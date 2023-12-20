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Сегодня, 14:53

9Pandas потеряла своего кэрри — Рамзес уходит из команды

Владислав Шалганов
Корреспондент
RAMZES666.
Фото Соцсети
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Роман RAMZES666 Кушнарев заявил об уходе из команды 9pandas.

— Как опытный керри, Рамзес не раз поддерживал и выручал молодых игроков, а его тандем с Алексеем Solo Березиным, безусловно, живая легенда просцены. Мы желаем Роме успехов и надеемся увидеть в числе соперников на матчах сезона-2024, — сказали в команде.

RAMZES666 пришел в 9pandas в апреле 2023-го и вместе с командой успел поучаствовать в ESL One Berlin Major 2023, The Bali Major, Riyadh Mastes и The International 2023. На TI его команда заняла 9-12-е место.

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