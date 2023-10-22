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Сегодня, 13:18

9pandas отправляются домой — им не удалось пройти в плей-офф The International 2023

Владислав Шалганов
Корреспондент
9pandas.
Фото t.me/kiyootaaka, Telegram
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Российская команда 9pandas не смогла пройти в плей-офф The International 2023.

Последний матч ребята сыграли против Gaimin Gladiators — панды всухую проиграли гладиаторам. Счет встречи — 2:0.

«Вряд ли это можно назвать каким-то матчем. Если честно. Ну, нас просто снесли, две игры. Впереди новый сезон, новая жизнь. Я вернусь сильнее. Это точно», — поделился впечатлениями RAMZES666.

Следующий матч Gaimin Gladiators состоится 27 октября — там парни поборются с nouns за место в четвертом раунде нижней сетки.

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