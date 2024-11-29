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Игра про отечественных «Рика и Морти» выйдет 16 декабря 2024 года

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Представитель команды разработки рассказал, когда выйдет отечественный квест «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений».

«Наша игра является квестом. Практический жанр, в котором есть, кроме основной механики, множество мини-игр и более 400 предметов. Их нужно будет искать по ходу сюжета, применять и комбинировать. Выходит игра 16 декабря 2024 года на мобильных устройствах. Будет доступна в цифровых магазинах от Apple и Google. Выйдет в RuStore. Запустить квест можно будет на компьютере через VK Play. Предзаказ уже открыт. В декабре выходит четвёртый сезон одноимённого мультсериала. Обязательно посмотрите. Будет первая серия к Новому году. Те, кто не видел первые три сезона, обязательно посмотрите. Это наши «Рик и Морти», только круче», — цитирует представителя команды CyberMeta.

При создании игры авторы вдохновлялись классическими российскими квестами, такими как «Братья Пилоты» и «Приключения Петьки и Василия Ивановича».

Источник: cybersport.metaratings.ru
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