Как обойти замедление YouTube на Android и iOS

Ролики медленно грузятся? Но вы держитесь!

Проблема с замедлением YouTube, о которой россияне заговорили в первой половине июля, коснулась и владельцев гаджетов. Пока что она не настолько массовая, но, скорее всего, это лишь вопрос времени. В этом материале мы расскажем о нескольких способах устранения «тормозов» на Android и iOS.

Сразу стоит оговориться, что внятная статистика по замедлению YouTube на гаджетах пока отсутствует. У одних видеохостинг тормозит, а у других работает как положено. Также нет ясности в отношении нижеописанных способов решения проблемы — кому-то они помогают, кому-то нет. Поэтому вся информация приводится в ознакомительных целях без гарантий работоспособности.

Просмотр роликов через Discord

Довольно хитрую лазейку обнаружили пользователи популярного приложения Discord, предназначенного для общения.

От вас потребуется скопировать ссылку на ролик и скинуть ее в личный или групповой чат, после чего нажать на воспроизведение. Данный способ подходит не только для смартфонов и планшетов, но и для ПК.

Просмотр роликов с YouTube в Discord.

Настройки браузера

Android

Мобильная версия Google Chrome, конечно, сильно урезана по сравнению со стационарной. Но многие не знают, что в ней присутствуют скрытые настройки.

Выполняем следующие действия:

Google Chrome.

iOS

Выполняем следующие действия:

iOS.

Терминал (только для iOS)

Терминал на iOS.

Следом:

И в завершение:

После этого проблемы с тормозами должны отпасть, но если этого не случилось, то последнюю команду можно заменить на spoof-dpi --enable-doh --window-size 0.