Лучшие фитнес-браслеты с NFC

Когда забыл телефон или банковские карты дома или в машине, на помощь приходят они.

С каждым годом фитнес-браслеты становятся все популярнее, из-за чего производители постоянно совершенствуют свою продукцию. Сейчас это уже не просто устройство для любителей спорта, а полноценные умные часы с множеством полезных функций.

Рейтинг фитнес-браслетов с NFC 2024

NFC — современная технология, которая позволяет бесконтактно оплачивать покупки в магазинах. Ее модуль номинально присутствует во многих гаджетах, но на деле он может не работать из-за региональных особенностей и проблем с платежными системами. Ниже мы собрали лучшие фитнес-браслеты с NFC, которыми можно оплачивать покупки в России.

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC.

Данная модель активно поставлялась в Россию в досанкционное время, поэтому у нее нет проблем с бесконтактной оплатой. Будьте внимательны: она поддерживает только старые карты MasterCard от банков, которые не попали под ограничения. При покупке обращайте внимание на наличие приписки NFC.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC.

Более новая модификация Smart Band. Особенности бесконтактной оплаты такие же. Однако есть еще один нюанс — модуль NFC работает только в моделях с идентификатором BHR4954GL. Это официальные устройства, которые ввезены в Россию легальным путем и рассчитанные на местный рынок.

HUAWEI Watch Fit 2 Classic Edition

HUAWEI Watch Fit 2 Classic Edition.

Оплата осуществляется через систему Huawei Pay, которая работает только с картами Union Pay. Их можно получить в России в более чем 10 банках, включая «Почта Банк», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк». Фитнес-браслет также поставляется в версии Active Edition, которая не имеет модуля NFC.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2.

Бесконтактная оплата работает с помощью предустановленного платежного сервиса Samsung Pay. Платеж можно совершить, даже если сопряженный смартфон не поддерживает его. Для оплаты принимаются только карты «Мир».

Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 (слева) и Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Фото cnet.com

Особенности оплаты такие же, как и у Watch Active 2. Данная модель отличается большей функциональностью. Однако есть один существенный недостаток — при активном использовании зарядки хватает только на несколько суток.