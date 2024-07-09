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Сегодня, 21:45

Лучшие фитнес-браслеты с NFC

Александр Свиридов
Фото screenrant.com
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Когда забыл телефон или банковские карты дома или в машине, на помощь приходят они.

С каждым годом фитнес-браслеты становятся все популярнее, из-за чего производители постоянно совершенствуют свою продукцию. Сейчас это уже не просто устройство для любителей спорта, а полноценные умные часы с множеством полезных функций.

Рейтинг фитнес-браслетов с NFC 2024

NFC — современная технология, которая позволяет бесконтактно оплачивать покупки в магазинах. Ее модуль номинально присутствует во многих гаджетах, но на деле он может не работать из-за региональных особенностей и проблем с платежными системами. Ниже мы собрали лучшие фитнес-браслеты с NFC, которыми можно оплачивать покупки в России.

Фитнес-браслеты. 10 лучших фитнес-браслетов 2024 года

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC

Стоимость: 1 500 рублей
Преимущества: цена; время работы; высокая степень защиты от пыли и влаги
Недостатки: наличие только базовых функций; неточность измерения; устаревшая модель, которую нынче почти не найдешь в продаже

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC.

Данная модель активно поставлялась в Россию в досанкционное время, поэтому у нее нет проблем с бесконтактной оплатой. Будьте внимательны: она поддерживает только старые карты MasterCard от банков, которые не попали под ограничения. При покупке обращайте внимание на наличие приписки NFC.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Стоимость: 2 000 рублей
Преимущества: цена; время работы; высокая степень защиты от пыли и влаги
Недостатки: наличие только базовых функций; неточность измерения

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC.

Более новая модификация Smart Band. Особенности бесконтактной оплаты такие же. Однако есть еще один нюанс — модуль NFC работает только в моделях с идентификатором BHR4954GL. Это официальные устройства, которые ввезены в Россию легальным путем и рассчитанные на местный рынок.

HUAWEI Watch Fit 2 Classic Edition

Стоимость: 10 000 рублей
Преимущества: широкий функционал; быстрая зарядка; большой дисплей с хорошей цветопередачей; наличие микрофона и динамика для разговора
Недостатки: периодические баги в интерфейсе; требовательность приложения к ресурсам смартфона; неточность в измерении некоторых показателей

HUAWEI Watch Fit 2 Classic Edition.

Оплата осуществляется через систему Huawei Pay, которая работает только с картами Union Pay. Их можно получить в России в более чем 10 банках, включая «Почта Банк», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк». Фитнес-браслет также поставляется в версии Active Edition, которая не имеет модуля NFC.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Стоимость: 16 500 рублей
Преимущества: широкий функционал; множество датчиков для замера показателей организма; стильный дизайн; наличие микрофона и динамика для разговора
Недостатки: хрупкий экран; отсутствие пульсоксиметра; неточность шагомера; некоторые функции доступны только владельцам смартфонов Samsung

Samsung Galaxy Watch Active 2.

Бесконтактная оплата работает с помощью предустановленного платежного сервиса Samsung Pay. Платеж можно совершить, даже если сопряженный смартфон не поддерживает его. Для оплаты принимаются только карты «Мир».

Samsung Galaxy Watch 5

Стоимость: 19000 рублей
Преимущества: датчик температуры; быстродействие; наличие пульсоксиметра; большой экран; высокое разрешение; большая встроенная память
Недостатки: небольшое время работы без подзарядки; некоторые функции доступны только владельцам смартфонов Samsung

Samsung Galaxy Watch 5 (слева) и Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Фото cnet.com

Особенности оплаты такие же, как и у Watch Active 2. Данная модель отличается большей функциональностью. Однако есть один существенный недостаток — при активном использовании зарядки хватает только на несколько суток.

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