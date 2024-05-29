Все версии Windows: от худшей «операционки» к лучшей

В истории Microsoft есть как несколько серьезных промахов, так и несколько сверхудачных решений.

Windows прочно удерживает звание главной операционной системы в истории человечества. За долгую историю было выпущено множество разных вариантов данной ОС. Одни подарили успех Microsoft, а другие громко провалились. В данном материале рассказываем о разных версиях Windows, от худшей к лучшей.

14. Windows ME

Год выхода: 2000

Судить о том, насколько ужасной получилась Windows ME, можно хотя бы по названию. ME издевательски расшифровывали как Mistake Edition, а не Millennium Edition. Главной причиной фиаско стала спешка, в которой разрабатывалась данная операционная система. Она должна была заполнить пробел между уже постаревшей Windows 98 и все еще разрабатываемой XP.

Windows ME.

Несмотря на ряд фишек типа функции «Восстановление системы», ничем особенным от предшественницы она не отличалась. К тому же система постоянно глючила, стала медленнее, многие программы не работали, часто всплывали проблемы с производительностью, решаемые только переустановкой. Все это утопило ME, даже несмотря на активные старания маркетингового отдела.

13. Windows 8

Год выхода: 2012

Кто-нибудь помнит о Windows 8? А ведь это крайне важный промежуточный этап. Эта операционная система попросту затерялась между культовой «семеркой» и продвинутой «десяткой». Дополнительно проблемы усугубило и то, что после простой и понятной Windows 7 пользователи не приняли радикальные нововведения, которые им предложили разработчики.

Windows 8.

Microsoft хотели выпустить универсальную систему для разных устройств. Однако то, что хорошо работало на планшетах, было неудобным и кривым на ПК. Например, убрали кнопку «Пуск», из-за чего люди банально не понимали, как именно работать на компьютере. Или новое плиточное меню приложений, явно созданное для устройств с сенсорным экраном. Многие идеи и наработки не довели до ума, из-за чего пользоваться ими было больно и неудобно.

12. Windows Vista

Год выхода: 2007

Судьба Windows Vista во многом схожа с «восьмеркой». Данная операционка хоть разрабатывалась в спешке, но проблем с работоспособностью ей удалось избежать. Благодаря значительному обновлению программа стала безопаснее и стабильнее, а многие наработки Vista в будущем легли в основу культовой Windows 7.

Windows Vista.

Вот только из-за этих же изменений, особенно системы драйверов, многие устройства оказались несовместимыми. И далеко не все производители стали заморачиваться насчет отдельных обновлений, особенно когда XP все еще отлично работала. Плюс появилось множество назойливых функций, раздражавших юзеров.

Ситуацию усугубило и то, что Microsoft реализовала новую архитектуру графических драйверов WVDDM. Но ради партнерства с Intel разработчики искусственно занизили требования. Тем самым Vista запомнилась как медленная и неоптимизированная ОС с низкой производительностью.

11. Windows 1.0

Год выхода: 1985

В Windows 1.0 с трудом проглядываются черты той самой «операционки», которая со временем покорила весь мир. Но уже тогда она могла похвастаться целым набором инновационных для своего времени фишек. Тут появились графический интерфейс, текстовый процессор Windows Write, стандартные программы Paint и «Калькулятор», возможность использовать мышку для управления.

Windows 1.0.

Но все это не тянуло на полноценную ОС, да и считалась она лишь операционной средой или даже графической надстройкой для MS-DOS. Все выглядело просто, да еще и с ограниченным функционалом. Она медленно работала и обладала плохой совместимостью с уже существовавшим программным обеспечением.

10. Windows 2.0

Год выхода: 1987

Во второй итерации разработчики не только исправили ошибки оригинала, но и улучшили достоинства. Именно в версии 2.0 появились перекрывающиеся окна, а также возможность использовать сочетания клавиш и менять размеры окон. А еще здесь были представлены Microsoft Word и Excel.

Windows 2.0.

По доступному функционалу и надежности «операционка» еще не могла сравниться с более совершенной Macintosh. Но она стала важной вехой на пути своего развития, показав, что Microsoft способна выдавать качественный софт и тягаться с лучшими. Ну а пока она пыталась нащупать свой путь развития.

9. Windows 3.0

Год выхода: 1990

Первым значимым успехом компании считается Windows 3.0. Главными аргументами в споре с Macintosh стали прокачанная многозадачность, виртуальная память, появившийся диспетчер программ, переработанный набор цветных иконок и обновленный дизайн, ставший в разы удобнее.

Windows 3.0.

А еще тут появился тот самый «Пасьянс», в который играют и по сей день. И главное достоинство крылось в том, что все это работало на большом количестве разных устройств с самым разным железом. С этого момента Windows перестала считаться просто дополнением к DOS, а стала самостоятельным игроком на рынке.

8. Windows 95

Год выхода: 1995

Именно Windows 95 определила дизайн и внешний вид Windows на долгие годы. Тут появились многие элементы, которые впоследствии стали обязательными: «Пуск», панель задач, «Проводник», ярлыки, корзина, горячие клавиши, рабочий стол, браузер Internet Explorer. Удобства прибавило то, что приложения разделили в подменю, а загруженный интерфейс упорядочили.

