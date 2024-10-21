Когда выйдет смартфон Apple iPhone SE 4 и каким он будет

Самый «народный» смартфон от Apple ждет редизайн.

iPhone SE стоит особняком от своих «старших товарищей» — и не только за счет сниженной цены. Обычно эту модель покупают люди, которым не нравятся современные тренды на бесконечное разрастание диагонали экрана. И после долгого по меркам Apple перерыва в два года к выходу готовится Apple SE 4.

Официального анонса еще не было, но благодаря множеству проверенных инсайдов сомневаться в существовании устройства не приходится.

Разбираемся, что известно о новом воплощении условно бюджетного смартфона Apple — пока с опорой на слухи и инсайды.

Экран и размеры

Один из возможных дизайнов iPhone SE 4.

Покупателей нового SE ждет 6,06-дюймовый OLED-дисплей. Конечно, он будет выдавать гораздо более сочные и приятные цвета, чем 4,7-дюймовый экран предыдущей модели. Но уже по цифрам становится очевиден большой минус: назвать телефон компактным больше не получится.

Ожидается, что габариты iPhone SE 4 будут выглядеть так: 148,5x71,2x7,8 мм. Для сравнения эти же характеристики версии 2022 года: 138,4x67,3x7,3 мм. Встречаются смартфоны и побольше — и тем не менее многих могут расстроить такие новости. Вес новинки пока неизвестен, но, скорее всего, увеличится и он.

Характеристики

Еще один предполагаемый дизайн iPhone SE 4.

«Гвоздь программы» — это процессор A18, благодаря которому iPhone SE 4 будет поддерживать функции Apple Intelligence. Вероятно, устройство получит не меньше 8 Гб оперативной памяти. И ходят слухи о новом 5G-чипе производства Apple.

Face ID окончательно заменит Touch ID — детектор отпечатков остается в прошлом. А большие размеры позволят вместить в корпус батарею помощнее, таким образом исправив один из недостатков предыдущих моделей.

Правда, насчет точных объемов инсайдеры еще не договорились. Вероятно, можно ориентироваться на батарею iPhone 14, поскольку именно на эту модель опирается новый SE — емкость ее составляет 3,279 mAh.

Камера

Концепт iPhone SE 4.

iPhone SE традиционно обходится всего одной камерой. Скорее всего, эта традиция возобновится в новой модели, но сама камера станет лучше — вероятно, речь идет о 48-мегапиксельном модуле из iPhone 16 с возможностью двукратного зума.

Дизайн

Концепт iPhone SE 4.

Предполагается, что задняя панель смартфона будет сделана из стекла, а боковые рамки — из алюминия. Место порта для зарядки и передачи данных займет USB-C, как и в остальных современных моделях Apple. Модуль камеры расположится горизонтально, а рядом с объективом будет находиться вспышка.

Модной Action Button ждать не стоит — вместо нее останутся классические клавиши управления громкостью. А вот с черной полосой над дисплеем можно будет наконец попрощаться — фронтальная камера спрячется под аккуратную «челку». Также из-за расширения дисплея из iPhone SE исчезнет кнопка Home.

Дата выхода и цена

Концепт iPhone SE 4.

Официальной информации о дате выхода iPhone SE 4 еще нет. Но многие аналитики сходятся во мнении, что ждать его можно весной 2025 года, с марта по май. Вскоре после этого смартфон появится и в России. Однако, как показывает скандал с утечкой нового MacBook в России, произойти анонс может и раньше.

Аналитики предполагают, что средняя цена на iPhone SE 4 составит около 500 долларов — примерно 48,5 тысячи рублей. Это выглядит логично, поскольку цены на версию 2022 года начинались с 429 долларов.