Топ-20 игр на Android для двоих

Главное, чтобы было с кем поиграть.

Наслаждаться играми одному — это конечно хорошо, но вдвоем — гораздо веселее. Тем более существует множество проектов, которые раскрываются во всей красе именно при совместном прохождении. А чтобы было проще выбирать, собрали 20 лучших игр на смартфонах и планшетах Android для двоих.

1. Two Guys and Zombies

Дата выпуска: 29 декабря 2020 года

Фото Two Guys and Zombies

В зомби-шутере Two Guys and Zombies игрокам предстоит выживать как можно дольше под бесконечным напором оживших мертвецов. В этом нелегком деле помогут богатый арсенал, турели, баррикады и различные ресурсы, которые тратятся на прокачку героев и пушек. Увлекательный геймплей дополняется приятной графикой, выполненной в мультяшной стилистике.

2. Brothers: a Tale of two Sons

Дата выхода: 25 мая 2016 года

Фото Brothers: a Tale of two Sons

Приключенческая игра от студии Starbreeze построена на взаимодействии между двумя братьями и окружающим миром. Каждый персонаж наделен собственными способностями и умениями, лишь комбинируя которые получится преодолеть разнообразные препятствия и ловушки. На месте и трогательный сюжет, и интересные головоломки, и проработанные уровни.

3. King of Opera

Дата выхода: 23 октября 2013 года

Фото King of Opera

В King of Opera оперным певцам предстоит побороться за внимание зрителей. Для этого придется не только блестнуть талантом своего тенора, но и победить конкурентов. Веселья происходящему придает постоянно движущая арена, где время от времени происходят случайные события — например, атака быков.

4. Glow Hockey

Дата выхода: 31 мая 2011 года

Фото Glow Hockey

Glow Hockey — это мобильная итерация аэрохоккея. Игровой процесс простой и понятный, а неоновая графика выглядит очень стильно. Отличный вариант убить время во время долгого ожидания, находясь в очередях или поездке.

5. Minecraft

Дата выхода: 15 августа 2011 года

Фото Minecraft

Легендарный проект на смартфонах играется также хорошо, как и на компьютерах. А если залететь на сервер со своим приятелем, то веселья станет в два раза больше. Ведь всегда приятно совместными усилиями возвести необычное строение, прогуляться по подземельям и заняться прочими активностями.

6. Streets of Rage 4

Дата выхода: 30 апреля 2020 года

Фото Streets of Rage 4

Возвращение культового beat'em up получилось ярким и громким. В Streets of Rage 4 придется объединить усилия с напарником, чтобы побить плохих парней и очистить улицы от преступности. А благодаря красочной пиксельной графике и приятному саундтреку делать это в разы приятнее.

7. Rocket League Sideswipe

Дата выхода: 29 ноября 2021 года

Фото Rocket League Sideswipe

Хоть и мобильная версия Rocket League немного отличается от старшей версии, но играть в нее все также весело. Тем более тут можно не только состязаться друг против друга, но и выступать в одной команде. Отдельное удовольствие кроется в том, чтобы забить гол с паса реактивной машины своего приятеля и наоборот.

8. Hero Hunters

Дата выпуска: 31 января 2020 года

Фото Hero Hunters

В шутере Hero Hunters необходимо собрать команду из пяти героев. Каждый персонаж наделен уникальным характером, оружием и умениями. Богатый ростер бойцов позволяет смело экспериментировать с геймплеем, использовать различные тактики и стратегии. Но основное веселье творится в онлайне.

9. Sea Battle 2

Дата выпуска: 14 мая 2015 года

Фото Sea Battle 2

Sea Battle 2 — это классический «Морской бой», переделанный под мобильные устройства. Игровой процесс расширили за счет новых режимов, карт, кастомизации кораблей, механик строительства. Чтобы начать матч с соседом по парте, можно подключиться по Bluetooth или использовать разделенный экран.

10. Street Fighter IV: Champion Edition

Дата выхода: 24 июля 2019 года

Фото Street Fighter IV: Champion Edition

Жанр файтингов идеально подходит для игр вдвоем. Мобильная итерация Street Fighter IV включает ростер из примерно 30 персонажей и 4 уровня сложности. На месте и понятное управление, зрелищные сражения, куча приемов и спецэффектов на экране. Отличный вариант, чтобы устроить махач с друзьями.