Windows 95.

Но при всех достоинствах у данной операционной системы сильно страдала стабильность и производительность. Из-за этого во время работы часто случались сбои и вылеты, исправить которые до конца так и не получилось. Но даже так оспаривать значимость Windows 95 просто невозможно.

7. Windows 98

Год выхода: 1998

Итерация 1998 года сохранила плюсы предшественника и подтянула техническую составляющую. В дополнение шли улучшенная поддержка USB, файловая система FAT32, более гибкий к настройкам интерфейс. Система стала еще и универсальной, поддерживая программы, работавшие и на DOS, и на DirectX.

Windows 98.

К тому же Windows 98 делала большой упор на интернет, представив доработанный Internet Explorer 4.0. Это решение вскоре привело к антимонопольному иску к Microsoft. Но в целом эта версия очень понравилась пользователям, даже несмотря на определенные проблемы со стабильностью.

6. Windows 2000

Год выхода: 2000

Windows 2000 была гораздо стабильнее своих предшественников. Она отлично работала на разных устройствах и включала много полезных инструментов. Появились такие фишки, как спящий режим, поддержка USB-устройств, системный журнал, возможность просмотра событий, экранная клавиатура и диктор.

Windows 2000.

Но при этом ее не рекламировали так же активно, как ME, да и в целом ОС позиционировали как софт для бизнеса. После этого релиза Microsoft ввела новый механизм активации продукта, который понравился не всем. Кроме того, версия 2000 года стала первой ОС компании, основанной не на DOS, а на Windows NT.

5. Windows 11

Год выхода: 2021

Windows 11 можно охарактеризовать прокачанной версией «десятки». Разработчики основательно поработали над местным интерфейсом, сделав его похожим на macOS: меню «Пуск» переместилось в центральную часть рабочего стола, окна стали округлыми, а число разных элементов сократилось.

Windows 11.

Из других нововведений выделяются высокая производительность, стабильность, улучшенная многозадачность и безопасность. Также последняя версия активно поддерживается, часто получая обновления, в том числе добавляющие функции на основе нейросетей и ИИ. Но, несмотря на все достоинства, Windows 11 ощущается просто как улучшенная версия Windows 10.

4. Windows 10

Год выхода: 2015

Последняя операционная система от Microsoft, привнесшая столь масштабные изменения. Главной фишкой Windows 10 стала универсальность, гарантировавшая стабильную работу на разных устройствах. Она исправила многие недочеты «восьмерки», развила хорошие идеи и убрала неудачные наработки.

Windows 10.

Так, вместо объекта постоянных шуток Internet Explorer появился браузер Edge, а решать разные проблемы помогал личный помощник Cortana. Интерфейс стал понятнее, а скорость работы заметно увеличилась. Добавили возможность входа в систему по отпечаткам пальцев и распознаванию лиц. И, несмотря на прохладный прием, «десятка» смогла полюбиться миллионам пользователей.

3. Windows 3.1

Год выхода: 1992

Хоть и Windows 3.1 все еще основывалась на DOS, но это тщательно скрывалось за удобным интерфейсом и богатым инструментарием. Новая итерация значительно прокачала версию 3.0, добавив множество новых функций.

Windows 3.1.

Благодаря приводу CD-ROM и звуковым картам «операционка» могла похвастаться широкими мультимедийными возможностями. Важное место заняла система шрифтов TrueType, открывшая Windows для текстовых процессоров. После этого стало понятно, что у Macintosh появился действительно серьезный конкурент.

2. Windows XP

Год выхода: 2001

О высочайшем качестве XP наглядно говорит тот факт, что она оставалась актуальной дольше всех прочих версий Windows. Эта операционная система сочетала в себе все лучшее из прошлых версий: стабильность, производительность, функциональность, удобство и «Пасьянс».

Windows XP.

При этом она одинаково хорошо работала на самых разных устройствах, от слабеньких до технически навороченных. А обои на рабочий стол способны вызвать фантомные приступы ностальгии, особенно зеленые луга «Безмятежность». Главным недостатком ОС стали дыры в безопасности, которые пришлось исправлять несколькими пакетами обновлений. Но эти минусы нисколько не портили впечатления от ее качественной работы.

1. Windows 7

Год выхода: 2009

Вряд ли были какие-либо сомнения насчет того, какая версия возглавит данный топ. По уровню своей проработанности, стабильности, инноваций и значимости для индустрии «семерка» превосходит все прочие аналоги. Она действительно вобрала в себя все лучшее, наработанное за долгие годы, и отсеяла плохое.

Windows 7.

Скачок в качестве сильно бросался в глаза после провала с Vista. Ведь Windows 7 быстрее загружалась, облегчила управление окнами, сделала интерфейс современнее, поддерживала multi-touch, обладала отличной совместимостью. И это не полный перечень всех достоинств. Ничего лишнего, только все самое нужное.