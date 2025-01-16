Какой будет Nintendo Switch 2: консоль стала больше и мощнее

16 января, 23:50
Nintendo наконец-то представила свою новою консоль под ожидаемым названием Switch 2. Впрочем, ожидаемым оказалось не только устройство — немногочисленные факты из трейлера полностью совпадают с утечками.
А это значит, что больше в первую очередь стал экран — и Nintendo не преминула на это указать. Тем не менее, до почти неприличных размеров некоторых современных портативных компьютеров Nintendo Switch 2 все еще пока далеко. Предполагается, что размер экрана составит около 8 дюймов.
Больше стали и джойконы, которые теперь крепятся при помощи магнитов и коннекторов. Некоторые пользователи уже опасаются, что эти коннекторы будут часто ломаться — слишком уж уязвимо они выглядят в трейлере.
Официально никакой информации по поводу ее предназначения нет. Но, судя по слухам, часть из которых уже оправдалась, этой кнопкой можно будет управлять групповыми голосовыми чатами, в которых может участвовать до 12 человек. Новшество важное — оригинальный Switch критиковали в том числе и за отсутствие каких-либо встроенных способов связи.
И разработчики не устают напоминать о том, что их устройство можно свободно подключить к ТВ, закрыв собственный экран специальной панелью. Впрочем, можно этого и не делать, а с комфортом установить сам Switch 2 — для этого в нем предусмотрена специальная подставка.
При этом совместимы будут как цифровые, так и физические издания. Однако тут есть ложка дегтя — компания уточнила, что некоторые старые игры все-таки поддерживаться не будут. Скорее всего речь идет о тех проектах, работа которых завязана на аксессуарах для предыдущей приставки.
Ее подзаголовок неизвестен, как неизвестна и дата выхода выхода. Подробностей об этой и других новых играх для Nintendo Switch 2 нужно ждать до 2 апреля — именно тогда будут представлены долгожданные эксклюзивы.
Их точно также придется ждать до 2 апреля — как и предсказывали утечки. Известно лишь только то, что консоль выйдет до конца 2025 года.
Правда, в Россию Nintendo ожидаемо не приедут — зато проедутся по Европе, США и Азии. Закончится этот тур не раньше 1 июня — именно тогда завершится выставка в Сеуле. Впрочем, после этого указаны еще Гонк-Конг и Тайпей. Вероятно, новая консоль появится на прилавках либо в конце лета, либо осенью.
Теперь мы знаем как выглядит консоль, но про ее мощность Nintendo пока ничего не рассказала. Впрочем, если верить инсайдерам с ресурса Wccftech, графический процессор консоли будет работать на частоте 561 МГц и выдавать производительность на уровне стандартной PS4, а именно 1,71 TFLOPS.
При подключении к док-станции производительность Nintendo Switch 2 увеличится почти в два раза — до 3,1 TFLOPS. Это чуть ниже уровня Xbox Series S, которая выдает 4 TFLOPS. Первая Nintendo Switch показывала всего 1 TFLOPS.