11. BombSquad

Дата выхода: 24 октября 2011 года

Фото BombSquad

В этой трехмерной аркаде придется состязаться с друзьями на одном устройстве или в онлайне. Выбирайте один из режимов и начинайте подрывать соперников разнообразными взрывными штучками. Атмосферу веселья дополняют мультяшная стилистика, реалистичная физика и большой набор разных мини-игр.

12. Soul Knight

Дата выхода: 17 февраля 2017?года

Фото Soul Knight

В Soul Knight сочетаются элементы рогалика, шутера и ролевой игры. Благодаря героям с разнообразными способностями, огромному арсеналу и процедурной генерации каждое прохождение превратится в уникальное приключение. Поэтому проходить квесты с напарником не надоедает и на десятый раз.

13. Drive Ahead!

Дата выпуска: 7 октября 2015 года

Фото Drive Ahead

Drive Ahead! — не просто очередные гонки, а полноценные гладиаторские бои на выживание, но только за рулем автомобиля. Выбирайте любой транспорт из местного автопарка и отправляйтесь в экстремальный заезд по разнообразным картам и уровням. Два пользователя могут столкнуться в разных режимах, включая быстрые бои, сражения с боссами, «Царь горы» и прочие.

14. Mortal Kombat Mobile

Дата выхода: 4 мая 2015 года

Фото Mortal Kombat Mobile

Еще один файтинг, в который приятно зарубиться вдвоем с другом. В Mortal Kombat Mobile содержится все то, за что полюбили оригинал: легендарные персонажи, знакомые арены, брутальные приемы и кровавые фаталити. Главное обзавестись мощными смартфонами и обеспечить стабильное подключение к сети.

15. Brawl Stars

Дата выхода: 12 декабря 2018 года

Фото Brawl Stars

Brawl Stars — один из тех проектов, с которым ассоциируется современный мобильный гейминг. Дело не только в колоссальной популярности, но и в геймплее. Тайтл достаточно прост и при этом предоставляет вариативность тактик и стратегий. Ну и куда же без героев, ставших популярными сами по себе.

16. eFootball 2022

Дата выхода: 23 мая 2017 года

Фото eFootball 2022

Каждый поклонник футбола просто обязан попробовать мобильную версию eFootball 2022. От старшей версии порт сохранил влекательный игровой процесс. Остается только собрать идеальную команду и встретиться на поле с соперниками.

17. Frostborn

Дата выпуска: 17 октября 2020 года

Фото Frostborn

В данной RPG игрокам предстоит отправиться в суровый мир викингов, наполненный смертельно опасными монстрами. Выбирайте одного из героев и начните добывать ресурсы, прокачиваться, создавать полезные предметы, искать артефакты и сражаться с врагами. А чтобы было веселее — пригласите друга.

18. Chickens Gun

Дата выхода: 26 января 2018 года

Фото Chickens Gun

Chickens Gun можно охарактеризовать как «Counter-Strike на минималках». Только в роли главных героев тут курицы и петухи, вооруженными разнообразными пушками, от автоматов до ракет. В игре ждут различные режимы, карты, широкие возможности кастомизации и даже элементы прокачки.

19. Crossy Road

Дата выпуска: 7 января 2015 года

Фото Crossy Road

Казалось бы, что веселого в том, чтобы перенести персонажа через препятствие в виде дороги, рельс или речки. Однако в Crossy Road этот несложный процесс превращается в напряженное занятие, во время которого предстоит уклоняться от машин, собирать ресурсы и открывать новых героев. Также можно включить режим бесконечной игры с другом через разделенный экран на одном смартфоне.

20. Supreme Duelist Stickman

Дата выпуска: 16 июля 2018 года

Фото Supreme Duelist Stickman

Название Supreme Duelist Stickman говорит само за себя, ведь тут геймеры устраивают настоящую дуэль на мечах друг с другом. К тому же игра позволяет не только выбрать стикмена, но и настраивать и редактировать карты и сражения. А если надоели бои, всегда можно выяснить отношения с другом в мини-футболе.