Зачем Павел Дуров когда-то уехал из России

Рвался к свободе и независимости, которые так и не нашел в Европе.

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и известного во всем мире мессенджера Telegram, который вроде как и стал причиной его задержания во Франции, покинул Россию давно. Если быть точным, с тех пор прошло как минимум 10 лет.

И тут сразу же напрашивается язвительное: да сам виноват! А вот если бы сидел дома, в России, а не мотался по вашим этим Европам, то был бы сейчас на свободе. Отчасти это может быть и так. Вся эта ситуация вокруг Дурова показала: Европа в нынешнее время — не лучшее место для своей деятельности, особенно когда тебя знает весь мир, когда ты тем более русский. Евросоюз просто нашел предлог к задержанию Дурова, чтобы взять под контроль крупнейший в мире мессенджер.

Когда Павел Дуров покинул Россиию

Основатель Telegram поселился в Дубае еще в 2017-м. Хотя по информации различных источников, Дуров уехал из России еще раньше. Мол, из-за терок с руководством социальной сети «ВКонтакте».

В апреле 2014 года он покинул пост генерального директора социальной сети, сосредоточившись на продвижении другого своего проекта, коим и стал Telegram. Однако сам Дуров свое решение работать и жить за границей объяснил отсутствием налогов и нежеланием работать на правительство.

Еще раньше он стал гражданином Сент-Китса и Невиса

О том, что Дуров покинул Россию раньше 2017 года, говорит и полученное им в 2013 году гражданство Федерации Сент-Китс и Невис. Павел пожертвовал 250 тысяч долларов в одно из предприятий страны, за что и стал гражданином этого островного государства. По законам Сент-Китса и Невиса пожертвование в таком крупном объеме дает право на автоматическое получение гражданства. Да, получается так, что Дуров просто купил свое гражданство.

Естественно, Дуров выбрал данное государство не просто так. Дело в том, что Сент-Китс и Невис является членом Британского Содружества. И паспорт островного государства дает возможность без виз посещать более 130 стран мира, в том числе и страны Евросоюза. А чтобы посещать США в любое время года, обладатель такого паспорта может оформить визу на 10 лет.

Также, как сообщает РБК, острова являются удобной гаванью для ухода от налогов. Многие бизнесмены используют такие страны для создания офшорных компаний.

Павел Дуров называл семь причин не жить в России

Бизнесмен четко обозначил свою позицию — жить и работать за пределами России. Еще в мае 2012 года он составил семь веских причин покинуть территорию страны. Так в РБК передали их смысл:

Первой причиной для Дурова стало отсутствие системы честных и независимых судов. «Судьи должны избираться и отстраняться населением, а не назначаться чиновниками», — считал создатель Telegram. Вторая причина — обилие противоречащих друг другу законов, что замедляет экономический рост.

Третья причина — отсутствие открытых конкурсов на государственные должности. В четвертой причине Дуров указал, что налоги, собранные в регионах, должны оставаться внутри этих регионов. В пятой причине Дуров выразил необходимость в простых и понятных законах.

Шестая причина не жить в России — воинская повинность, оформление заграничного паспорта и прописки. Седьмая причина — нынешняя система образования. По мнению Дурова, система образования должна быть гибкой, а не фабрикой шаблонных взглядов.

Когда и зачем Дуров получил гражданство Франции

Проживая в ОАЭ и пользуясь бессрочной визой резидента, Дуров решает стать гражданином Франции. У него это получается: в ноябре 2021 года Павел получает еще один паспорт — гражданина Франции — к двум уже имеющимся, ведь российские гражданство и гражданство Сент-Китса и Невиса никто не отменял.

Но зачем это было нужно основателю Telegram? Ведь во Франции, как известно, драконовские налоги, от которых Дуров когда-то убежал. «Дело в том, что если получить гражданство и жить во Франции, то ты будешь отдавать до 47 процентов от своего дохода. Но если не жить во Франции, не иметь в этой стране зарегистрированных компаний, то никакого налога платить не нужно», говорит Дмитрий де Кошко, политический обозреватель.

По словам экспертов, гражданство Франции бизнесмен получил не зря. «Когда у тебя европейское гражданство, а не странное офшорное, вести бизнес проще. Если у тебя европейское гражданство, то тебе в некотором смысле проще общаться с инвесторами, показывать свое доверие к европейским гражданам. Потому что он явно был нацелен на европейский рынок», полагает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

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Может быть, Павел просто хотел стать настоящим европейцем. В итоге стал им лишь формально, потому что в глазах самих европейцев он остался русским чужаком. Для них он был лишь целью для влияния на Россию и получения выгоды.

При этом сам Павел, по словам следователей, знал, что его разыскивают во Франции, но при этом продолжил свободно перемещаться по Европе. Видимо, в какой-то момент Дуров посчитал себя человеком, который сможет разрулить любую ситуацию. Он собственоручно прилетел во Францию, зная обо всех рисках.

Французская сторона не намерена обсуждать с Россией вопросы, связанные с задержанием и арестом Дурова. А так как Дуров является в том числе и гражданином Франции, то его обмен или экстрадиция в Россию исключены.