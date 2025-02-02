10 лучших стиральных машин 2025 года

Незаменимый гаджет для любого дома.

Стиральная машина — незаменимый помощник для дома. Она есть в каждой российской семье. Страшно представить, как бы мы жили, если бы завтра все стиральные машины разом исчезли. Но еще более непростой вопрос — как правильно выбрать стиральную машину? Ведь хочется, чтобы она служила десятки лет, сама стирала, сушила и гладила, потребляя минимум воды и электроэнергии.

В этом топе мы собрали наиболее надежные и функциональные модели стиральных машин разных брендов и за разный бюджет.

10. Indesit IWSD 51051 CIS

Стоимость: 21 999 рублей

Где купить: магазин М.Видео

Indesit IWSD 51051 CIS.

Самый бюджетный вариант. Компактная стиральная машина глубиной 42 сантиметра. Рассчитана на максимальную загрузку до 5 килограммов сухого белья. Имеет восемь программ стирки, в том числе быструю стирку на 15 минут.

Есть режим EcoTime — машинка ускоряет стирку на 30% и уменьшает потребление воды на 40%. Здесь простой дизайн с механическими ручками для выбора режимов стирки, есть регулировки температуры воды и скорости отжима. Небольшой и удобный дисплей позволяет посмотреть время стирки. А надежный коллекторный двигатель можно дешево отремонтировать в случае поломки.

Из минусов: покупатели жалуются на шумный процесс стирки белья и пишут, что машинку сильно трясет при отжиме. Основные режимы стирки долгие по времени и составляют минимум 2 часа. В целом стиральная машина от Indesit неплохо выполняет свои функции, поэтому она подойдет людям, которые хотят купить недорогую стиральную машину с минимальным набором опций.

9. Beko WSPE6H616S

Стоимость: 31 000 рублей

Где купить: магазин DNS

Beko WSPE6H616S.

Узкая стиральная машинка, которая не займет много места, но сможет постирать за одну стирку до 6,5 килограмма белья. Она имеет современный дизайн с приятно сделанной шайбой для выбора программ стирки. Есть дисплей, на котором можно отрегулировать температуру воды и скорость отжима.

Также ваш смартфон может соединиться по Bluetooth с машиной, и вы сможете управлять настройками стирки и следить за временем ее завершения. В этой модели имеется система самоочистки барабана — вручную мыть его не нужно.

Также эта модель имеет современный инверторный мотор, но с ременным приводом, а не прямым. Имеется 15 программ стирки, в том числе гипоаллергенная, удаление шерсти домашних питомцев и экспресс-стирка.

Приятным бонусом стало наличие системы SteamCure, которая обрабатывает белье паром перед стиркой для лучшего удаления пятен. Правда, машинка достаточно шумная — ночью лучше не включать.

Это очень популярная модель среди покупателей. Но иногда владельцы жалуются на «глюки» электроники, лужи воды под машинкой и выход из строя инвертора.

8. ATLANT 70У1214-01

Стоимость: 33 799 рублей

Где купить: магазин DNS

ATLANT 70У1214-01.

Стиральная машина от белорусского бренда. Рассчитана на максимальную загрузку до 7 килограммов. Для стирки вам доступно 18 автоматических программ, в том числе «Стирка покрывал», «Постельное белье», «Детское белье» и «Джинсы».

Есть две быстрые программы на 15 и 60 минут, если нужно просто освежить белье или постирать не сильно грязные вещи. Сенсорными кнопками на экране вы можете регулировать температуру воды и отжим. В комплект поставки входит шланг с системой предотвращения протечек aquastop. В этой машинке установлен щеточный двигатель, а не современный инверторный.

Некоторые жалуются на неприятный запах от корпуса в первую неделю эксплуатации. Но большинство отзывов положительные: пользователи хвалят устройство за приятный дизайн с удобным экраном, за большое количество автоматических программ для стирки, а также за хорошее качество самой стирки.

7. LG F2J3NS0W

Стоимость: 36 799 рублей

Где купить: магазин DNS

LG F2J3NS0W.

Узкая стиральная машинка, в которую можно уместить до 6 килограммов белья за раз. Имеет 10 автоматических программ и оснащена инверторным двигателем с прямым приводом. Кстати, на инверторные двигатели LG дает гарантию 10 лет!

В этой «стиралке» есть запатентованная система «Шесть движений заботы», которая есть на всех машинках LG. Для каждого режима стирки, а также для каждого этапа стирки предусмотрен свой алгоритм вращения барабана, что дает более качественный процесс стирки и отжима белья.

Машинка имеет небольшой набор программ для стирки, из особенного можно выделить только обработку белья паром. Это начальная модель в линейке LG, поэтому у нее простой дизайн, но имеется удобный дисплей для регулировки температуры воды и скорости отжима.

Машинки LG на сегодняшний день считаются одними из самых надежных за счет хорошей электроники и качественных инверторных двигателей. Это выбор для тех, кто готов выложить чуть больше денег за известный бренд и проверенное качество.

6. Nordfrost i-DDQ4 7120 W

Стоимость: 45 999 рублей

Где купить: магазин DNS

Nordfrost i-DDQ4 7120 W.

Машина с заявленной загрузкой до 7 килограммов. Она не займет много места в вашей ванной комнате. В машинке имеется 12 программ, в том числе и быстрая стирка на 15 минут. Разнообразие программ не такое большое, но чаще всего хватает и трех стандартных программ для стирки хлопка, шерсти и синтетики.

