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С каждым годом фитнес-браслеты становятся все популярнее, из-за чего производители постоянно совершенствуют свою продукцию. Сейчас это уже не просто устройство для любителей спорта, а полноценные умные часы с множеством полезных функций.
NFC — современная технология, которая позволяет бесконтактно оплачивать покупки в магазинах. Ее модуль номинально присутствует во многих гаджетах, но на деле он может не работать из-за региональных особенностей и проблем с платежными системами. Ниже мы собрали лучшие фитнес-браслеты с NFC, которыми можно оплачивать покупки в России.
Стоимость: 1 500 рублей
Преимущества: цена; время работы; высокая степень защиты от пыли и влаги
Недостатки: наличие только базовых функций; неточность измерения; устаревшая модель, которую нынче почти не найдешь в продаже
Данная модель активно поставлялась в Россию в досанкционное время, поэтому у нее нет проблем с бесконтактной оплатой. Будьте внимательны: она поддерживает только старые карты MasterCard от банков, которые не попали под ограничения. При покупке обращайте внимание на наличие приписки NFC.
Стоимость: 2 000 рублей
Преимущества: цена; время работы; высокая степень защиты от пыли и влаги
Недостатки: наличие только базовых функций; неточность измерения
Более новая модификация Smart Band. Особенности бесконтактной оплаты такие же. Однако есть еще один нюанс — модуль NFC работает только в моделях с идентификатором BHR4954GL. Это официальные устройства, которые ввезены в Россию легальным путем и рассчитанные на местный рынок.
Стоимость: 10 000 рублей
Преимущества: широкий функционал; быстрая зарядка; большой дисплей с хорошей цветопередачей; наличие микрофона и динамика для разговора
Недостатки: периодические баги в интерфейсе; требовательность приложения к ресурсам смартфона; неточность в измерении некоторых показателей
Оплата осуществляется через систему Huawei Pay, которая работает только с картами Union Pay. Их можно получить в России в более чем 10 банках, включая «Почта Банк», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк». Фитнес-браслет также поставляется в версии Active Edition, которая не имеет модуля NFC.
Стоимость: 16 500 рублей
Преимущества: широкий функционал; множество датчиков для замера показателей организма; стильный дизайн; наличие микрофона и динамика для разговора
Недостатки: хрупкий экран; отсутствие пульсоксиметра; неточность шагомера; некоторые функции доступны только владельцам смартфонов Samsung
Бесконтактная оплата работает с помощью предустановленного платежного сервиса Samsung Pay. Платеж можно совершить, даже если сопряженный смартфон не поддерживает его. Для оплаты принимаются только карты «Мир».
Стоимость: 19000 рублей
Преимущества: датчик температуры; быстродействие; наличие пульсоксиметра; большой экран; высокое разрешение; большая встроенная память
Недостатки: небольшое время работы без подзарядки; некоторые функции доступны только владельцам смартфонов Samsung
Особенности оплаты такие же, как и у Watch Active 2. Данная модель отличается большей функциональностью. Однако есть один существенный недостаток — при активном использовании зарядки хватает только на несколько суток.