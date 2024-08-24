10 лучших планшетов для игр

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Современные планшеты настолько мощные, что их можно использовать в качестве полноценных игровых устройств. А для удобства выбора собрали в данном материале десятку лучших устройств для гейминга.

1. Huawei MatePad 11.5

Экран: диагональ 11.5, 2200х1440, IPS, 120 Гц

Процессор: Snapdragon 7 Gen 1

Память: 6 Гб / 128 Гб

Камера: 13 Мп

Батарея: 7700 мАч

Материал корпуса: металл

Цена: от 20 000 рублей

Плюсы: хорошая производительность, отличная автономность.

Минусы: нет Google-сервисов.

Huawei MatePad 11.5. Фото trustedreviews.com

Крутой бюджетник, который порадует своим высоким качеством. У Huawei MatePad 11.5 полный порядок со всеми параметрами: приятный IPS-дисплей, четкая камера, производительный чип Snapdragon 7 Gen 1, длительный запас автономности, набор громких стереодинамиков, поддержка стилуса и клавиатуры.

Устройство с легкостью запускает огромное количество игр, включая даже ААА-проекты. Правда, большинство из них будет работать на средних и минимальных настройках, но для истинных ценителей это не должно стать проблемой. Кроме того геймеры оценят плавность анимаций и отсутствие чрезмерного перегрева.

2. Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023

Экран: диагональ 11.5, 2000x1200, IPS, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99

Память: 6 Гб / 128 Гб

Камера: 13 Мп

Батарея: 7700 мАч

Материал корпуса: металл

Цена: от 23 000 рублей

Плюсы: яркий экран, высокая производительность, громкий звук.

Минусы: иногда попадаются устройства с кривой прошивкой.

Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023.

В планшете Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023 сочетаются навороченное железо, надежность, стабильность и невысокая стоимость. Производитель установил IPS-дисплей с разрешением 2K QuadHD, что гарантирует яркое изображение. Благодаря хорошим показателям автономности надолго забываешь о поисках розетки.

Пользователи могут занять себя не только просмотром фильмов, но и прохождением любимых игр. Благо мощностей чипа MediaTek Helio G99 хватит не только для обычных дел, но и для разного рода веселья. Дополнительно предусмотрены слот под microSD, 3.5-мм миниджек для наушников, стереодинамики Dolby Atmos и приличная оптика. Отличный вариант, чтобы порадовать внутреннего ребенка покупкой достойного гаджета.

3. Honor Pad 9

Экран: диагональ 12.1, 2560x1600, IPS, 120 Гц

Процессор: Snapdragon 6 Gen 1

Память: 8 Гб / 128 Гб

Камера: 13 Мп

Батарея: 8300 мАч

Материал корпуса: металл

Цена: от 25 000 рублей

Плюсы: хорошая мощность, большая автономность, достойная оптика.

Минусы: нет слота для симкарты и GPS-модуля.

Honor Pad 9.

Компания Honor решила не стоять в стороне и выпустила недорогой планшет для повседневных задач. Внутри классического корпуса находится мощная начинка в виде чипа Snapdragon 6 Gen 1, аккумулятора на 8300 мАч, приятного IPS-дисплея, целых 8 стереодинамиков, приличных камер и большой памяти.

Все это обеспечивает достойную производительность, которой с запасом хватает не только для просмотра роликов или серфинга по сети, но и для комфортного прохождения игр. Пусть и с требовательными проектами могут возникнуть проблемы, но на средних настройках большая часть работает отлично.

4. Xiaomi Poco Pad

Экран: диагональ 12.1, 2560x1600, IPS, 120 Гц

Процессор: Snapdragon 7s Gen2

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камера: 8 Мп

Батарея: 10000 мАч

Материал корпуса: металл, стекло

Цена: от 28 000 рублей

Плюсы: отличная производительность, большой функционал, стильный дизайн.

Минусы: невысокая скорость зарядки.

Xiaomi Poco Pad.

Всем поклонникам универсальных планшетов, предназначенных для большого спектра задач, стоит обратить внимание на первое подобное устройство от суббренда Poco. Тут и приятный дизайн, и большой экран, и мощное железо, и длительная автономность, и все это по очень вкусной цене.

Производительности Xiaomi Poco Pad с запасом хватает для всего, от пролистывания социальных сетей до потной катки с друзьями. Даже требовательные проекты порадуют плавностью анимаций и низким коэффициентом мерцания дисплея. А в сочетании с емкой батареей девайс превращается в полноценное портативное игровое устройство.

5. Xiaomi Redmi Pad Pro

Экран: диагональ 12.1, 2560x1600, IPS, 120 Гц

Процессор: Snapdragon 7s Gen 2

Память: 6 Гб / 128 Гб

Камера: 8 Мп

Батарея: 10 000 мАч

Материал корпуса: металл

Цена: от 29 000 рублей

Плюсы: приличная производительность, стильный дизайн, огромный и яркий экран, отличный звук.

Минусы: медленная зарядка.

Xiaomi Redmi Pad Pro.

Данная модель выглядит намного дороже своей реальной стоимости за счет стильного алюминевого корпуса. Не ограничиваясь дизайном, Redmi Pad Pro может похвастаться целым набором прочих достоинств. Огромный дисплей с разрешением 2K QHD радует сочными цветами. Любителей съемок порадуют качественные камеры и надежная батарея с поддержкой быстрой зарядки.

Полный порядок и с производительностью. За мощность отвечают процессор Snapdragon 7s Gen 2 и 6 Гб оперативной памяти. В итоге получился отличный планшет для самых разных задач, включая активный гейминг, пусть и на средних настройках. На более требовательных проектах устройство может греться.

