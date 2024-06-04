10 лучших ультрабуков на любой кошелек — от бюджетных до элитных

Когда важна не только производительность, но и компактность с легкостью.

В современных гаджетах ценится не только производительность и стильный дизайн, но и компактность. Специально для этого и придумали ультрабуки, которые сочетают в себе все эти вещи. Собрали десять лучших моделей 2024 года.

1. Lenovo Ideapad 3 14Ada05

Плюсы: легкий вес, компактные габариты, настраиваемый интерфейс.

Минусы: средний экран.

Lenovo Ideapad 3 14Ada05. Фото Мегамаркет

Относительно дешевый гаджет, который тем не менее может похвастаться всеми тремя главными достоинствами ультрабуков: легкость, компактность и производительность. При активном использовании заряда хватает примерно на полдня. Но это не проблема, ведь заряжается все очень быстро.

Такого набора достоинств хватает, чтобы многие приложения и игры запускались и работали без тормозов и подвисаний. А вот экран, конечно, мог бы быть получше: изображения получаются не яркими, тусклыми, да и в солнечную погоду работать сильно неудобно. Но в остальном это хороший вариант за небольшие деньги.

2. Infinix InBook X3 Plus

Плюсы: достойная автономность, FHD-вебкамера, быстрая зарядка.

Минусы: шумная система охлаждения.

Infinix InBook X3 Plus. Фото brunofuga.adv.br

Приятный ультрабук, который привлекает внимание небольшими размерами, вкусной ценой и приличными параметрами. За красивую картинку отвечает IPS-экран с тонкими рамками и FullHD разрешением. Запаса производительности хватает и для рабочих программ, и для работы в интернете.

К этому прилагаются достойная автономность, множество разъемов и портов, стереодинамики и FHD-вебкамера. И все это добро весит жалкие 1,65 кг, а толщина корпуса достигает лишь 14,9 мм. Отличный гаджет, который занимает мало места.

3. Ninkear N14 Pro

Плюсы: достойная производительность, богатая комплектация, крепкая сборка.

Минусы: слабая автономность, шумные кулеры, нет выделенной видеокарты.

Ninkear N14 Pro. Фото niuxtech.lt

Ультрабук Ninkear N14 Pro словно создан для людей, которым не сидится дома. А все из-за 1,5 кг веса и толщины в 17 мм в сложенном виде. Столь компактные параметры достигаются за счет небольшого экрана и пластикового корпуса. Но, несмотря на размеры, начинка у гаджета получилась очень даже ничего.

Тут и приличный чип Intel Core i7-11390H, и средний дисплей, и куча памяти, и тихая клавиатура с подсветкой, и несколько разъемов. А еще в комплекте с блоком питания идут беспроводная мышь и коврик. Для прохождения ААА-тайтлов лэптоп не подойдет, но со своими задачами справляется отлично.

4. Huawei MateBook D14

Плюсы: отличная автономность, хорошая производительность.

Минусы: средний экран, нет возможности подключиться к сети по кабелю.

Huawei MateBook D14. Фото irk.tehnomaks.ru

Сбалансированное устройство, идеально подходящее для работы с документами, просмотра фильмов и листания соцсетей. Для этого в ноутбуке есть все необходимое: яркий экран, приличное железо, впечатляющая автономность.

Быстрая и плавная работа обеспечивается не только Intel i3-1215U и 8 Гб ОЗУ, но и шустрым SSD-накопителем на 256 Гб. На месте и прочие фишки в виде множества портов, HD-камеры и поддержки технологии SuperHub для быстрой передачи данных. Все это превращает Huawei MateBook D14 в достойный аппарат.

5. Tecno MegaBook T1

Плюсы: стильный дизайн, продвинутая система охлаждения.

Минусы: для своей цены существенных недостатков нет.

Tecno MegaBook T1. Фото digit.in

Tecno выпускает не только бюджетные смартфоны, но и сбалансированные ультрабуки. Модель MegaBook T1 — один из лучших выборов для офисной работы, учебы или программирования. Стильный внешний вид с алюминиевым клиновидным корпусом сочетается с приятными характеристиками.

Внушительная автономность, четкий экран, огромный запас памяти, быстрая зарядка, продвинутая система охлаждения — всего этого хватит для любых дел. Мощности хватит даже для гейминга. Отличная альтернатива дорогим устройствам.

