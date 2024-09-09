Все анонсы с презентации Apple, или Каким получился iPhone 16

Новые смартфоны получили интересные цвета, но внешне вновь поменялись несильно.

Осень — традиционная пора анонсов от Apple. В 2024-м компания провела презентацию новых продуктов вечером 9 сентября. Из нашего материала вы узнаете о следующем поколении iPhone, Apple Watch, и не только.

Мероприятие стартовало с социальной рекламы и громких слов главы Тима Кука о том, что компания производит не просто гаджеты, а целую экосистему устройств на все случаи жизни. Серию анонсов открыла новая модель «умных часов».

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10.

Гаджет получил самый большой экран в истории линейки и самый тонкий корпус толщиной всего 9,7 мм. Форма тоже изменилась, став более закругленной.

Дисплей превосходит по размеру даже Apple Watch Ultra, а яркость выросла на 40%. Правда, чтобы увидеть отличия, нужно смотреть на экран под углом.

Под стать увеличенному дисплею и новый циферблат под названием Flux, выводящий больше полезной информации.

Apple Watch Series 10.

Прочие особенности:

Стоимость новинки — 399 долларов за модель с GPS и 499 за версию с модулем сотовой связи. Продажи начнутся 20 сентября.

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra.

К сожалению, новая версия премиум-часов ничем не отличается от прошлогодней, кроме черного цвета и нового ремешка. Стоимость — 799 долларов.

AirPods 4

AirPods 4.

Четвертое поколение знаменитых беспроводных наушников примечательно переработанным форм-фактором. По заверению Apple, благодаря этому устройство будет лучше сидеть в ухе. Звук тоже вырос на порядок благодаря усовершенствованным динамикам.

AirPods 4.

Уменьшились и габариты кейса — он стал самым маленьким в линейке. За версию с активным шумоподавлением Apple попросит 179 долларов, а за «урезанную» — на 50 долларов меньше. Продажи стартуют 20 сентября.

AirPods Max

AirPods Max.

Обновленная версия полноразмерных наушников получила улучшенное шумоподавление и несколько новых цветовых решений. В продаже новые AirPods Max появятся 20 сентября по старой цене в 549 долларов.

iPhone 16 и 16 Plus

iPhone 16 и 16 Plus.

Гвоздь программы — линейка новых смартфонов от Apple. Как утверждают в компании, iPhone 16 буквально «создали с нуля» с учетом особенностей ИИ Apple Intelligence. Диагональ экрана в обычной версии — 6,1 дюйма, а в Plus — 6,7 дюйма. От внешних воздействий дисплеи защищены более прочным стеклом, но от дополнительной защиты все равно не стоит отказываться.

Одной из ключевых особенностей новинки стала клавиша Action, меняющая свой функционал в зависимости от запущенного приложения. Также добавлен сенсорный слайдер, помогающий в съемке.

iPhone 16 и 16 Plus.

Что касается аппаратной начинки, то линейка iPhone 16 получила процессор Apple A18, обеспечивающий 30-процентный прирост мощности по сравнению с A16 Bionic и при этом потребляющий на 30% меньше энергии. Графический чип мощнее предшественника аж на 40%. Заявлена аппаратная поддержка трассировки лучей. При этом греться новые смартфоны будут слабее предшественников.

Все функции Apple Intelligence будут поддерживаться новой линейкой смартфонов. Также устройства получат улучшенную версию помощника Siri. Правда, на первых порах она будет работать лишь на английском языке.

iPhone 16 и 16 Plus.

Что касается камеры, которыми так славятся смартфоны от Apple, то iPhone 16 и 16 Plus получили два модуля — основной на 48 Мп и 12-мегапиксельный широкоугольный. Компания утверждает, что детализация снимков значительно выросла — не в последнюю очередь из-за использования ИИ.

В завершение: iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат прирост автономности, но насколько значительный — в Apple не уточнили. Стоимость iPhone 16 начинается от 799 долларов, а линейки Plus — от 899 долларов.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Флагманская версия iPhone 16 примечательна переработанным дизайном и самыми большими дисплеями в истории смартфонов от Apple — 6,3 и 6,9 дюйма у Pro и Pro Max. Частота обновления экрана в обоих случаях составит 120 Гц.

Разумеется, отличие от iPhone 16 и 16 Plus не ограничилось дисплеями. Pro-версии получат топовый процессор A18 Pro и камеру из трех модулей: на 48, 48 и 12 Мп. Ключевые отличия здесь — не только возросшая детализация снимков, но и возможность записать видео в 4K/120 fps. Также заявлен 5-кратный оптический зум. Вдобавок ко всему Apple оснастила Pro-версии iPhone 16 четырьмя динамиками, обеспечивающими «звучание студийного качества».

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Цены на Pro-версии не изменились по сравнению с прошлым годом. За iPhone 16 Pro попросят 999 долларов, а за iPhone 16 Pro Max — 1199 долларов.