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Сегодня, 18:45

12 ГБ памяти за 26 тысяч рублей — Intel выпускает видеокарту Arc B580

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото videocardz
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Корпорация Intel переживает не лучшие времена — приходится предпринимать решительные шаги, чтобы это исправить. Сообщается, что уже 3 декабря состоится официальный анонс видеокарт из серии Battlemage — Arc B580 и B570.

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Впрочем, первые детали уже известны благодаря утечкам: B580 получит 12 гигабайтов памяти GDDR6 c 192-битной шиной, а ее цена составит примерно 250 долларов (~26500 рублей по текущему курсу). Похоже, Intel намеревается выпустить более дешевого конкурента RTX 4060 от NVIDIA.

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