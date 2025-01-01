Каким будет iPhone 17 Slim (Air) — супертонкий смартфон от Apple

Что-то радикально новое в линейке смартфонов от Apple за последние пять-шесть лет.

Новые iPhone редко радуют нас разнообразием. Вот обычная версия, вот Plus, а вот и Pro, и Pro Max. Не то чтобы этого не хватало, но хочется чего-то новенького.

Похоже, Apple думает также. Конечно, никаких официальных подтверждений еще не было, но множество слухов из самых разных источников указывают на разработку iPhone 17 Slim, или по-другому Air. Давайте разбираться, что это за зверь такой и чего ожидать от него во второй половине 2025 года.

Габариты iPhone 17 Slim (Air)

Фото chamavito, X (Twitter)

Как нетрудно догадаться по названию, с которым до сих пор не определились инсайдеры — смартфон будет тонким и легким. Но насколько тонким?

Судя по «сливам», толщина устройства попадет где-то в промежуток между 5 мм. и 6,25 мм. Для сравнения: самый тонкий айфон за все время существования линейки набрал целых 6,9 мм.

Если с чем и сравнивать «Слим», так это с новым iPad 16 Pro, первым детищем нацелившейся на «похудение» Apple. Его толщина составляет всего лишь 5,4 мм. в версии на 11 дюймов и 5,1 мм. в версии на 13 дюймов.

Впрочем, отдельные слухи говорят о том, что разработчикам устройства так и не удалось справиться с батареей — вот почему финальная толщина будет примерно такой, как у того же iPhone 6.

Фото Apple

А вот сказать что-то определенное о весе сейчас нельзя. Разумеется, «Слим» будет легче. Вероятно, не только за счет размеров: если верить инсайдерам, рамки всей линейки iPhone 17 будут выполнены из алюминия.

Разительный контраст с более дорогим и прочным титаном виден невооруженным глазом — маркетологам Apple придется постараться продать это изменение своей аудитории. Возможно, в телефоне будет использоваться не просто алюминий, а невероятно продвинутый сплав на его основе.

Экран в iPhone 17 Slim (Air)

Фото Itz_aishu, X (Twitter)

Вероятно, в дисплее iPhone 17 Slim будет использоваться технология OLED TDDI, объединяющая разные слои экрана в один. Это не только уменьшит размеры, но и улучшит чувствительность сенсоров, заодно снизив энергопотребление.

Впрочем, только TDDI список новых технологий не заканчивается — также стоит ждать применения технологии ProMotion, динамически меняющей частоту обновления экрана до 120 Гц.

Диагональ экрана составит 6,5 или 6,6 дюймов — больше, чем у обычных айфонов, но меньше, чем у Pro Max или даже Plus. Предохранять его от падений и других неурядиц должно новое защитное стекло, еще более прочное, чем Ceramic Shield.

Железо в iPhone 17 Slim (Air)

Фото Front Page Tech

Скорее всего, iPhone 17 Slim будет работать на основе чипа A19 Bionic, мощность которого дополнится 8 Гб оперативной памяти и вполне стандартными объемами внутреннего хранилища от 128 Гб до 1 Тб.

Впрочем, концепция нового телефона не предполагает, что пользователи будут брать его за невероятную скорость работы или ради самых тяжелых игр — основной «фишкой» Air все-таки станет эстетика. Да-да, вы правильно поняли: тонкий телефон будут продавать, так как он просто красиво выглядит.

Компромиссы

Фото gorgeous4ew

Сообщается, что пока инженеры Apple не могли придумать, как установить в новый смартфон лоток для SIM-карты, а этого требует китайское законодательство. Также не нашлось места для второго динамика.

Кроме того, компании пришлось разрабатывать собственный 5G-чип, который оказался менее эффективным, чем аналогичная деталь от Qualcomm. Не внушает оптимизма и предполагаемая емкость батареи: всего 3000 мА/ч, что на 500 мА/ч меньше, чем у базового айфона, не говоря уже о версии Plus с ее 4500 мА/ч. Будет ли достаточно Air новых решений по оптимизации? Поживем — увидим.

Камера

Фото SimplyMac

Еще одно новшество, которое понравится не всем. Скорее всего, у iPhone 17 Slim будет всего одна основная камера с разрешением в 48 мегапикселей. Впрочем, красиво фотографироваться в зеркале с телефоном в руках никто не запретит.

От ультраширокоугольного объектива пришлось отказаться ради все той же изящности. В качестве утешительного приза поклонникам Apple достанется улучшенная 24-мегапиксельная камера для селфи.

Дата выхода iPhone 17 Slim (Air)

Если опираться на расписание предыдущих лет, то iPhone 17 Slim (Air) выйдет в сентябре 2025 года. Новое устройство заменит iPhone 17 Plus — его больше можно не ждать. Так или иначе, до конца сентября «Слим» уже должен попасть в руки.

Цена iPhone 17 Slim (Air)

Фото SimplyMac

А вот здесь нас могут ждать неприятные известия. Конечно, никакой официальной информации о ценах еще нет. Однако слухи указывают на то, что новый смартфон попадет в околопремиальный сегмент. Попросить за него могут не 900, а все 1200-1400 долларов. В России телефон на старте продаж будет наверняка продаваться с двукратной наценкой — за 260 тысяч рублей и выше.