Плюс этой машинки в том, что в ней установлен инверторный двигатель, который более износостойкий и менее шумный, чем щеточный. Также эта машинка оснащена прямым приводом — он, как правило, более надежный, чем ременной. Кстати, двигатель стоит такой же, как и в машинках фирмы LG. Бак разборный, комплектующие, в основе своей, — как в машинках LG. Так что не стоит бояться: устройство легко ремонтируется, а комплектующие всегда есть в наличии.

5. Haier HW80-B14979

Стоимость: 62 999 рублей

Где купить: магазин М.Видео

Haier HW80-B14979.

Эта модель представлена на нашем рынке в двух цветах: серебристом и белом. У нее большой и стильный тонированный люк для загрузки белья, а также стильная черная панель управления с цветным экраном ColorAndTouch. На этой модели стоит инверторный мотор DirectMotion с пожизненной гарантией. Машинка обладает 14 программами стирки, из которых можно выделить «Уф-обработку», «Пуховые вещи», «Детскую стирку», «Обработку паром».

Пользователи жалуются, что в течение первого года машина начинает течь, глючит электроника, а также у одного пользователя сломался подшипник барабана. Но в общей массе отзывы хорошие, машинка продается достаточно времени, чтобы говорить о хорошей надежности. А небольшой процент брака существует у любой фирмы и модели. Здесь вы больше платите за современные инновации и функции — в этом плане данная модель от Haier вас ничуть не разочарует.

4. LG TW4V9RD9E

Стоимость: 85 999 рублей

Где купить: магазин DNS

LG TW4V9RD9E.

Большая машинка, вмещающая до 10,5 килограмма белья. Имеет в себе функцию сушки — можно сказать, вы покупаете два устройства по цене одного. Просушить за один раз можно до 7 киллограммов белья. Является одной из топовых в линейке LG, поэтому имеет все функции для идеального результата стирки: «пузырьковый барабан», инверторный мотор, технологию «Шесть движений заботы», систему «AI DD» для автоматического определения типа ткани.

Также у этой машинки есть функция автоматического дозирования средства для стирки — вы просто засыпаете любое количество порошка, и машинка сама определяет, сколько его нужно для стирки. Имеет 14 программ для стирки, в том числе «Стирку за 14 минут», «TurboWash» за 39 минут и режим освежения белья без стирки. Также есть управление со смартфона и дозагрузка белья во время стирки. Если вы любите все самое технологичное — этот вариант для вас.

3. Bosch WGA2540XME

Стоимость: 98 799 рублей

Где купить: магазин DNS

Bosch WGA2540XME.

Стиральная машина от всем известного немецкого бренда. Для многих Bosch — синоним слова «надежность». Данная модель может вместить в себя до 10 килограммов белья. Машинка справляется с 16 различными типами пятен, а 9 программ стирки помогут вам получить идеально чистое белье. Кроме того, машинка имеет функцию освежения паром, систему от протечек AquaStop, а также быстрые стирки на 15 и 30 минут. Есть даже режим стирки занавесок.

В плане внешнего вида это все тот же строгий, консервативный дизайн, качественные материалы и сборка. Машинка достаточная тихая, а за счет большого веса она издает минимум вибраций при отжиме. У нее нет навороченных цветных дисплеев или встроенных уф-ламп, но Bosch ценят за надежность, высокое качество стирки и знаменитый «шильдик» на передней панели.

2. Haier HWD100-B14979

Стоимость: 92 999 рублей

Где купить: магазин М.Видео

Haier HWD100-B14979.

Топовая стиральная машина от китайского производителя Haier c функцией сушки. К тому же она очень вместительная — 10 килограммов белья в режиме стирки, 6 килограммов в режиме сушки. Эта машинка имеет футуристичный дизайн с черной панелью на передней части. На панели расположился красивый дисплей, а также множество сенсорных кнопок для управления программами стирки и их настройкой. Очень приятная на ощупь шайба выбора режимов стирки добавляет дороговизны и премиальности стиральной машине.

Имеет 14 режимов стирки. Из уникальных программ можно выделить обработку ультрафиолетом, а также обработку паром. Система i-refresh поможет освежить вещи паром, не стирая их. У режима сушки тоже есть несколько уровней: вы можете слегка просушить вещи, чтобы в процессе глажки вещи были чуть влажными. Можно включить режим максимальной сушки, после которой можно не гладить вещи — просто повесьте их на вешалку или положите в шкаф.

1. Asko W2084.W/3

Стоимость: 112 900 рублей

Где купить: магазин М.Видео

Asko W2084.W/3.

Лидер нашего рейтинга, машинка премиального шведского бренда с богатой историей. Большая, с возможностью загрузки белья до 8 килограммов. Премиальный внешний вид соответствует возможностям. Машинка имеет функцию антисминания, которая после стирки еще два часа вращает барабан, чтобы белье не нужно было гладить. Также она сама определяет, сколько порошка нужно использовать для конкретной стирки.

Машинка весит 75 килограммов — за счет этого она практически не раскачивается при отжиме и очень тихо работает в режиме стирки. И если вы готовы отдать такие деньги за стиральную машину — поверьте, она «отработает» каждый ваш рубль.