Как превратить монеты из Hamster Kombat в реальные деньги

Хомяк готов раздать деньги. Вопрос только в том, а будет ли эта сумма весомой?

Листинг в Telegram-кликере Hamster Kombat, который буквально взорвал все интернет-сообщество этим летом, состоится уже 26 сентября. Это не шутка и не очередное обещание разработчиков приложения.

Листинг действительно состоится уже на следующей неделе. И чтобы не упустить момент, к событию нужно готовиться уже сейчас. Рассказываем, как вывести свои монеты из Hamster Kombat, чтобы их не потерять.

Точная дата начала листинга в Hamster Kombat

Сам процесс листинга (выхода монеты на крипто-рынок) начнется, как уже было сказано выше, 26 сентября 2024 года. А вот за шесть дней до этого, 20 сентября, все ваши достижения в первом сезоне (да, будет еще второй сезон) зафиксируются и будут конвертированы в токены. Получается, что после 20 сентября начнется второй сезон — новые достижения, задания и так далее.

Куда лучше выводить монеты из Hamster Kombat

Для вывода монет доступны три способа. Первый способ — биржи Binance, OKX, Bybit и EBI. Второй способ — кошелек в Telegram. Третий способ — кошелек TON.

Советую выводить монеты ТОЛЬКО на биржи. Тогда монетки зачислятся моментально и вы сможете тут же их продать. Если же выводить монеты на кошельки TON и в Telegram, то, как показывает практика, монеты могут идти целыми неделями, а то и месяцами. Такой вариант точно нам не подходит.

Если выводить монетки на биржи, то они зачислятся вам еще до 26 сентября — то есть до листинга. После зачисления монеток на аккаунт вы вправе выбрать два варианта событий: оставить монетки на будущее или продать их.

На какую биржу выводить монеты из Hamster Kombat

Принципиальной разницы нет. Binance, OKX, Bybit — вы можете вывести монеты на одну из них. Эти биржи популярны, известны и уже проверены делом. Единственное отличие: на какой-то бирже могут быть лучше акции.

Как вывести монеты Hamster Kombat на Bybit

Многие крипто-блогеры в качестве основной биржи выбирают Bybit. Платформа прошла все проверки, она удобная и понятная.

— Открываем Hamster Kombat. Проходим в раздел AirDrop, открываем Bybit exchange в разделе Withdrawal. Там требуется заполнить Bybit UID.

Hamster Kombat, раздел AirDrop.

— Чтобы заполнить Bybit UID, скачиваем приложение Bybit. Открываем приложение, регистрируемся на бирже и смотрим в левый верхний угол. Там расположен ваш аватар, нажимаем на него. Ниже вашего ника идет ваш UID.

Где найти UID в Bybit.

— Копируем UID с Bybit и вставляем его в Hamster Kombat. После того как вставили UID, необходимо заполнить HMSTR Deposit Address. Возвращаемся на главную страницу приложения Bybit, находим на главной странице раздел Депозит. Проваливаемся внутрь, вбиваем в поиске HMSTR. Далее нажимаем на сеть TON. Скопируйте адрес кошелька и вставьте в HMSTR Deposit Address.

Где найти раздел Депозит в Bybit.

— Возвращаемся опять на Bybit. Копируем ваш Tag/Memo, который идет под адресом кошелька. Копируем Memo, открываем Hamster Kombat и вставляем скопированное Memo в одноименный раздел.

Где искать Tag/Memo и адрес кошелька в Bybit.

После того как заполнили все поля (UID, HMSTR Deposit Address и Memo) в разделе Bybit в Hamster Kombat, перепровертье информацию и нажмите на сохранить.

Если вы ошибетесь в цифрах, что-то не укажите, то ваши монеты сгорят. В таком случае все потраченное время на Хомяка будет ничем не вознаграждено.

Важно: предварительно пройдите верификацию на бирже — загрузите свои паспортные данные. Это нужно для совершения операций на бирже. Если вы не пройдете верификацию, то не сможете получить монеты.

Вам лучше поторопиться с выбором вывода средств — 21 сентября в 11:00 по Москве эта возможность закроется.