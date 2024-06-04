В современных гаджетах ценится не только производительность и стильный дизайн, но и компактность. Специально для этого и придумали ультрабуки, которые сочетают в себе все эти вещи. Собрали десять лучших моделей 2024 года.
Экран: диагональ 14, 1920x1080, IPS
Процессор: AMD Ryzen 5 3500U
Память: 8 Гб / 512 Гб
Аккумулятор: 45 Вт·ч
Материал корпуса: пластик
Стоимость: от 32 300 рублей
Плюсы: легкий вес, компактные габариты, настраиваемый интерфейс.
Минусы: средний экран.
Относительно дешевый гаджет, который тем не менее может похвастаться всеми тремя главными достоинствами ультрабуков: легкость, компактность и производительность. При активном использовании заряда хватает примерно на полдня. Но это не проблема, ведь заряжается все очень быстро.
Такого набора достоинств хватает, чтобы многие приложения и игры запускались и работали без тормозов и подвисаний. А вот экран, конечно, мог бы быть получше: изображения получаются не яркими, тусклыми, да и в солнечную погоду работать сильно неудобно. Но в остальном это хороший вариант за небольшие деньги.
Экран: диагональ 15,6, 1920х1080, IPS
Процессор: Intel Core i3 1215U
Память: 8 Гб / 256 Гб
Аккумулятор: 50 Вт·ч
Материал корпуса: металл
Стоимость: от 43 000 рублей
Плюсы: достойная автономность, FHD-вебкамера, быстрая зарядка.
Минусы: шумная система охлаждения.
Приятный ультрабук, который привлекает внимание небольшими размерами, вкусной ценой и приличными параметрами. За красивую картинку отвечает IPS-экран с тонкими рамками и FullHD разрешением. Запаса производительности хватает и для рабочих программ, и для работы в интернете.
К этому прилагаются достойная автономность, множество разъемов и портов, стереодинамики и FHD-вебкамера. И все это добро весит жалкие 1,65 кг, а толщина корпуса достигает лишь 14,9 мм. Отличный гаджет, который занимает мало места.
Экран: диагональ 14,1, 1920x1080, IPS
Процессор: Intel Core i7-11390H
Память: 16 Гб / 512 Гб
Аккумулятор: 4300 мАч
Материал корпуса: металл, пластик
Стоимость: от 48 000 рублей
Плюсы: достойная производительность, богатая комплектация, крепкая сборка.
Минусы: слабая автономность, шумные кулеры, нет выделенной видеокарты.
Ультрабук Ninkear N14 Pro словно создан для людей, которым не сидится дома. А все из-за 1,5 кг веса и толщины в 17 мм в сложенном виде. Столь компактные параметры достигаются за счет небольшого экрана и пластикового корпуса. Но, несмотря на размеры, начинка у гаджета получилась очень даже ничего.
Тут и приличный чип Intel Core i7-11390H, и средний дисплей, и куча памяти, и тихая клавиатура с подсветкой, и несколько разъемов. А еще в комплекте с блоком питания идут беспроводная мышь и коврик. Для прохождения ААА-тайтлов лэптоп не подойдет, но со своими задачами справляется отлично.
Экран: диагональ 14, 1920x1200, IPS
Процессор: Intel i3-1215U
Память: 8 Гб / 256 Гб
Аккумулятор: 42 Вт·ч
Материал корпуса: металл
Стоимость: от 48 000 рублей
Плюсы: отличная автономность, хорошая производительность.
Минусы: средний экран, нет возможности подключиться к сети по кабелю.
Сбалансированное устройство, идеально подходящее для работы с документами, просмотра фильмов и листания соцсетей. Для этого в ноутбуке есть все необходимое: яркий экран, приличное железо, впечатляющая автономность.
Быстрая и плавная работа обеспечивается не только Intel i3-1215U и 8 Гб ОЗУ, но и шустрым SSD-накопителем на 256 Гб. На месте и прочие фишки в виде множества портов, HD-камеры и поддержки технологии SuperHub для быстрой передачи данных. Все это превращает Huawei MateBook D14 в достойный аппарат.
Экран: диагональ 14,1, 1920x1080, IPS
Процессор: Intel Core i5-1155G7
Память: 16 Гб / 512 Гб
Аккумулятор: 75 Вт·ч
Материал корпуса: металл
Стоимость: от 48 000 рублей
Плюсы: стильный дизайн, продвинутая система охлаждения.
Минусы: для своей цены существенных недостатков нет.
Tecno выпускает не только бюджетные смартфоны, но и сбалансированные ультрабуки. Модель MegaBook T1 — один из лучших выборов для офисной работы, учебы или программирования. Стильный внешний вид с алюминиевым клиновидным корпусом сочетается с приятными характеристиками.
Внушительная автономность, четкий экран, огромный запас памяти, быстрая зарядка, продвинутая система охлаждения — всего этого хватит для любых дел. Мощности хватит даже для гейминга. Отличная альтернатива дорогим устройствам.