6. Xiaomi Pad 6

Экран: диагональ 11, 2880x1800, IPS, 144 Гц

Процессор: Snapdragon 870

Память: 6 Гб / 128 Гб

Камера: 13 Мп

Батарея: 8840 мАч

Материал корпуса: металл

Цена: от 35 000 рублей

Плюсы: сбалансированные характеристики, яркий экран, мощная автономность.

Минусы: нет сканера пальцев, нет поддержки LTE, нет слота microSD.

Xiaomi Pad 6. Фото digit.in

Очередной «топ за свои деньги» от китайского производителя. Относительно недорогой, но очень мощный планшет, который отлично подходит для каждодневного пользования. Данная модель выделяется ярким экраном, производительным железом и впечатляющей автономностью.

Работает Xiaomi Pad 6 на процессоре Snapdragon 870, что позволяет запускать даже требовательные игрушки без боязни зависнуть. Не забыли и о тех, кто предпочитает пользоваться стилусом и клавиатурой. За счет всего этого и отлично держащей заряд батарее аппарат можно смело брать в дальние поездки.

7. OnePlus Pad

Экран: диагональ 11.61, 2800x2000, IPS, 144 Гц

Процессор: Snapdragon 7s Gen 2

Память: 8 Гб / 128 Гб

Камера: 13 Мп

Батарея: 9510 мАч

Материал корпуса: металл

Цена: от 44 000 рублей

Плюсы: отличная производительность, громкий звук, стильный дизайн, идеальное соотношение «цена-качество».

Минусы: прошивка иногда тормозит и выдает баги, нет режима компьютера, камеры слабоваты.

OnePlus Pad. Фото mobilesyrup.com

Хорошо сбалансированный гаджет, справляющийся с самым широким спектром задач. Устройство идеально подходит для того, чтобы занять ребенка просмотром видео, рисованием или прохождением игр на максимальных настройках.

Крупный 144-герцовый IPS-дисплей выводит плавные анимации и сочные картинки. Мощное железо в сочетании с большой автономностью и быстрой зарядкой делают его отличным выбором для путешествий. Ну и дополняется все классическими фишками в виде поддержки стилуса и клавиатуры.

8. Huawei MatePad Pro 13.2

Экран: диагональ 13.2, 2880x1920, OLED, 144 Гц

Процессор: HiSilicon Kirin 9000W

Память: 12 Гб / 256 Гб

Камеры: 13+8 Мп

Батарея: 10 100 мАч

Материал корпуса: пластик

Цена: от 80 000 рублей

Плюсы: крутая производительность, красивый дизайн, шикарный экран, качественные аксессуары.

Минусы: нет Google-сервисов.

Huawei MatePad Pro 13.2.

Huawei MatePad Pro 13.2 — это мощный флагман от именитого производителя, полностью оправдывающий высокий ценник. Плюсов у девайса много и все они затмевают единственный недостаток в виде отсутствия сервисов Google. Стоит отметить огромный OLED-экран с разрешением 2K QuadHD и частотой обновления 144 Гц, пользоваться которым комфортно в любых условиях.

Также устройство может похвастаться крутым железом и приличной автономностью. Мощности достаточно, чтобы обеспечить плавную работу при любых нагрузках, включая активный гейминг на высоких настройках. Ну и дополняется все громкими стереодинамиками, хорошей оптикой, вместительным хранилищем, поддержкой стилуса и клавиатуры.

9. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Экран: диагональ 14.6, 2960x1848, Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Память: 12 Гб / 256 Гб

Камеры: 13+8 Мп

Батарея: 11 200 мАч

Материал корпуса: металл

Цена: от 127 000 рублей

Плюсы: приличные камеры, защита от воды, удобный стилус.

Минусы: в комплекте нет зарядника.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Фото theverge.com

Огромный ценник может отпугнуть. Но те, кто рискнут приобрести данную модель, точно не останутся разочарованными. Практически все характеристики устройства получились монструозными: 2X AMOLED-экран с 2K-разрешением, процессор Snapdragon 8 Gen 2, мощные камеры и емкий аккумулятор.

Заряда батареи хватает на десять часов автономной работы. В комплект входят стилус S Pen и функция DeX, включающая режим компьютера. Благодаря этому Galaxy Tab S9 Ultra щелкает задачи любой сложности словно орехи. Отличный вариант для тех, кто хотел насладиться прохождением игр на большом экране.

10. iPad Pro 12.9

Экран: диагональ 12.9, 2732x2048, OLED, 120 Гц

Процессор: Apple M2

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 10+12 Мп

Батарея: 10 994 мАч

Материал корпуса: металл

Цена: от 150 200 рублей

Плюсы: топовые характеристики, стильный дизайн, шикарный дисплей.

Минусы: нет разъема для наушников, аксессуары нужно покупать отдельно.

iPad Pro 12.9. Фото Karl Conrad

Ультрадорогой гаджет, предназначенный в первую очередь для работы, и только потом для развлечений. Внутри стильного корпуса с «яблочным» логотипом запрятана мощная начинка, которая одинаково эффективно запускает как профессиональные программы, так и различные тайтлы.

Внутри планшета от Apple установлен фирменный процессор Apple M2, интерфейс USB-C Thunderbolt 4 и качественные стереодинамики, обеспечивающие качественный звук. За чуткость и яркость изображения отвечает 13-дюймовый mini OLED-дисплей с высоким разрешением и опцией ProMotion. Кроме того, к модели можно подключить множество дополнительных примочек — например, Apple Pencil и Magic Keyboard. Хороший вариант для портативного гейминга.