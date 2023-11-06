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Сегодня, 21:45

10 000 видеокарт отправятся в океан

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото delcomplex.com
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Американская фирма фирма Del Complex собирается строить гигантские вычислительные центры на плывущих по океану баржах. Все вместе это называется The BlueSea Frontier Compute Cluster.

На каждой из таких барж будет установлено 10 000 видеокарт NVIDIA H100, общая стоимость которых превысит полмиллиарда долларов.

Мир столкнется с&nbsp;новым дефицитом видеокарт&nbsp;&mdash; в&nbsp;этот раз виноваты не&nbsp;майнеры. Мир столкнется с новым дефицитом видеокарт — в этот раз виноваты не майнеры

Стимулом для создания проекта стали ограничения американских и европейских властей в области высоких технологий. Более того, разработчики предполагают, что посреди международных вод каждый из ИИ-кластеров будет представлять собой независимые государства со своими правительствами.

Источник: Del Complex
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