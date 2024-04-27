Какой кнопочный телефон выбрать? Устройства от Philips, Nokia и других

Незаменимый гаджет для бабушек и дедушек, а также для экстремальных условий.

Несмотря на то что на календаре 2024-й, кнопочные телефоны все еще не ушли на покой. Для некоторых задач подобные устройства подходят идеально. А чтобы вам было проще выбирать, собрали десятку лучших моделей.

1. Itel 2163R

Экран: диагональ 1.77, 160x128, TN

Память: 32 Мб / 32 Мб

Батарея: 600 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 1500 рублей

Фото DNS

Дешево и сердито — это про Itel 2163R. Модель поддерживает необходимый минимум полезных фишек: громкий динамик, хороший микрофон, яркий фонарик. Из развлечений доступно радио, хотя при помощи microSD можно включить песни.

Заряда аккумулятора хватает на несколько дней работы. К тому же кнопки сделаны качественно и не стираются даже через год активного использования. Хоть и выглядит все даже слишком просто, телефон не подводит в нужные моменты.

2. Digma VOX FS241

Экран: диагональ 2.44, 320x240, TN

Процессор: Unisoc UMS9117

Память: 48 Мб / 128 Мб

Камеры: 0,3 Мп

Батарея: 1300 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 2000 рублей

Фото Digma VOX FS241

Бюджетная раскладушка Digma VOX FS240 обладает богатым спектром достоинств, вплоть до возможности работать в сетях 3G и 4G. У кнопочного телефона неплохой объем памяти, который можно расширить, функция записи разговора, тревожная кнопка на избранный контакт.

Яркий дисплей порадует четким изображением, а приличная автономность позволит не думать о поиске розетки несколько дней. В случае необходимости можно подключить даже беспроводные наушники. С крупными кнопками набор номера или сообщения перестает представлять сложность.

3. BQ 2810 BOOM XL

Экран: диагональ 2.8, 320x240, TN

Память: 32 Мб / 32 Мб

Камеры: 0,3 Мп

Батарея: 1700 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 2500 рублей

BQ 2810 BOOM XL. Фото YouTube-канал Drunk Capricorn.

Главная фишка BQ 2810 кроется в мощнейшем динамике на задней панели, выдающем не только громкий, но и качественный звук. Даже при частом использовании литий-ионный аккумулятор способен держать заряд несколько дней. А вот поддержки интернета в этот раз не завезли.

В остальном аппарат порадует ярким экраном, встроенными MP3-плеером, видеопроигрывателем, радио, диктофоном и электронной книгой. Кнопки получились крупными и удобными, с легко считываемыми символами на них.

4. Nokia 8000

Экран: диагональ 3.2, 320x240, TN

Процессор: Qualcomm Snapdragon 210

Память: 512 Мб / 4 Гб

Камеры: 2 Мп

Батарея: 1500 мАч

Материал корпуса: пластик, металл

Стоимость: от 3400 рублей

Фото Nokia 8000

Легендарная Nokia продолжает выпускать крутые телефоны. Данный гаджет выделяется громкими динамиками, умением раздавать интернет и без проблем работает с Bluetooth-наушниками. Благодаря легкому корпусу из стеклообразного поликомпозита устройство отлично лежит в руках и не скользит.

Кроме базовых функций, Nokia 8000 позволяет общаться в WhatsApp и Facebook, смотреть YouTube, пользоваться почтой и картами Google, скачивать приложения и игры. В случае нехватки памяти можно поставить SD-карты. Главное — не включать несколько приложений одновременно, иначе система будет подвисать.

5. Philips E227

Экран: диагональ 3.2, 320x240, TN

Память: 32 Мб / 32 Мб

Камеры: 0,3 Мп

Батарея: 1700 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 3500 рублей

Фото ogo1.ru/market/smartfony/367754

Philips E227 — максимально стандартный телефон для связи. В гаджете нет ни одной лишней функции, даже мессенджеров. Физические кнопки очень крупные, а шрифты очень легко просматриваемые. А потому даже ваши бабушки и дедушки не смогут в нем запутаться, даже если очень захотят.

Сзади расположена клавиша SOS, позволяющая быстро набрать избранный контакт. Кнопка слегка утоплена в корпус, чтобы избежать случайного нажатия. Аккумулятора хватает на несколько недель автономной работы, а заряжается все при помощи док-станции. Идеальный телефон для людей в возрасте.

