Какой будет Nintendo Switch 2: консоль стала больше и мощнее

Хотя кардинально дизайн консоли по сравнению с первой версией никак не изменился.

Nintendo наконец-то представила свою новою консоль под ожидаемым названием Switch 2. Впрочем, ожидаемым оказалось не только устройство — немногочисленные факты из трейлера полностью совпадают с утечками.

Форма консоли осталась той же, но размеры стали больше

А это значит, что больше в первую очередь стал экран — и Nintendo не преминула на это указать. Тем не менее, до почти неприличных размеров некоторых современных портативных компьютеров Nintendo Switch 2 все еще пока далеко. Предполагается, что размер экрана составит около 8 дюймов.

Больше стали и джойконы, которые теперь крепятся при помощи магнитов и коннекторов. Некоторые пользователи уже опасаются, что эти коннекторы будут часто ломаться — слишком уж уязвимо они выглядят в трейлере.

На джойконах все-таки появилась новая кнопка

Официально никакой информации по поводу ее предназначения нет. Но, судя по слухам, часть из которых уже оправдалась, этой кнопкой можно будет управлять групповыми голосовыми чатами, в которых может участвовать до 12 человек. Новшество важное — оригинальный Switch критиковали в том числе и за отсутствие каких-либо встроенных способов связи.

Nintendo Switch 2 — гибридная консоль

И разработчики не устают напоминать о том, что их устройство можно свободно подключить к ТВ, закрыв собственный экран специальной панелью. Впрочем, можно этого и не делать, а с комфортом установить сам Switch 2 — для этого в нем предусмотрена специальная подставка.

Обратной совместимости с Nintendo Switch быть

При этом совместимы будут как цифровые, так и физические издания. Однако тут есть ложка дегтя — компания уточнила, что некоторые старые игры все-таки поддерживаться не будут. Скорее всего речь идет о тех проектах, работа которых завязана на аксессуарах для предыдущей приставки.

На Nintendo Switch 2 выйдет новая часть Mario Kart

Ее подзаголовок неизвестен, как неизвестна и дата выхода выхода. Подробностей об этой и других новых играх для Nintendo Switch 2 нужно ждать до 2 апреля — именно тогда будут представлены долгожданные эксклюзивы.

Характеристики, цена и дата релиза Nintendo Switch 2 раскрыты не были

Их точно также придется ждать до 2 апреля — как и предсказывали утечки. Известно лишь только то, что консоль выйдет до конца 2025 года.

Посмотреть на Nintendo Switch 2 можно будет вживую

Правда, в Россию Nintendo ожидаемо не приедут — зато проедутся по Европе, США и Азии. Закончится этот тур не раньше 1 июня — именно тогда завершится выставка в Сеуле. Впрочем, после этого указаны еще Гонк-Конг и Тайпей. Вероятно, новая консоль появится на прилавках либо в конце лета, либо осенью.

Консоль будет мощнее обычной PS4? Пока это лишь слух

Теперь мы знаем как выглядит консоль, но про ее мощность Nintendo пока ничего не рассказала. Впрочем, если верить инсайдерам с ресурса Wccftech, графический процессор консоли будет работать на частоте 561 МГц и выдавать производительность на уровне стандартной PS4, а именно 1,71 TFLOPS.

При подключении к док-станции производительность Nintendo Switch 2 увеличится почти в два раза — до 3,1 TFLOPS. Это чуть ниже уровня Xbox Series S, которая выдает 4 TFLOPS. Первая Nintendo Switch показывала всего 1 TFLOPS.