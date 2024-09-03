Чем iPhone 16 будет отличаться от iPhone 15 — все инсайды и слухи

Пожалуй, самое заметное нововведение в дизайне iPhone 16 — это новое расположение камер.

Уже 9 сентября Apple официально представит iPhone 16. И хотя больших отличий нового поколения от предыдущего ожидать не приходится, но ведь чем-то iPhone 16 будет отличаться от iPhone 15? Как раз и рассказываем чем.

iPhone 16 будет визуально отличаться от iPhone 15

Предполагаемый дизайн iPhone 16.

Как минимум в дизайне отличия уже есть. Согласно инсайдам, iPhone 16 будет иметь новый дизайн с вертикальными камерами, кнопкой действия и кнопкой захвата, что визуально и функционально отличит его от iPhone 15.

А вот различий на передней панели телефона не предвидится. Дисплей с более высокой частотой обновления экрана по-прежнему получат только Pro-модели. На iPhone 16 установили тот же 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 60 Гц и динамическим экраном Dynamic Island, который будет немного ярче.

iPhone 16 получит процессор A18

A18. Фото phonearena.com

Еще одно ключевое различие между iPhone 15 и iPhone 16. Новый смартфон получит процессор A18, в то время как в iPhone 15 используется чип A16 от iPhone 14 Pro. Новый процессор был специально разработан под искусственный интеллект, на который Apple возлагает большие надежды.

Производительность iPhone 16 повысится еще больше за счет увеличения объема оперативной памяти с 6 гигабайт до 8 гигабайт.

Камеры практически не изменятся: на iPhone 16 будет установлена та же 48-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с поддержкой макросъемки, а также 12-мегапиксельная селфи-камера. Однако из-за внедренной в A18 улучшенной обработки изображений (ISP) iPhone 16 должен обеспечить чуть лучшее качество фотографий и видео.

Также сообщается, что вертикально расположенные камеры на iPhone 16 могут позволить пользователям вести 3D / пространственную видеозапись, которая в настоящее время доступна только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

И iPhone 16, и iPhone 15 будут поддерживать iOS 18, но iPhone 16 обеспечит улучшенное взаимодействие с возможностями Apple Intelligence, включая улучшенную Siri с интеграцией ChatGPT. При запуске ожидаются дополнительные функции искусственного интеллекта, эксклюзивные для iPhone 16.

В дизайне iPhone 16 Pro не будет существенных изменений, но будет новая кнопка

Предполагаемые цвета и дизайн iPhone 16 Pro.

Существенных изменений в дизайне iPhone 16 Pro не предвидится. А вот что касается размеров, инсайдеры утверждают, что iPhone 16 Pro получит экран с диагональю 6,3 дюйма, в то время как в iPhone 15 Pro размер экрана составляет 6,1 дюйма. Таким образом, iPhone 16 Pro будет чуть больше предшественника.

А вот что точно будет отличать iPhone 16 Pro, если мы говорим о дизайне, так это добавление кнопки Capture, которая будет расположена рядом с кнопкой включения. Нажатие новой функциональной кнопки наполовину активирует автофокус, а полное нажатие сделает снимок. А если вы проведете пальцем по кнопке, то сможете увеличивать и уменьшать масштаб во время съемки.

iPhone 16 Pro откажется от синего титана в пользу нового цветового решения

Новый цвет iPhone 16 в реальности.

iPhone 15 Pro доступен в четырех уникальных титановых цветах: в белом, черном, натуральном (сером) и синем цветах. По словам инсайдеров, iPhone 16 Pro откажется от синего титана в пользу нового цветового решения Desert Titanium — глубокого золотого цвета, который некоторые путают с бронзовым оттенком.

iPhone 16 Pro будет иметь процессор A18 Pro

iPhone 15 Pro оснащен чипом A17 Pro, в то время как на iPhone 16 Pro будет установлен процессор A18. Увеличения оперативной памяти в iPhone 16 Pro не планируется. Обе модели, вероятно, будут иметь 8 гигабайт.

Но Apple может отказаться от минимального объема встроенной памяти в 128 ГБ, предложив 256 ГБ в качестве минимума для iPhone 16 Pro.

Новый 48-мегапиксельный « ширик » на iPhone 16 Pro

Расположение новой кнопки Capture на iPhone 16 Pro обведено красным. Фото gsmarena.com

Согласно, опять же, инсайдерам, iPhone 16 Pro получит сверхширокоугольный объектив на 48 мегапикселей, что является серьезным улучшением по сравнению с 12-мегапиксельным шириком на iPhone 15 Pro.

А основная камера в 48 мегапикселей получит обновленный датчик, который способен захватывать больше света и улучшать качество цвета на фотографиях.

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Презентация Apple начнется 9 сентября в 20.00 по мск, так что проверим все инсайды на деле. Хотя редко когда инсайды, касаемые Apple, не сходятся.