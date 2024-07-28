Листинга в июле не будет? Авторы Hamster Kombat навариваются на игроках

Это приложение стоит воспринимать как таймкиллер, а не способ заработка.

Пока игроки тратят свое время, разработчики приложения Hamster Kombat на них зарабатывают. И зарабатывают, видимо, немало. Сначала была коллаборация с букмекерами, а букмекеры денег на рекламные интеграции обычно не жалеют. Потом последовало сотрудничество с «Яндекс Маркетом». А 27 июля в Hamster Kombat появилась мобильная игра от сторонних разработчиков.

И за просмотр рекламы в этой игре можно получить до 4 ключей, о предназначении которых, впрочем, никто ничего не знает. Так, а что с обещаниями? Июльский листинг — похоже, так и останется в фантазиях игроков.

Листинг в Hamster Kombat вновь перенесут?

Учитывая, что до конца июля остается 3 дня, то, скорее всего, разработчики вновь перенесут листинг. Сначала они планировали выйти на крипторынок в июне, но тогда игра только набирала обороты. То есть смысла в листинге тогда не было. Потом он был перенесен на июль. А так как людей, зарегистрированных в приложении, стало очень много, то пошли и рекламодатели.

Сейчас разработчики гребут деньги лопатой — не за пять же копеек, в конце концов, они продают рекламные интеграции. И пока будет спрос среди рекламодателей, то никакого листинга, вероятно, ждать не стоит.

А будет ли вообще листинг в Hamster Kombat?

Создатели приложения будут пытаться «тянуть кота за яйца» как можно дольше, пока не пойдет массовый отток пользователей. Они придумают что-то еще, чтобы их целевая аудитория им поверила. Найдут много причин отсрочить листинг. И вот когда запахнет жареным, то, может быть, что-то и произойдет.

Надо понимать, что раздача аирдропа — дело затратное. Создателям нужно потратиться на сам листинг, на маркетмейкеров, придумать стратегию развития, запустить токен. За июль создатели приложения не сделали ничего, чтобы приблизить всех своих пользователей к событию, которого они так охотно ждут.

Есть мнение, что создатели, вводя ключи, странные игры с рекламой и карточки, которые открываются за приглашение друзей, вытесняют из игры малоактивных игроков, которые просто прокачивают доходность, забывая про остальные активности. Чтобы в дроп вписалось как можно меньше игроков.

А если листинг начнется, сколько получат игроки?

Раздача монет, может, и будет, но максимум, что получат игроки — это от 30 до 100 долларов. И то, не все игроки, а только самые прокачанные в приложении. Так задайте себе вопрос: стоят ли эти копейки затраченного времени? Или вы играете в Hamster Kombat не из-за возможности подзаработать? Тогда это уже другое дело.

Должно быть понятно уже сейчас, что никаких золотых гор не будет. Чтобы миллионы человек разбогатели на пустом месте, не вложив ни рубля, — это выдуманная кем-то фантазия. Ничего подобного не будет — только самые раскачанные получат хоть что-то, но эти деньги будут чисто символическими. «Хомяка» стоит воспринимать как таймкиллер, а не способ для заработка.

Некоторые считают, что стратегия создателей «Хомяка» состоит в том, чтобы закидать игроков обещаниями и активностями, чтобы пошел отток пользователей. Сейчас их слишком много. И вот тот, кто останется, тот и получит что-то наподобие дропа. А если же разработчики заработают на этом деньги и все закроют, наплевав на все свои обещания, то они утянут за собой остальные тапалки. Весь потенциал подобных игр будет потерян раз и навсегда. Хотя ... может, это и к лучшему!