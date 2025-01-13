Слабее RTX 4090? Какой вышла видеокарта GeForce RTX 5080

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GeForce RTX 5080, видеокарта нового поколения от NVIDIA, более доступная по цене, чем RTX 5090. Многим геймерам хватит и младшего флагмана, чтобы в полной мере насладиться современными играми.
Рассказываем, что ждать от RTX 5080 и когда она выйдет.
Видеокарта выйдет одновременно с GeForce RTX 5090 в конце января 2025 года. Мобильная версия для ноутбуков появится в марте.
Официальная стоимость RTX 5080 999 долларов, что аж на 1000 долларов дешевле RTX 5090. Но это официальный прайс от самого разработчика. Сторонние производители устанавливают свои цены за фирменный дизайн и охлаждение, поэтому RTX 5080 от какой-нибудь ASUS будет стоить еще дороже.
В России уже принимают предзаказы на RTX 5080, но, как правило, на малоизвестных маркетплейсах. Вряд ли стоит рисковать — лучше дождаться поставок видеокарт в крупные розичные центры.
Но если ждать не хочется, то 195 тысяч рублей — и GeForce RTX 5080 будет, возможно, вашей. Ключевое здесь слово «возможно» — покупка товаров через сторонних продавцов с непонятной репутацией — это всегда риск.
|
Архитектура
|
Blackwell
|
Количество CUDA ядер
|
10 752
|
Количество видеопамяти
|
16 ГБ
|
Тип видеопамяти
|
GDDR7
|
Шина памяти
|
256 бит
Первые тесты, сравнивающие RTX 5080 с RTX 4080, показывают лишь небольшое преимущество новой видеокарты. Ни о каком приросте в два раза по сравнению с прошлым поколением видеокарт не может быть и речи.
В Cyberpunk 2077 без использования технологии DLSS новинка показала прирост на 17,8 процента (17,4 fps по сравнению с 14,8 fps) по сравнению с RTX 4080 при максимально возможных настройках и в разрешении 4K.
При включении DLSS RTX 5080 опережает RTX 4080 на 18,8 процента — 94,9 fps против 79,9 fps. Таким образом предтоп нового поколения оказывается слабее старого флагмана в лице RTX 4090, что для той же NVIDIA неестественно. Учитывая, что обычно предтопы оказывались сильнее флагманов прошлого поколения.
Впрочем, по одной игре окончательные выводы делать не стоит. Подождем релиза видеокарты и финальных тестов. Возможно, реальная производительность RTX 5080 может быть ограничена из-за старых драйверов.