6. TeXet TM-530R

Экран: диагональ 2.4, 320x240, IPS

Память: 32 Мб

Камеры: Есть

Батарея: 3500 мАч

Материал корпуса: пластик, металл

Стоимость: от 5200 рублей

Фото TeXet TM-530R

Неубиваемость — именно это слово лучше всего характеризует данный телефон. Корпус c алюминиевыми вставками надежно защищает внутренности от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.

На гаджете установлены качественный IPS-экран и батарея на 3500 мАч. Заряда хватает на 10 с лишним дней, а при необходимости он может превратиться в пауэрбанк для других устройств. Отличный выбор для тех, кто любит путешествовать и отправляться в длительные походы и поездки.

7. Nokia 2660

Экран: диагональ 2.8, 320x240, TN

Процессор: Unisoc T107

Память: 48 Мб / 128 Мб

Камеры: 0,3 Мп

Батарея: 1450 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 5300 рублей

Фото Nokia 2660

Еще один крутой кнопочник от Nokia. Компактная и легкая раскладушка может выходить в интернет, ловить Wi-Fi, подключаться по Bluetooth. Для более удобной зарядки в комплекте предусмотрена док-станция. А еще гаджет понравится пожилым людям из-за больших кнопок с крупным шрифтом.

Это качественное устройство для связи. Эстетов порадует легкий и немаркий корпус с ярким дизайном и множеством расцветок. В простом меню разберется даже человек, никогда до этого не пользовавшийся телефоном. Из дополнительных фишек выделяются диктофон, календарь, простенькая камера и аудиоплеер.

8. Philips Xenium E590

Экран: диагональ 3.2, 320x240, TN

Процессор: MediaTek MT6260A

Память: 64 Мб / 128 Мб

Камеры: 2 Мп

Батарея: 3100 мАч

Материал корпуса: пластик, металл

Стоимость: от 5600 рублей

Фото Philips Xenium E590

У Philips Xenium E590 весьма внушительный перечень достоинств. Тут и неплохая камера, приличный процессор, поддержка интернета, разъемы для наушников и слот для карты памяти. Но главная фишка кроется в мощной автономности: благодаря емкой батарее и отсутствию Wi-Fi заряд держится очень долго.

В остальном это простой и одновременно надежный телефон с необходимым функционалом. Небольшое количество поддерживаемых приложений компенсируется высоким качеством сборки. Сами кнопки весьма крупных размеров и разделены друг от друга, что исключает случайное нажатие.

9. AGM M6

Экран: диагональ 2.4, 320x240

Память: 48 Мб / 128 Мб

Камеры: 1,3 Мп

Батарея: 2500 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 9000 рублей

Фото agm-mobile.ru/agm-m6

Стильный аппарат, который выделяется весьма приличными характеристиками. Телефон поддерживает работу 4G, LTE, 3G и 2G, оснащен сразу двумя слотами для сим-карт и одним для увеличения памяти. Сами физические кнопки получились очень удобными из-за крупных размеров и быстрого отклика.

Прорезиненный корпус оберегает как от падений, так и от попаданий влаги. Для устройства не страшны экстремально высокие или низкие температуры. AGM M6 подойдет тем, кто любит много гулять, но хочет постоянно оставаться на связи.

10. Qin F22 Pro

Экран: диагональ 3.54, 640x960, IPS, 60 Гц

Процессор: MediaTek Helio G85

Память: 4 Гб / 64 Гб

Камеры: 8 Мп / 2 Мп

Батарея: 2150 мАч

Материал корпуса: пластик

Стоимость: от 15 000 рублей

Фото dzen.ru/a/Yta1eXstEg02oUhC

Суббренд Xiaomi чувствует себя весьма вольготно на нише кнопочных телефонов. Настолько, что Qin F22 Pro называют лучшим представителем сегмента. Ведь по функциональности модель не уступает и некоторым смартфонам.

Сенсорный экран дополняется физическими кнопками и джойстиком для управления. Также гаджет может похвастаться наличием полноценного Android, навигации, приличных камер и поддержкой приложений, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. При желании на нем можно даже запустить не самые требовательные игры.