Как бороться с замедлением YouTube: пошаговые инструкции

Увы, но без танцев с бубном никак не обойтись.

Похоже, что жители России наконец-то столкнулись с обещанным замедлением YouTube — поступает все больше информации о проблемах с подключением, лагах и плохом качестве. Мы собрали информацию о том, что можно сделать, чтобы и дальше смотреть ролики на самом популярном видеохостинге.

История вопроса

Пока что не все российские пользователи интернета заметили замедление — по состоянию на 1 августа большая часть жалоб шла из Москвы и Петербурга. Тем не менее нетрудно предположить, что рано или поздно проблемы «дойдут» до всех — и неважно, в чем именно дело: в официально декларируемой деградации серверов Google в стране или же искусственном замедлении.

Что можно сделать, чтобы YouTube работал

- Использовать приложение YouTube на смартфонах и планшетах

Теоретически замедление видеохостинга должно было коснуться только десктопных версий — об этом говорил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

И действительно, большинство пользователей не могут прогрузить ролики с видеохостинга только на компьютерах. Впрочем, не все гладко с YouTube и на мобильных устройствах, о чем сотовый оператор МТС сообщил 31 июля.

- Воспользоваться программой GoodbyeDPI

Она не является VPN, а помогает маскировать пакеты от провайдеров. Блокировки с их стороны попросту не включаются, что актуально не только для YouTube.

Работать с GoodbyeDPI просто — достаточно скачать и распаковать архив с программой, после чего запустить bat-файл 2_any_country.cmd. Программа обладает открытым кодом, поэтому вероятность наличия в ней вирусов мала.

Некоторые пользователи жаловались на то, что этот способ не работает или приводит к проблемам на других сайтах. В этом случае можно попробовать действовать по более сложной инструкции:

1. Запустите файл service_remote.cmd и нажмите любую кнопку.

2. Запустите файл 2_any_country.cmd.

3. Запустите файл 0_russia_update_blacklist_file.cmd и закройте окно предыдущего файла.

4. Откройте текстовый файл russia-blacklist.txt и добавьте в него следующие строчки:

www.youtube.com

googlevideo.com

nhacmp3youtube.com

5. Сохраните этот файл.

6. Запустите файл service_install_russia_blacklist.cmd от имени администратора.

— Поменять настройки браузера

Войдите в расширенные настройки своего браузера, введя соответствующую команду в адресную строку. Для разных браузеров она выглядит так:

Mozilla Firefox — about:config

Яндекс Браузер — browser://flags

Google Chrome — chrome://flags

Microsoft Edge — edge://flags

Opera — opera://flags

При помощи поиска найдите функцию Experimental QUIC protocol и отключите ее. Перезапустите браузер и попробуйте зайти на YouTube. Также можно попробовать включить эту функцию, если она отключена. В случае возникновения каких-либо проблем верните настройки по умолчанию. Также можно попробовать этот метод в сочетании с предыдущим, если по отдельности они не помогают.

- Воспользоваться расширением User-Agent Switcher

Установите расширение, зайдите в его настройки, перейдите в раздел Permanent Spoof List, наберите «www.youtube.com» в строке Domain, выберите Android Kit-Kat в строке User-Agent String и нажмите Add.

Надеемся, что у вас все получилось!