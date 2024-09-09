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Сегодня, 10:30

Где смотреть презентацию iPhone 16 на русском языке

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Именно так, по словам инсайдеров, будет выглядеть вся линейка iPhone 16.
Фото timesnownews.com
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Революции в девайсах не будет, но ее и так давно нет.

9 сентября — это особенный день для фанатов гаджетов. Именно в этот день Apple покажет свои новые смартфоны. Посмотреть презентацию iPhone 16 можно будет в прямом эфире — благо, начнется она вечером, а не поздней ночью.

Помимо iPhone 16 Apple представит часы Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 10 и Apple Watch SE, а также наушники Apple AirPods 4. Кроме того, именно на этой презентации Apple объявит сроки выхода операционной системы iOS 18.

Во сколько начнется презентация Apple

Презентация начнется 9 сентября в 20.00 по мск и продлится около двух часов.

Где смотреть презентацию Apple 9 сентября

Все презентации Apple неизменно проходят на YouTube-канале корпорации. Но так как сервис работает в России с перебоями, то в таком случае презентацию можно посмотреть на официальном сайте компании.

iPhone 16. Когда начнется презентация Apple, на которой покажут iPhone 16

Где посмотреть презентацию Apple на русском языке

Официального перевода презентации на русский язык, само собой, не будет. Но если вам так хочется услышать родную речь, то воспользуйтесь рестримами.

Многие техно-блогеры будут рестримить презентацию на своих каналах. И самый известный из них Вилсаком, он же Валентин Петухов. Главный обзорщик продукции Apple в России начнет свою трансляцию на час раньше, в 19:00 по мск.

Специально вставляем плеер с трансляцией презентации Apple от Вилсакома из VK для тех, кто до сих пор не может настроить YouTube. Приятного просмотра!

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