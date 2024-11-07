Как скачать «Сбербанк Онлайн» бесплатно на Android и iPhone

Как обычно, на Android скачать приложение проще, чем на устройства от Apple.

«Сбер» — один из самых востребованных в России банков, и, конечно же, большинство пользователей привыкло управлять своими средствами при помощи гаджетов. Однако введенные в 2022 году санкции наложили свой отпечаток, и теперь скачать приложение в магазинах Google Play и App Store нельзя.

К счастью, обходные пути по-прежнему имеются, и о них мы расскажем.

Как и где скачать «Сбербанк Онлайн» на Android

Пользователям Android-устройств повезло больше. Операционная система от Google не запрещает установку приложений из сторонних источников, поэтому установить банковский клиент можно несколькими способами.

На официальном сайте «Сбера»

— Перейдите по ссылке и нажмите на «Скачать файл».

Скачивание приложения для Android на официальном сайте.

— Далее откройте файл. Если вы не разрешали установку приложений из незнакомых источников, то Android предложит вам изменить данный параметр.

— После этого программа установится.

В сторонних магазинах

Многие производители Adnroid-устройств предустанавливают собственные магазины. И зачастую в них можно найти игры и приложения, недоступные в Google Play. «Сбербанк Онлайн» — как раз тот самый случай.

Среди альтернативных магазинов можно выделить отечественный RuStore, Galaxy Store от Samsung и AppGallery от Huawei. Просто выберите нужный, введите в поиске «Сбер» и установите приложение.

Установка Сбербанк Онлайн через сторонние магазины.

На сторонних сайтах

Поскольку «Сбербанк Онлайн» — бесплатное приложение, не требующее взлома, то его можно без проблем найти на ряде ресурсов. Однако делать этого мы вам не рекомендуем, поскольку всегда есть шанс нарваться на вирусы и прочее вредоносное ПО под видом банковского клиента.

Использование мобильной версии через ярлык

Небольшой лайфхак для тех, кто по каким-то причинам хочет использовать веб-версию приложения. Для быстрого доступа к приложению можно создать ярлык на рабочем столе. Это делается так:

— Открываем в Google Chrome сайт online.sberbank.

— Нажимаем на три точки в правом верхнем углу и выбираем «Добавить на главный экран».

— Кликаем на «Создать ярлык».

— Присваиваем ему имя, после чего дважды нажимаем на «Добавить».

Использование веб-версии приложения через ярлык.

Как и где скачать «Сбербанк Онлайн» на iPhone

К сожалению, с iOS все гораздо муторнее. Apple не позволяет устанавливать программы в обход официального магазина. Но решение есть. И даже несколько.

Установка приложения в отделении «Сбербанка»

Банк предлагает бесплатную услугу по установке программы как в отделении, так и с выездом специалиста на дом. Это делается путем подключения ПК и использования софта. По сути, аналог метода, речь о котором пойдет ниже.

Сбербанк Онлайн устанавливают бесплатно в отделениях банка.

С помощью программы iMazing

Здесь возможны два пути. Первый — если вы когда-то пользовались приложением банка, а затем сменили iPhone уже после санкций.

— Скачиваем программу с официального сайта.

iMazing можно бесплатно скачать с официального сайта приложения.

— Подключаем iPhone к ПК или ноутбуку по кабелю, после чего запускаем iMazing.

— Нужный нам функционал есть в бесплатной версии, поэтому игнорируем призывы купить полную.

— Кликаем по своему устройству, после чего заходим во вкладку «Управление приложениями» и выбираем «Медиатека».

— Находим в поиске «Сбербанк Онлайн», кликаем по нему правой кнопкой мыши и нажимаем «Установить на устройство».

Находим Сбербанк Онлайн в поиске приложения.

Второй способ — если у вас есть родные или знакомые с iPhone и установленным приложением банка. Здесь все несколько сложнее:

— Подключаем чужой iPhone к ПК или Macbook, после чего запускаем iMazing.

— Кликаем по устройству правой кнокой мыши и выбираем «Управление приложениями».

— Находим в списке «Сбербанк Онлайн», нажимаем на него правой кнокой мыши и выбираем «Создать копию данных приложения».

— Программа предложит выбрать путь для сохранения бэкапа. Также для его создания может потребоваться ввод пароля.

Процесс резервного копирования.

— После завершения процесса должен получиться файл с расширением imazingapp.

— Теперь подключаем свой iPhone и выбираем «Быстрый перенос» в правой части экрана.

Подключаем свой iPhone и выбираем быстрый перенос.

— Перетаскиваем в появившуюся область наш бэкап.

— Подтвердите перенос в категорию «Приложения» и нажмите «Продолжить».

— Далее потребуется ввести пароль от Apple ID владельца iPhone, с которого вы делали бэкап.

— В конце откажитесь от переноса данных приложения.

Использование мобильной версии через ярлык

Аналог метода, используемого на Android, но порядок действий отличается:

— Открываем в Safari сайт online.sberbank и жмем на «Поделиться».

Использование веб-версии приложения через ярлык на iOS.

— Пролистываем список вниз до экрана «Домой» и жмем «Добавить».

Учитывая все сложности, связанные с установкой приложения «Сбербанк Онлайн» на iOS в наше время, мы настоятельно не рекомендуем удалять его со своего iPhone. Если уж случилось так, что свободное место закончилось, то лучше сделайте бэкап части данных и сохраните в надежном месте.