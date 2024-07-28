Листинга в июле не будет? Авторы Hamster Kombat навариваются на игроках

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Пока игроки тратят свое время, разработчики приложения Hamster Kombat на них зарабатывают. И зарабатывают, видимо, немало. Сначала была коллаборация с букмекерами, а букмекеры денег на рекламные интеграции обычно не жалеют. Потом последовало сотрудничество с «Яндекс Маркетом». А 27 июля в Hamster Kombat появилась мобильная игра от сторонних разработчиков.
И за просмотр рекламы в этой игре можно получить до 4 ключей, о предназначении которых, впрочем, никто ничего не знает. Так, а что с обещаниями? Июльский листинг — похоже, так и останется в фантазиях игроков.
Учитывая, что до конца июля остается 3 дня, то, скорее всего, разработчики вновь перенесут листинг. Сначала они планировали выйти на крипторынок в июне, но тогда игра только набирала обороты. То есть смысла в листинге тогда не было. Потом он был перенесен на июль. А так как людей, зарегистрированных в приложении, стало очень много, то пошли и рекламодатели.
Сейчас разработчики гребут деньги лопатой — не за пять же копеек, в конце концов, они продают рекламные интеграции. И пока будет спрос среди рекламодателей, то никакого листинга, вероятно, ждать не стоит.
Создатели приложения будут пытаться «тянуть кота за яйца» как можно дольше, пока не пойдет массовый отток пользователей. Они придумают что-то еще, чтобы их целевая аудитория им поверила. Найдут много причин отсрочить листинг. И вот когда запахнет жареным, то, может быть, что-то и произойдет.
Надо понимать, что раздача аирдропа — дело затратное. Создателям нужно потратиться на сам листинг, на маркетмейкеров, придумать стратегию развития, запустить токен. За июль создатели приложения не сделали ничего, чтобы приблизить всех своих пользователей к событию, которого они так охотно ждут.
Есть мнение, что создатели, вводя ключи, странные игры с рекламой и карточки, которые открываются за приглашение друзей, вытесняют из игры малоактивных игроков, которые просто прокачивают доходность, забывая про остальные активности. Чтобы в дроп вписалось как можно меньше игроков.
Раздача монет, может, и будет, но максимум, что получат игроки — это от 30 до 100 долларов. И то, не все игроки, а только самые прокачанные в приложении. Так задайте себе вопрос: стоят ли эти копейки затраченного времени? Или вы играете в Hamster Kombat не из-за возможности подзаработать? Тогда это уже другое дело.
Должно быть понятно уже сейчас, что никаких золотых гор не будет. Чтобы миллионы человек разбогатели на пустом месте, не вложив ни рубля, — это выдуманная кем-то фантазия. Ничего подобного не будет — только самые раскачанные получат хоть что-то, но эти деньги будут чисто символическими. «Хомяка» стоит воспринимать как таймкиллер, а не способ для заработка.
Некоторые считают, что стратегия создателей «Хомяка» состоит в том, чтобы закидать игроков обещаниями и активностями, чтобы пошел отток пользователей. Сейчас их слишком много. И вот тот, кто останется, тот и получит что-то наподобие дропа. А если же разработчики заработают на этом деньги и все закроют, наплевав на все свои обещания, то они утянут за собой остальные тапалки. Весь потенциал подобных игр будет потерян раз и навсегда. Хотя ... может, это и к лучшему!