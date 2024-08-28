10 лучших смартфонов для школьников и студентов

Лучшим подарком для школьника или студента может стать не только ноутбук или ПК, но и телефон.

Совсем скоро начнется новый учебный год и тысячи школьников и студентов отправятся в школу и университеты. А помочь в учебе может правильно подобранный смартфон. Собрали список из десяти отличных вариантов.

1. Infinix NOTE 40

Экран: диагональ 6,78, 2436x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 32 Мп / 108+2+0.8 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Цена: от 20 000 рублей

Плюсы: стильный дизайн, богатый функционал, нет троттлинга.

Минусы: нет оптической стабилизации, нет 3.5-мм миниджека.

Infinix NOTE 40.

Одна из лучших моделей во всей линейке Infinix заслуженно занимает первое место. Перечислять достоинства NOTE 40 можно долго, а недостатки настолько незначительны, что на них можно не обращать внимания. Тут и приятный AMOLED-дисплей, и прокачанный процессор, и качественный блок камер.

Из прочих фишек выделяются достойная автономность, беспроводная зарядка, стереодинамики JBL, защита от влаги и пыли. Всего этого с запасом хватает, чтобы обеспечить шуструю работу системы. Летать будут любые приложения, будь то учебные, рабочие или требовательные игры, пусть и на средних настройках.

2. Realme C51

Экран: диагональ 6,74, 1600x720, IPS, 90 Гц

Процессор: Unisoc Tiger T612

Память: 4 Гб / 128 Гб

Камеры: 5 Мп / 50+0.08 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик

Цена: от 10 000 рублей

Плюсы: хорошая производительность, низкая цена.

Минусы: слабая фронтальная камера.

Realme C51.

Один из лучших ультрабюджетников на рынке, прекрасно справляющийся со всеми необходимыми задачами. Это универсальный смартфон, одинаково хорошо подходящий как для просмотра образовательных роликов, так и для чтения книг. Для этого тут установлены неплохой экран, приличный процессор, емкая батарея.

Из прочих достоинств аппарата выделяются сканер отпечатков, модуль NFC, быстрая зарядка, поддержка двум сим-карт и собственная прошивка. За очень вкусную цену ребенок или студент получает приятный гаджет, которым не стыдно пользоваться и который будет не сильно жалко в случае поломки или потери.

3. Tecno SPARK 10

Экран: диагональ 6,56, 1612x720, IPS, 90 Гц

Процессор: MediaTek Helio G37

Память: 8 Гб / 128 Гб

Камеры: 8 Мп / 50+0.08 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик, кожа

Цена: от 10 000 рублей

Плюсы: стильный дизайн, качественное железо, доступная стоимость.

Минусы: медленная зарядка, не тянет требовательные игры.

Tecno SPARK 10. Фото YouTube-канал Megalite Unboxing.

Очередной «топ за свои деньги» из ультрабюджетного сегмента от стремительно развивающегося бренда Tecno. Без лишней переплаты школьник или студент получает сбалансированный телефон, который отлично себя проявляет в разных ситуациях. А главное, мощная начинка скрыта за красивым дизайном.

Благодаря качественному железу смартфон шустрый, быстро и плавно работает, запускает все нужные приложения, хорошо снимает и приятно звучит. Безусловно, требовательные игры на нем не покатаешь, но и гаджет предназначается для учебы, а не для гейминга. Идеальное сочетание цены и качества.

4. Xiaomi Qin F22 Pro

Экран: диагональ 3.54, 640x960, IPS, 60 Гц

Процессор: MediaTek Helio G85

Память: 4 Гб / 64 Гб

Камеры: 8 Мп / 2 Мп

Батарея: 2150 мАч

Материал корпуса: пластик

Цена: от 15 000 рублей

Плюсы: высокая производительность для кнопочника, качественная сборка.

Минусы: батарея слабовата, нет кнопок регулировки громкости.

Xiaomi Qin F22 Pro.

Далеко не все родители, чьи дети ходят в начальные классы, горят желанием покупать им смартфоны. Но в то же время всем хочется, чтобы ребенок постоянно был на связи. В этом случае идеально подойдет кнопочный телефон типа Qin F22 Pro — и потерять не жалко, и работает хорошо.

Пусть дизайн и физические кнопки управления не вводят в заблуждение, ведь по своему функционалу модель не уступает прочим гаджетам. У него неплохая производительность, он поддерживает работу многих приложений, а также LTE, GPS, Wi-Fi, да и заряда батареи хватает на несколько дней. На нем даже запускаются игры вроде того же PUBG. Отличный вариант на первое время.

5. Samsung Galaxy A25

Экран: диагональ 6,5, 2340x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Samsung Exynos 1280

Память: 6 Гб / 128 Гб

Камеры: 13 Мп / 50+8+2 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик

Цена: от 24 000 рублей

Плюсы: сбалансированные характеристики.

Минусы: медленная зарядка, нет влагозащиты.

Samsung Galaxy A25. Фото phonearena.com

Недорогой, но качественный смартфон от популярного производителя Samsung. Аппарат работает на качественном железе, обеспечивающем крутую производительность. Читать сообщения и рассматривать картинки через четкий 120-герцовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ одно удовольствие.

