свой функционал в зависимости от запущенного приложения. Также добавлен сенсорный слайдер, помогающий в съемке.

iPhone 16 и 16 Plus.

Что касается аппаратной начинки, то линейка iPhone 16 получила процессор Apple A18, обеспечивающий 30-процентный прирост мощности по сравнению с A16 Bionic и при этом потребляющий на 30% меньше энергии. Графический чип мощнее предшественника аж на 40%. Заявлена аппаратная поддержка трассировки лучей. При этом греться новые смартфоны будут слабее предшественников.

Все функции Apple Intelligence будут поддерживаться новой линейкой смартфонов. Также устройства получат улучшенную версию помощника Siri. Правда, на первых порах она будет работать лишь на английском языке.

Apple. Siri и ИИ не будут поддерживать русский язык в iPhone 16
iPhone 16 и 16 Plus.

Что касается камеры, которыми так славятся смартфоны от Apple, то iPhone 16 и 16 Plus получили два модуля — основной на 48 Мп и 12-мегапиксельный широкоугольный. Компания утверждает, что детализация снимков значительно выросла — не в последнюю очередь из-за использования ИИ.

В завершение: iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат прирост автономности, но насколько значительный — в Apple не уточнили. Стоимость iPhone 16 начинается от 799 долларов, а линейки Plus — от 899 долларов.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Флагманская версия iPhone 16 примечательна переработанным дизайном и самыми большими дисплеями в истории смартфонов от Apple — 6,3 и 6,9 дюйма у Pro и Pro Max. Частота обновления экрана в обоих случаях составит 120 Гц.

iPhone. В iPhone 16 Pro будет четыре цвета, в том числе пустынный

Разумеется, отличие от iPhone 16 и 16 Plus не ограничилось дисплеями. Pro-версии получат топовый процессор A18 Pro и камеру из трех модулей: на 48, 48 и 12 Мп. Ключевые отличия здесь — не только возросшая детализация снимков, но и возможность записать видео в 4K/120 fps. Также заявлен 5-кратный оптический зум. Вдобавок ко всему Apple оснастила Pro-версии iPhone 16 четырьмя динамиками, обеспечивающими «звучание студийного качества».

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Цены на Pro-версии не изменились по сравнению с прошлым годом. За iPhone 16 Pro попросят 999 долларов, а за iPhone 16 Pro Max — 1199 долларов.

Apple iPhone 16 Pro. Стали известны цены на iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ушел из жизни Александр Масляков: биография легендарного ведущего КВН
Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя