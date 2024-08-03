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Сегодня, 14:10

Как обойти замедление YouTube на Android и iOS

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
Фото onsitego.com
Telegram Дзен
Ролики медленно грузятся? Но вы держитесь!

Проблема с замедлением YouTube, о которой россияне заговорили в первой половине июля, коснулась и владельцев гаджетов. Пока что она не настолько массовая, но, скорее всего, это лишь вопрос времени. В этом материале мы расскажем о нескольких способах устранения «тормозов» на Android и iOS.

Сразу стоит оговориться, что внятная статистика по замедлению YouTube на гаджетах пока отсутствует. У одних видеохостинг тормозит, а у других работает как положено. Также нет ясности в отношении нижеописанных способов решения проблемы — кому-то они помогают, кому-то нет. Поэтому вся информация приводится в ознакомительных целях без гарантий работоспособности.

Обложка. Как бороться с замедлением YouTube: пошаговые инструкции

Просмотр роликов через Discord

Довольно хитрую лазейку обнаружили пользователи популярного приложения Discord, предназначенного для общения.

От вас потребуется скопировать ссылку на ролик и скинуть ее в личный или групповой чат, после чего нажать на воспроизведение. Данный способ подходит не только для смартфонов и планшетов, но и для ПК.

Просмотр роликов с YouTube в Discord.

Настройки браузера

Android

Мобильная версия Google Chrome, конечно, сильно урезана по сравнению со стационарной. Но многие не знают, что в ней присутствуют скрытые настройки.

Выполняем следующие действия:

Сбиваем в строке браузера chrome://flags
В появившемся меню вбиваем в поиске QUIC
Находим пункт Experimental QUIC protocol и меняем значение на Disabled

Google Chrome.

iOS

Выполняем следующие действия:

Открываем настройки устройства и найдите параметр Safari
Выбираем раздел «Дополнения»
В самом низу находим пункт Experimental Features
Активируем HTTP3

iOS.

Терминал (только для iOS)

Скачиваем и запускаем приложение Terminal
Прописываем следующее: curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/xvzc/SpoofDPI/main/install.sh | bash -s darwin-amd64

Терминал на iOS.

Следом:

export PATH=$PATH:~/.spoof-dpi/bin

И в завершение:

spoof-dpi

После этого проблемы с тормозами должны отпасть, но если этого не случилось, то последнюю команду можно заменить на spoof-dpi --enable-doh --window-size 0.

YouTube. Возможная блокировка YouTube в России: что известно на данный момент
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