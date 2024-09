PlayStation 5 Pro: все за и против покупки консоли

Противоречивая консоль с противоречивой ценой.

Анонс PlayStation 5 Pro вызвал противоречивую реакцию. Конечно, консоль оказалась хороша, но не настолько, как хотелось бы, и уж точно не за такой ценник. Что не так с «прошкой» — и что все-таки получилось? Давайте посмотрим.

О хорошем

Повышенная мощность

Благодаря колдовству инженеров Sony видеочип PS5 Pro будет аж на 45% производительнее видеочипа в обычной версии. Это поможет добиться качества картинки еще лучше, чем в режиме «Качество» — и одновременно получить 60 FPS.

Теоретически геймерам больше не придется выбирать между красивой графикой и плавным геймплеем, по крайней мере в поддерживаемых играх вроде The Last of Us Part 2 или Hogwarts Legacy. Всего на запуске таких игр будет 40-50.

Кроме того, игроки смогут насладиться улучшенным рейтрейсингом и воспользоваться алгоритмом апскейлинга PSSR — некоторые эксперты уже сейчас утверждают, что он может стать столь же востребованным как DLSS на компьютерах с видеокартами NVIDIA.

Sony Game Boost

Как известно, на PS5 можно играть в игры предыдущего поколения. Справедливо это и для «прошки». Но есть нюанс. Благодаря технологии Game Boost многие старые игры будут работать быстрее и в более высоком разрешении.

Вместительный SSD

PlayStation 5 Pro сможет похвастаться внушительным объемом памяти — целых 2 терабайта! Теперь свободное место будет заканчиваться медленнее, а удалять игры ради «тяжелых» новинок придется реже.

Дизайн

Полоски на панели консоли выглядят необычно и привлекают взгляд — особенно если вам нравится фирма Adidas.

О плохом

Старый процессор

Прокачанный видеочип и два терабайта на диске — это хорошо. Но что насчет процессора? А он остался тем же, хотя 2020 год был уже давно. И это печально — уже сейчас эксперты замечают, что требовательным играм вроде GTA 6 мощности может и не хватить, по крайней мере для обещанного режима 4К/60 FPS.

Бедная комплектация

В PS5 Pro не будет встроенного дисковода. Что делать, если скопилась внушительная коллекция дисков, которые вы хотите использовать на новенькой консоли? Разумеется, купить внешний дисковод — он стоит 80 долларов и прибавит к вашей PlayStation весьма уродливый «горб». Можете заодно прикупить и вертикальную подставку — ее в комплекте тоже не будет.

Цена

Мы переходим к главной проблеме PlayStation 5 Pro, вызвавшей самое большое количество критики — ее цене. Сейчас цифровая версия оригинальной консоли стоит 450 долларов на все том же официальном сайте. А вот за PlayStation 5 попросят 700 долларов, то есть ее стоимость выросла более чем на треть.

Между тем в западном мире невысокая стоимость приставок в сравнении с игровыми ПК является одним из основных преимуществ консольного гейминга. Неудивительно, что основная аудитория осталась в недоумении.

«За что я должен отдавать столько денег, ведь даже на презентации показали игры, которые и без того выглядели хорошо и работали быстро?» — вопрошает один из комментаторов на Reddit.

И поспорить с ним трудно. Конечно, на свете хватает обеспеченных геймеров, которые готовы накинуть две-три сотни «зеленых» даже за небольшое улучшение. Но хватит ли их для того, чтобы окупить все затраты Sony на новую версию?