Для любителей снимать предусмотрена хорошая оптика и широкий набор фотовозможностей. Емкая батарея позволяет надолго забыть о необходимости искать розетки. И хоть устройство далеко не флагманское, Samsung Galaxy A25 подарит максимально схожий опыт пользования.

6. Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Экран: диагональ 6,67, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 732G

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 16 Мп / 108+8+2+2 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Цена: от 25 000 рублей

Плюсы: высокая производительность, быстрая зарядка, много функций.

Минусы: рамки экрана могут раздражать.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Фото techadvisor.com

Отличный гаджет без ярко выраженных недостатков. Модель Redmi Note 12 Pro хороша приятным дисплеем, достойной производительностью и приличной автономностью. Мощности хватает как для мессенджеров, так и для игр.

Недурственный набор камер с оптической стабилизацией позволяет снимать качественные фото и видео в 4К. Место нашлось не только для отдельного слота microSD, но и для быстрой зарядки, стереодинамиков, влагозащиты, ИК-порта и NFC-модуля. Топовый вариант как для учебы, так и для повседневности.

7. Xiaomi Poco M6 Pro

Экран: диагональ 6,67, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99 Ultra

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 16 Мп / 64+8+2 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик

Цена: от 26 000 рублей

Плюсы: отличная производительность, сверхбыстрая зарядка.

Минусы: нет съемки видео в 4K-разрешении, виртуальный датчик приближения слишком чувствительный.

Xiaomi Poco M6 Pro.

Шикарный бюджетник, который затыкает за пояс всех своих конкурентов. За приемлемую цену школьники и студенты получают комбинацию из шикарного экрана, шустрого процессора, адекватного набора камер и сверхбыстрой зарядки. Смотреть ролики и читать новости на 120-герцовом AMOLED-экране с разрешением Full HD+ комфортно в любую погоду.

Также «прошка» радует чипом Helio G99 Ultra и 8 Гб ОЗУ, что дает достаточно производительности даже для мобильного гейминга. На месте и такие фишки, как емкий аккумулятор, быстрая зарядка, крутой звук и NFC-модуль. Самое то как для учебы, так и для ознакомления с разнообразным контентом.

8. Samsung Galaxy A35

Экран: диагональ 6,6, 2340x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Samsung Exynos 1380

Память: 8 Гб / 128 Гб

Камеры: 13 Мп / 50+8+5 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик, стекло

Цена: от 31 000 рублей

Плюсы: хорошая производительность, стильная стеклянная задняя панель, богатый функционал.

Минусы: жирные рамки вокруг экрана, в комплекте нет адаптера, сканер отпечатков пальцев медленный, не самая быстрая зарядка.

Samsung Galaxy A35. Фото phonearena.com

Множество опций, красивый дизайн, надежная сборка, приемлемый ценник — эти и другие достоинства превращают Samsung Galaxy A35 в отличный вариант для учащихся. Железо смартфона достаточно легко справляется с запуском различных программ, а достойная автономность обеспечит долгое время работы.

Достойные камеры позволяют делать качественные фото и видео, рассматривать которые удобно на ярком Super AMOLED-экране. Памяти внутреннего хранилища достаточно, но при необходимости ее можно расширить за счет microSD.

9. OnePlus Nord CE 3 Lite

Экран: диагональ 6,72, 2400x1080, IPS, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 695

Память: 8 Гб / 256 Гб

Камеры: 16 Мп / 108+2+2 Мп

Батарея: 5000 мАч

Материал корпуса: пластик

Цена: от 32 000 рублей

Плюсы: яркий экран, мощное железо, разнообразные возможности.

Минусы: не поддерживает съемки видео в 4K, «подбородок» внизу экрана.

OnePlus Nord CE 3 Lite.

Достойнейший середняк, который оценят не только школьники, но и те, кто давно закончил учиться. Комфортное пользование в любых условиях обеспечивает 120-герцовый IPS-экран с разрешением Full HD+. Чип Snapdragon 695 выдает достаточно мощности не только для плавной работы системы, но и для гейминга.

Порядок не только с автономностью, но и с набором камер. Все это вместе с быстрой зарядкой, NFC-модулем, гибридным слотом microSD и 3.5-мм миниджеком превращает Nord CE 3 Lite в одно из лучших устройств в сегменте.

10. Google Pixel 8a

Экран: диагональ 6,1, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Google Tensor G3

Память: 8 Гб / 128 Гб

Камеры: 13 Мп / 64+64+13 Мп

Батарея: 4492 мАч

Материал корпуса: пластик, металл

Цена: от 41 800 рублей

Плюсы: четкий и яркий дисплей, качественные камеры, стильный внешний вид, длительный период поддержки.

Минусы: рамки вокруг экрана, выпирающий блок камер не всем понравится.

Google Pixel 8a. Фото techradar.com

Для учебы необходим универсальный смартфон, сочетающий в себе производительность, надежность, качественную оптику и стильный дизайн. Все эти качества сочетаются в актуальном гаджете от Google. И, несмотря на то что Pixel 7 все еще хорош, «восьмерка» опережает его по многим параметрам.

На данной модели установлены более четкий дисплей, мощный чип, емкая батарея, а оптика в сочетании с функциями на основе нейросетей выдает значительно лучшие снимки. Также обновления на Pixel 8a будут выходить в течение следующих семи лет. Ну а благодаря компактным размерам и приятному внешнему виду он выделяется на фоне куда более шаблонных телефонов.