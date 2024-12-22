Импортозамещение во всей красе: что такое Яндекс ТВ Станция Бейсик

Российский телевизор, который похож на Xiaomi.

В октябре «Яндекс» выпустил «ТВ Станцию Бейсик» — телевизор со встроенной Алисой. Рассказываем, чем он интересен, в чем его плюсы и минусы.

Телевизор от российской компании? А почему бы и нет? Только вряд ли внутри устройства стоят российские матрицы и чипы. А такие вообще есть? Только можно догадываться откуда «Яндекс» заказывает комплектующие для своей продукции.

Предположим, что заказывает компания это в... Китае. Haier и Xiaomi — именно они, скорее всего, и поставляют внутренности для российских устройств. И в этом нет ничего зазорного: китайские производители электроники и техники давно уже доказали свою эффективность на рынке. Особенно в условиях острого дефицита и цен — когда за новейший Samsung или LG приходится переплачивать.

Дизайн «Яндекс ТВ Бейсик»

Внешне телевизор уж очень напоминает китайский Xiaomi TV A 50 2025. «Яндекс ТВ Бейсик», можно сказать, копирует китайский аналог почти точь-в-точь.

В нижней части телевизора (прямо в центре) стоят Farfield-микрофоны со светодиодами. Когда общаешься с Алисой, они подсвечиваются фиолетовым цветом. Когда прибавляешь или уменьшаешь звук — зеленым. Собственно, как в премиальных моделях от других брендов. Дисплей — без рамок. Корпус — темный. Выглядит дизайн на самом деле круто — элегантно и строго.

Xiaomi TV A 50 2025 (слева) и Яндекс ТВ Бейсик.

Правда, ножки не металлические, а пластиковые. Смотрятся очень дешево, но... Учитывая, что телевизор позиционируется как бюджетный, а не премиальный, то это простительно. Тем более что многие все равно стараются вешать телевизоры на кронштейн. Если приобретать самую большую 65-дюймовую модель, то на ножках такая «махина» будет смотреться нелепо.

Характеристики и цена «Яндекс ТВ Бейсик»

Телевизор поставляется в четырех исполнениях: 43, 50, 55 и 65 дюймов.

Стоимость телевизора «Яндекс ТВ Бейсик» в российских магазинах: 43-дюймовая модель продается в том же DNS за 34 999 рублей, 50-дюймовая — за 39 999 рублей, 55 дюймовая — за 49 999 рублей и 65-дюймовая — за 64 999 рублей. В других сетевых магазинах цены те же — где-то может быть разброс в пределах 500 рублей.

Экран: в устройстве установлена LED-матрица с разрешением 4K. Это 60-герцовый телевизор с технологией KSF, которая как минимум скрашивает отсутствие QLED и OLED, а как максимум — выжимает из обычной LED-матрицы все.

У экранов с технологией KSF больше диапазон яркости за счет напыления специального нано-слоя на белые светодиоды подсветки. Целью инженеров было настроить технологию так, чтобы она передавала более честные цвета даже в темных сценах. Получилось ли это? Можно смело утверждать, что да. Картинка — сочная, но без вырвиглазных и чересчур насыщенных цветов.

Пиковая яркость телевизора — 400 нит. Это нормальный показатель для данной категории. Самые продвинутые телевизоры имеют показатель нит на уровне 600.

В телевизоре установлен датчик освещения — экран автоматически подстраивается под окружающий свет. Еще заявлена поддержка HDR 10, но это не чувствуется. Все-таки отсутствие QLED и OLED сказывается. В целом, даже несмотря на это, картинка оставляет приятное впечатление.

Яндекс ТВ Бейсик.

Звук: телевизор получил два широкополосных встроенных динамика общей мощностью 30 Вт. В 43-дюймовой модели динамики выдают 20 Вт. Качество звука — отличное. На средних и низких частотах человеческая речь звучит четко. Басы и объемное звучание здесь есть. Они отлично отрабатывают в фильмах.

Возможности «Яндекс ТВ Бейсик»

ТВ работает на собственной системе YaOS X, которая построена на базе Android TV. Можно спокойно накатить любые сторонние приложения через APK.

Среди стандартных приложений — все сервисы «Яндекс», «VK Видео», «Кинопоиск» и прочие российские онлайн-кинотеатры. Поиск фильмов и сериалов происходит через голосовой помощник. Интерфейс работает шустро, без зависаний. На голосовые команды встроенная в телевизор Алиса реагирует быстро.

Яндекс ТВ Бейсик.

Что умеет Алиса, встроенная в «Яндекс ТВ Бейсик»:

— Включать и выключать телевизор.

— Включать фильмы, сериалы и приложения.

— Включать песни.

— Ставить будильник.

— Прибавлять звук командой «Алиса, прибавь звук на...».

— Прибавлять яркость командой «Алиса, сделай яркость экрана на...».

— Отвечать на вопросы.

— Говорить прогноз погоды.

Алиса в «Яндекс ТВ Бейсик» использует нейросеть YandexGPT для рекомендаций и подбора контента. Она умеет запоминать выбор каждого члена семьи, ставить ролики и песни, исходя из ваших личных предпочтений. Достаточно сказать: «Алиса, давай познакомимся» — после этого она запомнит ваш голос и при подборе музыки и фильмов будет распознавать вас среди других членов семьи.

Минусы «Яндекс ТВ Бейсик»

Нужно понимать, что без стабильного высокоскоростного интернета данное устройство будет не больше чем картиной или кирпичом. На задней части телевизора даже нет антенного входа. Устройство полностью зависит от интернета. И если в вашем населенном пункте с ним беда, то проходите мимо.

Экран — не 120-герцовый. Для прихотливых геймеров, использующих телевизор исключительно для игр на консолях, это ощутимый минус. Впрочем, аналогичные 120-герцовые телевизоры с диагональю 65 стоят на 35-40 тысяч рублей дороже.

Есть некоторые проблемы с одновременным использованием ТВ Станции и колонок с Алисой. Если колонка стоит в одном зале недалеко от телевизора, то вы столкнетесь с проблемой — когда песню включает телевизор, а не колонка.

Яндекс ТВ Бейсик.

Плюсы «Яндекс ТВ Бейсик»

Плюсы были уже частично перечислены выше, пройдемся вкратце:

1. Дизайн — телевизор исполнен в строгом и лаконичном стиле.

2. Устройство легко настраивается из коробки.

3. Картинка яркая и без засветов, изображение получается контрастным.

4. Звук — чистый и четкий.

5. Управлять устройствами умного дома можно и через ТВ без колонки.

6. Шустрая оболочка — ничего не лагает и не тормозит.

7. Цена — адекватная, особенно за 65-дюймовую модель. Выбора в этом сегменте с такой диагональю и за такие деньги все равно немного.

Так зачем нужен телевизор с голосовым помощником?

Чтобы забыть про пульт. Ну или пользоваться им как можно реже. С этой задачей ТВ Станция справляется на четыре балла из пяти — иногда без пульта все равно не обойтись. В остальном это обычный современный телевизор с направленностью на интернет-сервисы, со своими плюсами и минусами.

Внутри — китайская начинка, но с шустрой операционной системой российского производства. С экосистемой «Яндекса» и с российскими онлайн-сервисами. Если вы постоянно теряете пульт или фанатеете от Алисы, то вам понравится. Если вы чаще всего включаете телевизор ради фильмов — тоже. Да даже если вы мечтали о большом экране за приемлемые деньги — это то, что вы хотели.

Но если вы заядлый геймер или хотели подарить телевизор маме, которая живет в деревне и смотрит Малахова — посмотрите другие бренды.