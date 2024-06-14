Кликеры с заработком в Telegram, похожие на Hamster Kombat

Люди, желающие получить легкие деньги, сделали создателей этих приложений богатыми.

Рынок криптовалют вступает в значительный период роста, что привлекает внимание к новым проектам. Telegram, благодаря своей безопасной архитектуре и расширенным функциям ботов, стал идеальной платформой для разработки игр на основе блокчейна. Эти игры используют возможности Telegram для обработки сложных взаимодействий между пользователями.

Сегодня уже можно найти сотни криптопроектов, работающих в Telegram, так что можно внести в свое расписание, помимо хомяка, еще несколько кликеров.

Многие из этих проектов находятся в разработке, но уже позволяют получать токены. В будущем, через бесплатную раздачу Airdrop, эти токены можно будет получить бесплатно на раннем этапе.

При успехе проекта их стоимость может значительно вырасти, а значит, ранние пользователи смогут продать их и заработать реальные деньги.

Зачем проектам раздавать токены бесплатно?

Современные криптопроекты стремятся быстро привлечь аудиторию. Раздача монет помогает им за короткий срок набрать миллионы подписчиков в социальных сетях, что привлекает крупных инвесторов и обеспечивает высокий доход. Однако только немногие из текущих проектов выдержат испытание временем.

Постараемся выделить те криптопроекты на базе Telegram, которые похожи на Hamster Kombat, имеют потенциал и интересны с разных точек зрения. Некоторые их них еще находятся в стадии разработки. Присоединившись сегодня, вы не увидите полного функционала, но уже сможете начать получать их токены.

Blum

Blum — первая криптовалютная биржа, встроенная в Telegram. Будущая биржа позволит торговать напрямую из сторонних криптовалютных кошельков через различные блокчейн-сети, предлагая интегрированное торговое пространство. Blum поддержали Binance Labs, что, конечно, добавляет очков доверия.

Blum.

Пока биржа в разработке, Blum предлагает бот для майнинга токенов. Нажимать кнопку Start farming нужно раз в 8 часов, а потом забирать свои Blum Points. Вход в проект пока что требует долгого ожидания верификации или ссылки друга.

В бот встроена мини-игра Drop Game, с помощью которой можно заработать еще больше Blum Points. Нужно нажимать на падающие предметы за отведенное время, при этом избегать бомбочек, которые отнимают очки, и ловить кристаллы.

MemeFi

Простая игра, в которой вы сражаетесь с призрачными врагами и получаете монеты. Нужно, как и в случае с Hamster Kombat, кликать на персонажа, используя доступное количество тапов, которое пополняется со временем.

Традиционно можно ускорить прокачивание: есть бусты урона, повышающие количество выдаваемых монеток за тап, бусты энергии и скорости перезарядки.

MemeFi.

Можно заработать коины и другими стандартными способами: приглашать друзей и выполнять задания, которые заключаются в подписке на соцсети MemeFi.

В игре используются социальные рычаги, включая стимулирующую таблицу лидеров и систему кланов, которые побуждают игроков зарабатывать больше монет. Название кликера обыгрывается видом боссов: например, босс 1 уровня — Пепендальф, смесь Гендальфа и лягушки Пепе из мемов.

Iceberg

Проект разрабатывает мини-приложение внутри Telegram, объединяющее функции календаря, планировщика, заметок, белой доски, CRM-системы и децентрализованного хранилища данных.

Iceberg.

В одном приложении будут доступны инструменты, аналогичные Notion, Google Meet и Trello, с простым интерфейсом. Пока приложение находится в разработке, вы можете фармить монетки бесплатно. Нужно просто нажимать кнопку Start farming в боте каждые 6 часов. Регистрация происходит по ссылке, а еще больше айсберг-коинов можно заработать, если выполнить задания: пригласить друзей, подписаться на соцсети, запустить партнерские боты.

CELL

CELL — это криптовалюта, которую можно добывать через веб-кошелек в Telegram. CELL станет одной из первых монет, запущенных на блокчейне Human Network после запуска основной сети в конце этого года. Пользователи смогут перевести добытые монеты CELL из Telegram в сеть Human Network, используя сид-фразу кошелька CELL — обязательно скопируйте и сохраните ее при регистрации.

CELL.

Игровая механика в CELL элементарная. Игрокам нужно заходить в приложение раз в 2 часа, чтобы нажать кнопку для добычи токенов. После прокачки улучшений можно будет заходить раз в 24 часа. Пока что предусмотрены только улучшения скорости и времени добычи, реферальная система, задание на подписку лидеров.

Catizen

Если вы любите котиков, то встроенная в Catizen игра вам точно понравится! Это не просто очередная игра с тапами — это настоящий фарминг котиков. Принцип игры напоминает 2048: вы объединяете котиков, получая более высокоуровневых питомцев, которые приносят больший доход.В нем прекрасная прорисовка и анимация, приятная музыка, а также разнообразный геймплей.

Catizen.

Есть разные разделы игры: Shop, где можно донатить, Boost, где можно запустить ускорение времени на 2 раза на 10 минут. Feed — покупка котиков. Важно приобретать котов с самого начала, пока они дешевые. Auto: покупка автосборщика, она требует активной игры. Рыбалка — лотерея за $Fish с шансом выиграть больше монет или других ценных призов, а также Quests, где можно выполнять задания для получения монет.

Bull Run

Bull Run — play-to-earn-игра, которая мастерски сочетает в себе простоту механики майнинга и знакомство с элементами блокчейна. Благодаря интуитивно понятному геймплею пользователи нажимают кнопки, чтобы накопить BULL, и могут участвовать в лотерее, чтобы усилить свой прогресс.

Bull Run.

Идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в мир игр на блокчейне, Bull Run поддерживает совместную игру через корпорацию, предлагает реферальные стимулы и способствует развитию соревновательного духа через таблицу лидеров.

Notcoin

Первый криптопроект, встроенный в Telegram, на котором пользователям действительно удалось заработать. За 7 дней с момента создания игра набрала более 3,5 млн пользователей, а после успеха породила сотни подражателей.

Notcoin.

Механика игры была простая: чтобы тапать виртуальные монеты, нужно было нажимать на изображение одной большой монеты, а в разделе бустов можно было ускорить майнинг при помощи различных улучшений. Можно было даже купить бот, который бы тапал монеты за вас. Как и в других похожих играх, приглашение друзей позволяло зарабатывать больше.

Первая фаза проекта уже прошла — после листинга монета появилась на биржах, а пользователи смогли продать накопленные коины за реальные деньги. Некоторые заработали десятки тысяч долларов. Сейчас бот Notcoin больше не предлагает майнинг с помощью тапа на изображение монеты, при входе приложение предлагает подключить свой Web3 кошелек.

Как вывести деньги с Hamster Kombat и других проектов

Пока никак, но не теряйте надежды. Когда произойдет листинг и эти монеты появятся на биржах, самые активные игроки получат криптовалюту бесплатно. Не факт, что это удастся всем. Но пример успешного проекта Notcoin подтверждает, что заработать на них вполне реально. Важно следить за новыми проектами, так как их потенциал может стать ключом к значительной прибыли в будущем.