Что будет, если YouTube все-таки отключат в России

Российские стримеры и блогеры пострадают меньше всего, потому что они уже пострадали.

Слухи о блокировке YouTube в РФ ходят уже несколько лет, но пока что все санкции со стороны Google ограничились отключением Premium-подписки. Роскомнадзор же никак себя не проявил, за исключением порицаний в адрес компании, «не соблюдающей требования российского законодательства».

Но, как известно, дыма без огня не бывает. Даже в наш век информационной войны, когда фейки плодятся с завидной регулярностью. В начале июля ряд россиян, особенно из регионов, пожаловались на медленную работу видеохостинга. В «Ростелекоме» объяснили это проблемами с оборудованием самой Google, но, разумеется, очередная порция конспирологии не заставила себя ждать.

Вот и мы решили порассуждать на тему того, могут ли YouTube заблокировать в России и чем это грозит для российских пользователей и блогеров.

Кто может заблокировать YouTube в России

Поскольку Google больше не занимается обслуживанием своей техники в России, в случае выхода из строя оборудования чинить его будет банально некому. И если компания не возобновит свою деятельность до возможной поломки, в перспективе это может обернуться ухудшением работы хостинга или же его прекращением.

Впрочем, последнее маловероятно. Эксперты отмечают, что Google может «раздавать» YouTube с других европейских серверов. На скорости оно, конечно же, скажется, но доступ к хостингу сохранится.

Сторонники конспирологии полагают, что в замедлении работы виноват исключительно РКН. Мол, таким образом регулятор хочет плавно подготовить российскую аудиторию к переходу на отечественные площадки. Разумеется, у этой теории нет никаких реальных подтверждений.

Зачем блокировать YouTube в России

Самой Google — незачем. Ни для кого не секрет, что приостановка деятельности многих компаний обусловлена санкциями, а не личной позицией. Поэтому отключение Premiun для жителей из России — вынужденная необходимость.

Кроме того, популярный видеохостинг активно используется для антироссийской пропаганды и рекламы. Опять же, не забываем о том, что многие компании заинтересованы в возвращении на наш рынок. Поэтому пребывают в состоянии, что называется, низкого старта.

А вот у РКН причины для блокировки имеются, и они прямо вытекают из вышеперечисленного. За последние два года YouTube заблокировал онлайн-представительства многих российских каналов. Плюс Google не раз вменяли распространение заведомо ложной информации.

Правда, блокировку со стороны российских ведомств можно будет обойти всем известным способом, пускай это и доставит ряд проблем. Но, учитывая, сколько в РКН «терпели», можно предположить, что в ближайшее время никаких санкций в отношении YouTube не последует.

Есть ли шанс у российских площадок полноценно заменить YouTube в России?

По правде говоря, он столь же маловероятен, как и выход достойного аналога PlayStation отечественного производства. Такие вещи не делаются по щелчку пальцев, а привычки людей тоже не меняются в одночасье.

К тому же следует помнить о том, что YouTube — ресурс с многолетней историей, отточенным функционалом и огромной базой роликов. Россияне нередко смотрят контент с зарубежных площадок, который ни при каких условиях не будет размещаться на российских видеохостингах. Уже этот факт говорит о многом.

А вот со стримерами и блогерами ситуация иная. Донаты и встраиваемые в ролики рекламные интеграции, конечно, никто не отменял. В то же время ряд российских площадок вроде «Дзена» или VK платит создателям контента.

И чем дольше продлятся санкции Google в отношении российских пользователей, тем большим будет отток пользователей. К тому же многие уже успели прочно укрепиться на других сайтах и на YouTube они могут со временем не вернуться.

Нельзя сказать, что контент-мейкеры массово бойкотировали самый популярный хостинг в мире, но какую-то часть аудитории он все равно потерял.