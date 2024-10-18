Убийца «Клуба романтики»? На Android и iOS выйдет российская новелла про бояр и казаков

Ликуйте, бояре: этой осенью выходит мобильная визуальная новелла по мотивам «Смуты». Играть предстоит за героиню, которой не было в оригинальной версии. Путешествуя по России времен Смуты, она подружится с уже знакомыми персонажами: Юрием Милославским и Киршей.

Разработчики из студии «Много Много Игр» обещают не только еще лучше раскрыть Смутное время, но и сделать все выборы бесплатными. Скоро новелла станет доступна в RuStore, AppStore и Google Play, а называться она будет «Смута: Зов сердца».