Экран: диагональ 14, 1920x1080, IPS
Процессор: AMD Ryzen 5 5500U
Память: 8 Гб / 512 Гб
Аккумулятор: 56 Вт·ч
Материал корпуса: металл
Стоимость: от 49 000 рублей
Плюсы: эргономичный дизайн, хорошая производительность, быстрая зарядка.
Минусы: при высокой нагрузке быстро греется и шумит, не самый удобный интерфейс, материал корпуса слишком маркий.
По многих характеристикам это стандартный лэптоп от Honor. Тем не менее ультрабук выделяется целым набором достоинств. Тут и качественная сборка, и металлический корпус, и яркий экран, и тихая клавиатура с подсветкой. Мощности и автономности спокойно хватает, чтобы выполнить все рабочие задачи.
Более того, расслабиться и отдохнуть с ним также получится, поскольку MagicBook 14 тянет многие игры, пусть и не на максимальных настройках. Единственное, материал корпуса получился слишком марким, из-за чего его нужно постоянно протирать. Но в остальном это отличный вариант по соотношению цена — качество.
Экран: диагональ 14, 2240x1400, IPS
Процессор: Intel Core i5-12450H
Память: 8 Гб / 512 Гб
Аккумулятор: 62 Вт·ч
Материал корпуса: металл, пластик
Стоимость: от 50 000 рублей
Плюсы: высокая производительность, много памяти, быстрая зарядка.
Минусы: модель не для активного гейминга, многие игры потянет только на средних и минимальных настройках.
Maibenben P429 — отличный ультрабук для повседневного использования, но явно не для активного гейминга. Модель сочетает в себе компактные габариты, приятный дизайн и мощное железо. Чтобы удостовериться в производительности, достаточно посмотреть на характеристики: процессор Intel Core i5-12450H, SSD на 512 Гб и расширяемая до 64 Гб оперативная память. Впрочем, из-за слабой видеокарты поиграть в новинки получится лишь на минимальных настройках.
А вот с другими задачами аппарат справляется с легкостью: и с оформлением документации, и с просмотром сериалов, и с более тяжелыми операциями типа монтажа видео или 3D-рендеринга. А еще пользователей обрадует то, что компания сохраняет гарантию, даже если устройство апгрейдили.
Экран: диагональ 16, 2560x1600, IPS
Процессор: Intel Core i5-13500H
Память: 16 Гб / 512 Гб
Аккумулятор: 72 Вт·ч
Материал корпуса: металл
Стоимость: от 62 000 рублей
Плюсы: хорошая производительность, удобная клавиатура, качественная сборка.
Минусы: не расширяемая оперативная память, посредственная камера.
Обновленный Xiaomi RedmiBook 16 может похвастаться не только отличными характеристиками, но и приятным экраном и большим запасом автономности. К тому же из-за тонкого цельнометаллического корпуса и легкого веса устройство занимает минимум места и его удобно брать с собой куда-либо.
Повышенная производительность обеспечивается процессором Intel Core i5-13500H, 16 Гб оперативной и 512 Гб внутренней памяти. Сбоку находится множество портов, включая USB-A, USB-C, HDMI и миниджек для наушников.
Экран: диагональ 14,5, 2880x1800, OLED
Процессор: Intel Core i5-13500H
Память: 16 Гб / 512 Гб
Аккумулятор: 70 Вт·ч
Материал корпуса: металл
Стоимость: от 123 000 рублей
Плюсы: высокая производительность, OLED-дисплей, приятная клавиатура.
Минусы: средняя автономность, нельзя добавить оперативную память.
Настоящее олицетворение мощи, которое запрятано в глубине небольшого корпуса. Среди фишек ZenBook 14X выделяется OLED-дисплей, радующий глаза яркими цветами и крутой картинкой. Встроенное железо может справиться с несколькими задачами одновременно, даже с требовательными программами.
Отдельно стоит выделить графический процессор Intel Iris Xe Graphics. Благодаря ему гаджет выдает отличную графику и получает возможность запускать графически интенсивные приложения — например, фото- и видеоредакторы. Поэтому даже в дороге можно не отвлекаться от работы или развлечений.
Экран: диагональ 15,3, 2880x1864, IPS
Процессор: Apple M2
Память: 8 Гб / 256 Гб
Аккумулятор: 66 Вт·ч
Материал корпуса: металл
Стоимость: от 139 500 рублей
Плюсы: большой дисплей, высокая производительность, приятные тактильные ощущения, почти не греется даже при сильных нагрузках.
Минусы: яркости экрана порой не хватает, магнитная зарядка MagSafe не слишком быстрая, верхняя «челка» занимает часть дисплея, мало портов.
На данный момент MacBook Air 15 — это самый мощный ультрабук от Apple. Этот премиальный аппарат впечатляет каждым своим элементом — от небольших габаритов и веса до приятного дизайна и производительности. Все это сполна оправдывает внушительный ценник.
Это универсальная модель, где нашлось место для четкого дисплея, шустрого чипа и солидной автономности. Работать на нем очень удобно благодаря продуманной оболочке и повышенной бесшумности. Более того, на одном экране можно использовать сразу несколько окон, а если этого мало, то гаджет поддерживает подключение до двух внешних дисплеев. Пользоваться им — одно удовольствие.