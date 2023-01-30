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Сегодня, 20:43

633 считает, что в составе Team Secret произойдут изменения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Х3 по Dota 2 Станислав 633 Глушан поделился мнением о выступлении участников TI11 в первом сезоне Dota Pro Circuit 2023.

«Какое будущее ждет Team Secret которая покинула высший дивизион? Я думаю, что будут изменения в составе, и что-то мне подсказывает, что они пройдут на первой позиции. Как объясню итоги в Юго-Восточной Азии где BOOM и Fnatic упали во второй дивизион? Честно говоря, этот регион как один большой мем и то, что во второй дивизион упали такие теги, как BOOM Esports и Fnatic, для меня не удивление. В этом регионе сложно выделить даже одну команду, все играют плюс-минус на одном уровне. Победитель DPC в регионе Execration, по моему мнению, ничем не выделяется. Команда на старте играла очень даже хорошо, но в середине сезона ничем уже не отличалась от других коллективов. Я бы описал этот регион двумя словами: «фулл рандом», — приводит слова Глушана Cybersport.Metaratings.ru.

Первый дивизион DPC 2023: Season 1 для Западной Европы проходит с 9 по 30 января в онлайне. Восемь команд разыгрывают 205 тысяч долларов, 690 DPC-очков и четыре путевки на мейджор.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/633-dumayu-budut-izmeneniya-v-sostave-team-secret-223951/
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