6. Honor MagicBook 14

Плюсы: эргономичный дизайн, хорошая производительность, быстрая зарядка.

Минусы: при высокой нагрузке быстро греется и шумит, не самый удобный интерфейс, материал корпуса слишком маркий.

Honor MagicBook 14. Фото Honor

По многих характеристикам это стандартный лэптоп от Honor. Тем не менее ультрабук выделяется целым набором достоинств. Тут и качественная сборка, и металлический корпус, и яркий экран, и тихая клавиатура с подсветкой. Мощности и автономности спокойно хватает, чтобы выполнить все рабочие задачи.

Более того, расслабиться и отдохнуть с ним также получится, поскольку MagicBook 14 тянет многие игры, пусть и не на максимальных настройках. Единственное, материал корпуса получился слишком марким, из-за чего его нужно постоянно протирать. Но в остальном это отличный вариант по соотношению цена — качество.

7. Maibenben P429

Плюсы: высокая производительность, много памяти, быстрая зарядка.

Минусы: модель не для активного гейминга, многие игры потянет только на средних и минимальных настройках.

Maibenben P429. Фото Maibenben

Maibenben P429 — отличный ультрабук для повседневного использования, но явно не для активного гейминга. Модель сочетает в себе компактные габариты, приятный дизайн и мощное железо. Чтобы удостовериться в производительности, достаточно посмотреть на характеристики: процессор Intel Core i5-12450H, SSD на 512 Гб и расширяемая до 64 Гб оперативная память. Впрочем, из-за слабой видеокарты поиграть в новинки получится лишь на минимальных настройках.

А вот с другими задачами аппарат справляется с легкостью: и с оформлением документации, и с просмотром сериалов, и с более тяжелыми операциями типа монтажа видео или 3D-рендеринга. А еще пользователей обрадует то, что компания сохраняет гарантию, даже если устройство апгрейдили.

8. Xiaomi RedmiBook 16

Плюсы: хорошая производительность, удобная клавиатура, качественная сборка.

Минусы: не расширяемая оперативная память, посредственная камера.

Xiaomi RedmiBook 16. Фото Xiaomi

Обновленный Xiaomi RedmiBook 16 может похвастаться не только отличными характеристиками, но и приятным экраном и большим запасом автономности. К тому же из-за тонкого цельнометаллического корпуса и легкого веса устройство занимает минимум места и его удобно брать с собой куда-либо.

Повышенная производительность обеспечивается процессором Intel Core i5-13500H, 16 Гб оперативной и 512 Гб внутренней памяти. Сбоку находится множество портов, включая USB-A, USB-C, HDMI и миниджек для наушников.

9. ASUS ZenBook 14X

Плюсы: высокая производительность, OLED-дисплей, приятная клавиатура.

Минусы: средняя автономность, нельзя добавить оперативную память.

ASUS ZenBook 14X. Фото ASUS

Настоящее олицетворение мощи, которое запрятано в глубине небольшого корпуса. Среди фишек ZenBook 14X выделяется OLED-дисплей, радующий глаза яркими цветами и крутой картинкой. Встроенное железо может справиться с несколькими задачами одновременно, даже с требовательными программами.

Отдельно стоит выделить графический процессор Intel Iris Xe Graphics. Благодаря ему гаджет выдает отличную графику и получает возможность запускать графически интенсивные приложения — например, фото- и видеоредакторы. Поэтому даже в дороге можно не отвлекаться от работы или развлечений.

10. MacBook Air 15

Плюсы: большой дисплей, высокая производительность, приятные тактильные ощущения, почти не греется даже при сильных нагрузках.

Минусы: яркости экрана порой не хватает, магнитная зарядка MagSafe не слишком быстрая, верхняя «челка» занимает часть дисплея, мало портов.

MacBook Air 15. Фото tisuperet.live/product_details/26677472.html

На данный момент MacBook Air 15 — это самый мощный ультрабук от Apple. Этот премиальный аппарат впечатляет каждым своим элементом — от небольших габаритов и веса до приятного дизайна и производительности. Все это сполна оправдывает внушительный ценник.

Это универсальная модель, где нашлось место для четкого дисплея, шустрого чипа и солидной автономности. Работать на нем очень удобно благодаря продуманной оболочке и повышенной бесшумности. Более того, на одном экране можно использовать сразу несколько окон, а если этого мало, то гаджет поддерживает подключение до двух внешних дисплеев. Пользоваться им — одно удовольствие.